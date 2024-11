Les K-Netizens répondent aux critiques étrangères sur la tenue vestimentaire récente de BLACKPINK Jennie en tant qu’invitée au mariage

Les internautes coréens réagissent à une série de commentaires étrangers sur ROSE NOIRE Le récent look d’invitée au mariage de Jennie, suscitant une discussion sur les différences culturelles en matière de tenue de mariage.

Sur un forum en ligne, les internautes a partagé plusieurs commentaires étrangers traduits automatiquement en réaction aux récentes photos de Jennie en tant qu’invitée au mariage, notamment des déclarations telles que :

« La culture coréenne du mariage est tellement folle que tout le monde a l’air d’aller au bureau. » « Si on voyait des gens habillés comme ça lors d’un mariage, on penserait que quelqu’un est mort. » « Une tenue décontractée pour un mariage ? C’est immédiatement interdit ! » « Si je m’habillais de manière aussi décontractée lors d’un mariage dans mon pays… »

De nombreux internautes K ont été surpris par les réactions critiquant la culture du mariage en Corée, où les tenues soignées et semi-décontractées dans les tons noirs ou noir et blanc sont souvent la norme pour les invités. L’utilisateur du forum qui a partagé ces commentaires a ajouté : « Je suppose que c’est ce qu’on appelle des différences culturelles ? N’est-il pas poli de s’habiller en noir et blanc pour ne pas se démarquer davantage que les mariés ? Je suis choqué que cela soit comparé à des funérailles. « .

Les internautes K ont noté qu’en Corée du Sud, les invités portent généralement des tons sourds ou du noir et blanc en signe de respect envers les mariés, notamment pour éviter de rivaliser avec le look de la mariée. Bien que cette tradition consistant à éviter le blanc ne soit pas propre à la Corée, les internautes K ont été surpris de voir des réactions aussi fortes critiquer la tenue de Jennie, qu’elle portait au mariage d’un ami.

La plupart des internautes coréens ont rejeté ces critiques, arguant que même si le noir peut sembler sombre, la tenue de Jennie avait l’air formelle et non décontractée, et que les cultures étrangères devraient « respecter les coutumes sud-coréennes ».

De telles réactions incluent :

« Je ne suis pas non plus fan du tout noir, mais Jennie semble s’être habillée de manière formelle et appropriée. Et certains étrangers étant aussi dramatiques comme ça sont vraiment rebutants. Chaque pays a sa propre culture du mariage, ils devraient donc la respecter. « . « Ils devraient au moins respecter la culture au lieu de s’immiscer… S’habiller ainsi, c’est être respectueux envers la mariée. » « Ils réagissent de manière excessive. » « Quoi que nous fassions, c’est notre culture. Pourquoi doivent-ils en faire tout un plat ? De notre point de vue, porter une robe semblerait excessif. » « Ils veulent juste une excuse pour critiquer la Corée. Devons-nous, en tant que Coréens, vraiment nous soucier de ce que pensent les étrangers et suivre leurs opinions sur la pointe des pieds ? MDR. » « Quand il s’agit d’un Coréen, il s’exprime avec l’intention d’améliorer ou de changer quelque chose dans notre culture, même s’il n’aime pas cela. Mais lorsqu’un étranger le fait, cela donne l’impression d’un manque de respect envers le pays. » « Laissant de côté la tenue d’invitée de Jennie, ils essaient simplement de présenter la Corée sous un jour négatif. N’avez-vous pas remarqué à quel point, au cours des deux ou trois dernières années, ils sont devenus fous en essayant de dépeindre tous les Coréens comme mentalement instables, déprimés. , solitaires sans amis, opprimés dans les écoles et sur les lieux de travail, et racistes ? « J’ai aussi assisté à un mariage il y a quelques jours et je portais une tenue beige et marron. Mais honnêtement, cela ressemblait à des funérailles. J’avais peur de me démarquer ! Ironiquement, les personnes âgées sont plus décontractées avec leur tenue vestimentaire (dans les limites de ce qui est prévu). respectueux). C’est la génération dite MZ qui s’habille en noir pour ne pas se faire remarquer, au point que ça ressemble vraiment à un enterrement. » « Tout cela mis à part, le look d’invité de Jennie était soigné et joli. » « C’est une différence culturelle. Ce tweet montre à quel point ils sont incultes et irréfléchis. Les mariages sont une sorte de cérémonie, donc les vêtements et les coutumes varient d’un pays à l’autre. Et lorsque les Asiatiques assistent à des mariages de style occidental, ils portent également des robes et s’habillent moins. formellement, les invités doivent suivre les coutumes de chaque culture lorsqu’ils assistent à un mariage. « Pour nous, il s’agit d’être prévenant envers la mariée, qui n’a qu’une seule chance de porter sa robe de mariée. »

