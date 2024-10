Les Kardashian fustigés pour « privilège obscène » alors que la famille milliardaire bénéficie d’une projection de Wicked 1 MOIS avant sa sortie

La famille Kardashian a été critiquée en ligne après avoir eu droit à une projection privée de luxe du nouveau film Wicked, un mois avant sa date de sortie.

La famille milliardaire a été critiquée pour son « niveau de privilège obscène » alors qu’elle posait avec les stars de cinéma Ariana Grande et Cynthia Erivo lors de la projection, qui s’est tenue au manoir de Kim Kardashian à Los Angeles.

Kim, 44 ans, a été rejointe par les sœurs Khloe, 40 ans, Kourtney, 45 ans et Kylie, 27 ans, ainsi que leurs enfants et leur mère Kris Jenner, 68 ans, pour la projection – qui était accompagnée de produits dérivés du film, notamment des chemises, des pyjamas, des poupées et un buffet rose et vert, ainsi qu’une entrée en tapis vert.

Jenner a écrit sur son message : « La meilleure soirée de ma vie !!! Merci du fond du cœur pour cette soirée des plus magiques ! Nous vous aimons @arianagrande @cynthiaerivo @universalpictures pour avoir organisé la projection la plus étonnante du film le plus incroyable et ÉPIQUE, Wicked, et merci @KimKardashian de nous avoir accueillis chez vous pour ce fabuleux tapis vert.

« Universal, vous avez organisé une expérience vraiment spectaculaire pour toute notre famille. Tout le monde attachez vos ceintures de sécurité, vous allez avoir un plaisir spécial lorsque vous verrez ce film ! »

La maman Kris Jenner a révélé qu’Universal Pictures avait organisé la projection pour la famille – avant de brancher la ligne de shapewear de Kim

Cependant, la décision d’Universal Pictures d’autoriser la projection en avance des célébrités comme outil de marketing a provoqué la colère des fans – qui soutiennent que le film aurait dû être vu en premier par des enfants étudiant le théâtre, plutôt que par la famille des stars de télé-réalité.

Un fan a écrit : « Le niveau de privilège obscène est élevé ».

D’autres ont écrit : « Cela me dégoûte de voir comment cette famille obtient continuellement des choses qu’elle ne devrait pas pouvoir avoir, mais juste parce qu’elle est riche, elle obtient un laissez-passer. » Tu veux la robe de Marilyn Monroe ? Bien sûr. Vous voulez le film Wicked un mois entier avant sa sortie officielle ? Pourquoi pas.

« Il n’y a aucun angle marketing pour organiser une soirée cinéma privée pour les kard*shians autre que de montrer l’extrême richesse. »

‘CE. les Kardashian ne sont même pas connectés à distance au théâtre et s’ils voulaient vraiment que les Kardashian le regardent, alors ils auraient dû les inviter à l’une de leurs projections d’influenceurs comme ils l’ont fait avec Trisha. les enfants du théâtre méritent le traitement de princesse, pas les milliardaires dégueulasses.

« Pourquoi n’ont-ils pas organisé une projection privée de Wicked dans une école de théâtre musical pour les enfants d’un quartier à faible revenu ou quelque chose comme ça. » comme pourquoi les Kardashian ? Cela ne peut pas avoir été la meilleure décision en matière de relations publiques, car je ne comprends vraiment pas.

« Personne dans votre famille ne méritait ça.

« Pendant ce temps, nous, les gens ordinaires, travaillons pour garder les lumières allumées….

Dans une autre vidéo dans sa salle de cinéma maison, Kim a montré une sélection de poupées Barbie inspirées de Wicked pour « tous les enfants » et a déclaré : « Très bien les gars, nous avons une projection spéciale ce soir de Wicked ».

La maman a également partagé des photos de deux gâteaux Wicked – un avec Cynthia et un avec Ariana.

Khloe a partagé une photo avec ses deux enfants True et Tatum sur le tapis vert

Kylie Jenner s’est accrochée à sa fille Stormi qui portait un pyjama rose

D’autres ont déclaré que la publication leur avait donné envie de ne pas regarder le film.

« Ça doit être sympa de ne rien avoir à payer.

« Les ballons, les pyjamas qui ne seront portés qu’une seule fois et tout le reste illustré… le gaspillage est ALARMANT

« Je suis littéralement tellement fatigué de voir des gens riches publier constamment des choses extravagantes alors que le reste d’entre nous s’accroche à peine.

«C’est embarrassant. Cette famille devient de plus en plus déconnectée de jour en jour

« Oh, les millions de façons différentes dont cette publicité aurait pu se dérouler. Comme un événement caritatif pour les enfants DÉFAVORISÉS.. ? Inacceptable. Ici, nous gâtons simplement les gâtés obscènes.

Le fondateur de SKIMS a déclaré : « Très bien les gars, nous avons une projection spéciale ce soir de Wicked. »

« Nous avons ri, nous avons pleuré (quelques fois) et nous avons tellement aimé !

Le film devrait sortir le 22 novembre

‘Merci @arianagrande et @cynthiaerivo d’avoir regardé @wickedmovie avec nous ce soir. La soirée pyjama la plus magique.

Wicked – dont la sortie est prévue le 22 novembre – a un synopsis qui se lit comme suit : « Incomprise à cause de sa peau verte, une jeune femme nommée Elphaba noue une amitié improbable mais profonde avec Glinda, une étudiante au désir inébranlable de popularité.

« Après une rencontre avec le Magicien d’Oz, leur relation atteint bientôt un carrefour alors que leurs vies commencent à prendre des chemins très différents. »