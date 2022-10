Les Kardashian réagissent au béguin de Kanye West pour l’exclusivité BFF de Kylie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock/agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

de Kanye West admettre qu’il a le béguin pour celui de Kylie Jenner BFF Stassie Karanikolaou était tout à fait la bombe pour la famille Kardashian. Alors que le rappeur «Famous» défendait sa chemise «White Lives Matter» et claquait Gigi Hadid et Hailey Baldwin dans ses dernières diatribes sur les réseaux sociaux, c’est l’engouement pour le copain de son ex-belle-sœur qui a été le “coup vraiment bas” pour les KarJenners, selon une source qui a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie.

Plus à propos Kanye West

“Amener Stassi, l’ami de Kylie, là-dedans est vraiment bas souffler mais la famille fait totalement confiance à Stassi, il n’est même pas question qu’elle ait le béguin pour Kanye”, a expliqué l’initié. “Il essaie clairement d’être blessant en annonçant cela, comme il l’a été avec tout le reste.”

Au cours de plusieurs de ses diatribes, Kanye a poursuivi le récit selon lequel il est tenu à l’écart de ses quatre enfants qu’il partage avec son ex Kim Kardashiancar il a de nouveau affirmé qu’il n’était pas autorisé à connaître l’emplacement de leur fille Chicago fête d’anniversaire. Alors que les attentats, qui Khloe kardashian claqué, remettant sans aucun doute en question la parentalité de Kim, la source a déclaré que la principale préoccupation du magnat du maquillage était de rester concentrée sur le bien-être de ses enfants.

“C’est une période très horrible, mais Kim fait ce qu’elle peut pour rester forte et sa principale préoccupation est de protéger ses enfants de cela et de s’assurer qu’ils vont bien”, a détaillé la source. « C’est donc là que son énergie va en ce moment. Ce qu’il fait est bouleversant à bien des niveaux, mais elle ne peut pas se laisser entraîner. Si quoi que ce soit, elle doit être encore plus forte parce qu’en ce moment, elle doit être tout pour ses enfants.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Pendant ce temps, Kim a eu une forte réaction lorsque son ex-mari arborait une chemise «White Lives Matter». Selon une autre source qui a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa VieKim était “complètement dégoûté” Kanye y a été photographié aux côtés d’un commentateur controversé Candice Owensqui en portait également un.