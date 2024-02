Les Kammas n’ont pas bénéficié de Chandrababu Naidu, ils l’ont mérité

Le directeur de Yatra, Mahi V Raghav, mène une bataille perdue d’avance en essayant de défendre les terres du Studio qu’il a recherchées auprès du gouvernement Jagan. Lorsque vous faites un film de propagande pour Jagan et que vous dites que vous cherchez des terres sans aucune méchanceté, il est très difficile pour les gens d’accepter cet argument.

Pendant ce temps, Mahi V Raghav tente de détourner l’attention du public de Jagan vers les terres données par Chandrababu Naidu aux cinéastes de la communauté Kamma.

Il fait la même allégation chaque fois qu’il en a l’occasion.

« Leur gouvernement (une partie des médias) favorable a fourni des terres à leur peuple partout où ils le demandaient. Personne ne se pose de questions à ce sujet. Mais ils font du chahut quand je veux construire un mini studio sur deux acres dans ma région afin que cela soit utile à la population locale », a affirmé Mahi V Raghav dans le communiqué de presse.

Pour le dire clairement, Mahi V Raghav allègue que Chandrababu Naidu, qui est un Kamma, a cédé des terres à Hyderabad aux habitants de sa communauté.

Quand il parle des gens de sa communauté, cela semble vraiment odieux, mais lorsque nous approfondissons les détails, nous comprenons à quel point ses allégations sont superficielles.

Le réalisateur fait des allégations contre Akkineni Nageswara Rao, Raghavendra Rao, Rama Naidu, LV Prasad et d’autres.

Nous conserverons donc tous les noms au même endroit – Akkineni Nageswara Rao, Raghavendra Rao, Ramanaidu, LV Prasad et Mahi V Raghav.

C’est une question de profane de dire qui est l’intrus.

Tous ont un historique crédible d’obtention des terres du gouvernement de l’époque.

Annapurna Studio joue un rôle déterminant dans le déplacement de l’industrie de Chennai vers Hyderabad. Aujourd’hui, c’est le repère de toutes les installations de tournage et de post-production d’une majorité de films. Il y a également une école de cinéma qui y fonctionne.

Ramanaidu est également une plaque tournante pour le tournage de films, les activités de post-production et une école de cinéma. Ramanaidu a construit un studio à Vizag. Il est le premier entrepreneur cinématographique à investir dans l’Andhra Pradesh.

Raghavendra Rao a obtenu un terrain pour un studio de doublage et le gouvernement a également autorisé l’activité commerciale là-bas pour la rendre financièrement réalisable. L’affaire est également portée devant les tribunaux. Il n’est donc pas judicieux de commenter davantage.

LV Prasad a obtenu un terrain du gouvernement TDP de l’époque pour construire un hôpital ophtalmologique. Nous connaissons les lauriers que l’hôpital a remportés à l’échelle internationale.

Ils ont obtenu ces terres en raison de leurs antécédents et non parce qu’ils appartiennent à une communauté. Ils ont également ajouté de la valeur à Hyderabad grâce aux terres qu’ils ont obtenues.

Il existe une autre allégation selon laquelle Chandrababu Naidu aurait donné des terrains à Aswini Dutt à Amaravati pour avoir cédé des terrains à l’aéroport de Vijayawada.

C’est une autre allégation ignorante. Les terrains nécessaires à l’aéroport de Vijayawada sont les plus coûteux. L’agrandissement de l’aéroport a donc été retardé pendant longtemps. Mais cela est crucial pour le développement de l’État après la bifurcation. Le gouvernement ne peut pas acquérir de terrains en raison du coût élevé.

Ainsi, Chandrababu a proposé ce plan pour donner des terres à Amaravati en échange. Il s’agit d’une pure transaction commerciale. En fait, Aswini Dutt n’a perdu qu’après que Jagan ait décimé Amaravati.

Si Mahi V Raghav ou quelqu’un d’autre veut voir une caste dans des légendes comme celles-ci, nous ne pouvons que ressentir de la pitié pour eux.

Si Mahi V Raghav pense qu’il peut aussi obtenir des terres par rapport à ces légendes, des centaines de producteurs devraient se précipiter vers Tadepalli avec des propositions similaires.

S’il dit que donner des terres à ces célébrités est une erreur parce qu’elles sont des Kammas, il est impossible d’ignorer leur contribution à l’industrie cinématographique.

Ils ont tellement contribué à l’industrie grâce à leur talent et leur esprit d’entreprise. Depuis la première génération de cinéastes et d’acteurs jusqu’à la génération actuelle, une majorité appartient à cette communauté. Plus que la communauté, ils ont prospéré grâce à leur travail acharné et à leur esprit d’entreprise.

Chandrababu Naidu a également donné des terres à des personnes appartenant à diverses sphères. Pullela Gopichand a obtenu des terrains pour son académie. De nombreuses industries et B-School comme l’ISB ont obtenu des terres pendant le mandat de Chandrababu Naidu. Oui, il y a des Kammas et il y a aussi des non-Indiens qui en ont bénéficié.

Oui, Mahi V Raghav peut également chercher des terres, mais pas maintenant. Il n’a pas encore gagné en crédibilité, et ce n’est pas le cas lorsque vous réalisez des films de propagande convenant à un parti politique et que vous les diffusez juste avant les élections.

Si et quand il gagne en crédibilité, oubliez Jagan, Chandrababu Naidu sera le premier à le repérer et à proposer des terres à investir dans l’Andhra Pradesh s’il est alors ministre en chef.