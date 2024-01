Les « Kaktus Towers » de BIG sont presque terminées à Copenhague

© R. Hjortshoj – Statut des tours Kaktus

En 2017, Bjarke Ingels Group (BIG) a dévoilé ses conceptions pour un projet dans le centre de Copenhague. Le projet comprend un magasin IKEA urbain, un hôtel économique et des appartements résidentiels reliés par des espaces verts. Dans le cadre du développement, BIG a conçu deux tours résidentielles de grande hauteur, connues sous le nom de « Tours KaKtus », qui sont reliées par un parc public surélevé. Les deux tours, dont la plus haute culmine à 80 mètres, devraient être achevées en 2024. Une nouvelle série d’images récemment publiées montre le développement de BIG en voie d’achèvement.

Les tours résidentielles de BIG, connues sous le nom de Kaktus Towers, comprennent 500 « chambres de jeunes » à noyau hexagonal. Suspendues au sommet d’une colline verdoyante offrant une vue imprenable sur Vesterbro, le centre de Copenhague et le front de mer, les tours ont été conçues dans le but de défier les conventions de l’architecture traditionnelle. La torsion de chaque niveau est conçue pour offrir des points de vue panoramiques pour chaque unité, mais démontre également une méthode de construction économique et créative qui maximise la superficie nette du projet.

À partir de 2024, les tours Kaktus, hautes de 80 mètres, seront achevées et s’élèveront au-dessus de l’espace vert en contrebas. En fait, les deux tours sont reliées par un parc public flottant qui descend vers le sol, ajoutant un élément esthétique au paysage urbain. Les dalles de plancher inclinées des tours offrent une forme architecturale unique. De plus, les 495 appartements sont conçus autour d’un noyau central.

Les espaces publics sont bien proportionnés et reliés par des terrasses et un toit vert. Ces zones comprennent des espaces communs à plusieurs niveaux, des cuisines extérieures et des zones de grillades, des buanderies, des cafés, des centres de remise en forme et des salles de fête. Au niveau du podium, une place d’affaires offre un lien animé pour les marcheurs sortant de la gare adjacente de Dybbølsbro.

Le photographe Rasmus Hjortshøj a récemment pris des photos des tours Kaktus presque terminées, montrant les gratte-ciel angulaires comme une démonstration de l’architecture et des techniques de construction avancées de BIG. De plus, le parc public et les équipements communs devraient être terminés plus tard ce printemps.

Récemment, le projet One High Line de BIG à New York a publié une nouvelle série d’images, également en voie d’achèvement. Les tours torsadées couplées sont situées sur la rivière Hudson, organisées autour d’une cour publique centrale. En décembre, BIG a dévoilé « Gelephu », un plan directeur qui s’inspire de la culture bhoutanaise, des principes du bonheur national et de l’héritage spirituel. Le plan directeur adhère aux normes de durabilité du Bhoutan, le premier pays au monde officiellement à bilan carbone négatif. Enfin, le studio a récemment dévoilé une nouvelle scène pour la tournée du groupe danois WhoMadeWho, avec une sphère gonflable.