Certains internautes K sont cependant en partie d’accord, faisant remarquer que la préférence des invités pour les vêtements sombres rend parfois les mariages « trop sombres », car de nombreux invités portent du noir pour éviter l’attention.

De plus, certains ont fait remarquer que même en Corée, porter du noir lors d’un mariage est moins encouragé et que l’organisation de tels mariages à l’occidentale ne « fait pas partie de la culture coréenne traditionnelle ».

Ces commentaires se lisent comme suit :

« Assister à un mariage est comme une sorte d’obligation commerciale pour les Coréens, mdr. » « Cela fait simplement partie de la culture coréenne, où les gens sont très attentifs aux apparences. » « L’atmosphère du mariage doit être joyeuse. C’est quoi cette photo sombre ci-dessous ? » « Demander aux gens de respecter la culture, c’est bien, mais la culture actuelle du mariage n’est pas vraiment coréenne. C’est juste quelque chose de feint, mdr. » « Il est vrai qu’en Corée aussi, le noir est généralement évité. Il est préférable de porter une couleur vive qui n’est pas blanche. » « Mais si tout le monde porte du noir comme ça, est-ce que ça ne ressemble pas trop à un enterrement ?ㅠ » « En regardant les tenues des hommes, ça ressemble à un enterrement, mdr. » « Dans le passé, les gens s’habillaient plus librement pour les mariages, mais de nos jours, il semble y avoir un contrôle excessif sur la tenue vestimentaire. Si vous portez même des couleurs légèrement vives, les gens disent que vous éclipsez la mariée sur les photos. Est-il facile d’éclipser quelqu’un dans une robe blanche au milieu d’un groupe ? J’aimerais que les gens se détendent un peu. D’une certaine manière, la culture d’aujourd’hui semble plus démodée. « S’habiller en noir et blanc pour ne pas se faire remarquer plus que les mariés n’est pas une tradition. Depuis quand organise-t-on des mariages à l’occidentale ? A l’étranger, les mariés accueillent les invités, alors qu’en Corée , les mariés sont les stars et les invités sont traités comme des figurants. » « Bien sûr, ce sont les mariés qui devraient se démarquer le plus, mais j’aimerais que les gens acceptent davantage les nuances claires comme l’ivoire. Quand je pense à la célébrité qui a été fortement critiquée pour avoir porté du rose, il semble que les gens soient trop sensibles. « . « Cela me dérange aussi lorsque des étrangers interfèrent et nous critiquent à ce sujet. Même si certains disent que la culture actuelle consiste à respecter la mariée, ce n’est pas quelque chose qui existe en Corée depuis longtemps. Si vous regardez les photos de mariage des années 80 Au début des années 2000, en particulier sur les photos de groupe avec des collègues ou des amis, vous verrez une variété de couleurs comme le marron, le rouge et le bleu ciel. Cela ne veut pas dire que ces gens « manquaient de respect » à la mariée, c’était le cas. Ce n’était pas considéré comme un acte de considération, et les mariées ne pensaient même pas à la tenue vestimentaire de leurs invités. Cette idée de « considération » est en fait assez récente.

Quelles sont vos pensées ?

VOIR AUSSI : Le « rapport controversé sur l’industrie musicale » de HYBE laisse entendre que le succès de BLACKPINK était dû à Coachella ?