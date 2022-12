Les Kardashian se sont-ils « photoshopés » ensemble sur la photo de Noël ? Twitter est convaincu

Personne ne se compare aux Kardashian en ce qui concerne les allégations de “Photoshopping”. Les gens ont soutenu à maintes reprises que la famille des magnats de la beauté et des mannequins promeut des normes corporelles toxiques avec des photos éditées sur les plateformes de médias sociaux. Maintenant, Kim, Kylie, Kendall, Khloe, Kourtney et Kris du clan KarJenner ont posé pour une photo de famille à Noël et les utilisateurs de Twitter sont convaincus qu’ils n’étaient pas réellement ensemble dans une pièce pour ce cliché. Les gens ont estimé que les membres individuels semblaient avoir été modifiés sur la photo.

Certains utilisateurs ont partagé des parties agrandies de la photo où Kendall semble se tenir sur la traîne de la robe de Kylie tandis que Kourtney semble avoir six orteils. Découvrez la série de photos de famille postée par Kim sur Instagram :

Voici ce que les gens ont dit sur Twitter.

je ne pense pas qu’elle EST là omg ça a l’air édité – Simply Divine TV (@SimplyDivine_TV) 27 décembre 2022

Le fait que personne ne regarde la même caméra — Water Melone (@watermelone808) 27 décembre 2022

De tels incidents ne sortent pas de l’ordinaire sur Twitter en ce qui concerne la famille Kardashian. Plus tôt cette année, Kim Kardashian a partagé quelques photos d’elle-même prises par sa fille North mais d’une manière ou d’une autre, Twitter a trouvé quelques questions à poser. Les photos de Kim dans son ensemble tout rose semblaient avoir été prises d’en haut et bien qu’il y ait plusieurs façons plausibles de le faire, Twitter n’était pas convaincu de la façon dont North avait réussi à prendre les photos.

Qu’avez-vous pensé des photos ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici