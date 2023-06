Les justiciers en Haïti ripostent aux gangsters avec une justice de rue brutale

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – De vieilles voitures, des pneus usagés et des barbelés bloquent le plus grand quartier de la capitale d’Haïti.

Des gangsters armés ont volé, violé et assassiné des innocents. La police et les fonctionnaires faibles ou corrompus ont fait peu ou pire.

Maintenant, le peuple passe à l’action et une vague de justice brutale secoue Haïti, concentrée dans cette capitale d’environ 1 million d’habitants. Les vigiles bouclent les quartiers. Ils lapident et coupent souvent les membres des gangsters présumés, les décapitent et les incendient, parfois alors qu’ils sont encore en vie.

Les justiciers ont tué au moins 164 personnes depuis le début du mouvement baptisé « bwa kale » en avril, selon les Nations unies. Le nom signifie «bois pelé» en créole haïtien et insinue la domination et le pouvoir masculins dans l’argot de la rue.

« Si vous n’êtes pas d’ici, nous allons vous tuer », a déclaré Leo, un leader communautaire qui a accordé à l’AP l’accès au quartier de Turgeau afin que les journalistes puissent voir comment le quartier réagit aux gangs estimés contrôler 80 personnes. % de Port-au-Prince. Il n’a pas donné son nom de famille pour protéger sa famille.

Des banderoles disant « Nous en avons marre de l’enlèvement » et « Faites attention les uns aux autres » sont accrochées dans toute la ville, et de nombreux quartiers ont érigé des barricades comme celles qui ferment Turgeau.

Un après-midi récent, Leo et ses voisins ont gardé l’une des quatre barrières de fortune bloquant les routes menant à leur communauté vallonnée de médecins, d’infirmières, de pasteurs, d’avocats, de vendeurs de rue et d’ingénieurs.

Les personnes qui voulaient entrer devaient montrer leurs pièces d’identité, ouvrir leurs sacs, soulever leurs chemises pour révéler tout tatouage de gang et, s’ils n’habitaient pas là, expliquer où ils allaient. La nuit, ceux qui cherchaient à entrer à Turgeau devaient également fournir un mot de passe, que la communauté change chaque semaine.

La police haïtienne ne tient pas de statistiques fiables sur la criminalité. Mais les meurtres et les enlèvements liés aux gangs ont diminué à cause du bwa kale, disent les militants des droits de l’homme, qui s’inquiètent également de la violence horrible et du fait que des innocents pourraient être tués.

Weslander Al Cégaire, un cuisinier de la ville méridionale des Cayes au visage rond et au sourire facile, a déclaré à l’AP que son cousin avait récemment été tué par des participants au bwa kale alors qu’il roulait avec un conducteur de moto pris pour cible.

« C’est un bon mouvement, mais en même temps, les innocents paient pour les coupables », a déclaré Cégaire, ajoutant qu’il avait quitté Port-au-Prince parce qu’il craignait la violence des gangs et le mouvement bwa kale.

Turgeau est assiégé par un gang connu sous le nom de « 5 Seconds », car c’est soi-disant le temps qu’il leur faut pour tuer quelqu’un. Le mouvement bwa kale a pris de l’ampleur à Turgeau après que des habitants ont déclaré que le gang avait lancé une attaque avant l’aube fin avril, tuant près d’une douzaine de personnes.

« Ils ont brûlé des motos. Ils ont incendié des maisons. Ils ont brûlé des gens. Ils ont violé. Ils ont pillé », a déclaré Kenson Dimanche, un volontaire qui contrôle l’une des barricades.

Kettia, une résidente qui n’a fourni que son prénom pour la protéger, elle et sa famille, a déclaré que le gang avait arraché son mari, l’avait forcé à les faire sortir du quartier et l’avait utilisé comme bouclier alors qu’ils échangeaient des coups de feu avec la police. Il a survécu.

Kettia, une petite femme au comportement doux, essaie de rester forte pour ses enfants de 4 et 1 an, mais ils se demandent si le gang reviendra.

« Si les gens qui font du bwa kale ne se sont pas levés, ça aurait pu être pire », a-t-elle dit.

Plus de 1 630 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées en Haïti au cours des trois premiers mois de l’année, soit une augmentation de près de 30 % par rapport au trimestre précédent, selon un rapport publié en mai par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Rien qu’en avril, plus de 600 personnes auraient été tuées, contre un total de 846 personnes tuées au cours des trois premiers mois de l’année.

En octobre, le Premier ministre Ariel Henry a demandé le déploiement immédiat d’une force militaire internationale pour réprimer la violence des gangs, mais ni le Conseil de sécurité de l’ONU, ni les États-Unis ni le Canada n’ont agi.

María Isabel Salvador, l’envoyée spéciale de l’ONU pour Haïti, a déclaré à l’Associated Press que « Haïti n’en peut vraiment plus ».

« Le monde doit réagir », a-t-elle déclaré.

La Police nationale d’Haïti ne compte que quelque 9 000 agents actifs pour un pays de plus de 11 millions d’habitants. La police a arrêté plus de 2 700 criminels présumés et saisi des dizaines d’armes depuis le lancement d’une opération baptisée « Tornade » en janvier pour cibler les gangs, mais elle est souvent débordée. La police et les civils se battent contre environ sept grandes coalitions de gangs qui opèrent en Haïti, ainsi que quelque 200 groupes affiliés.

À Turgeau, certains justiciers se promenaient avec des machettes aiguisées, comme Réné Mizak, 63 ans, qui a déclaré être un ancien Tonton Macoute – une milice privée qui a terrorisé Haïti pendant les dictatures de François « Papa Doc » Duvalier et son fils, Jean -Claude.

« Je l’ai acheté pour me défendre », a déclaré Mizak, un homme grand et mince à la démarche détendue. « Nous cherchons la justice à notre façon. »

Mizak, qui a également refusé de fournir son identité complète en raison de la peur des gangsters, a déclaré qu’il avait récemment coupé le bras d’un homme et brûlé le visage d’un autre avec de l’essence parce que personne dans la communauté ne les avait reconnus, ajoutant que les participants au bwa kale avaient tué au moins trois personnes. à Turgeau qui étaient soupçonnés d’appartenir à un gang.

Le mouvement bwa kale a commencé lorsque la police a arrêté 13 membres présumés d’un gang lors d’un contrôle routier à Port-au-Prince fin avril.

« Nous les avons pris à la police et les avons achevés », se souvient Israel Bien-Aimé, qui a déclaré avoir aidé à lapider et mettre le feu au groupe ce jour-là. « C’est le seul mouvement qui peut nous donner une solution aux gangs en Haïti. »

Bien-Aimé, un homme de grande taille à la carrure athlétique, s’est juré de continuer.

« Si nous trouvions un bandit en ce moment, nous le retenions, le battions et le tuions », a-t-il déclaré.

Les meurtres sont devenus de plus en plus macabres.

À quelques pâtés de maisons de Turgeau, un homme à moto portait une tête décapitée alors que la foule criait : « Bwa kale ! Bwa chou ! » L’incident a pu être vu dans une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux et discutée entre les observateurs internationaux.

Les gangs n’ont pas encore répondu au mouvement bwa kale, bien que certains quartiers se préparent à se venger. Dans une récente vidéo TikTok, un homme qui a déclaré être membre du gang qui contrôle la région de Grand Ravine au sud-est de Port-au-Prince a déclaré qu’il attendait que le mouvement bwa kale vienne dans la région.

Avec une cagoule noire couvrant son visage et une ceinture de balles de calibre .50 drapée autour de son cou, l’homme a déclaré que son gang donnerait aux Haïtiens leur propre goût de bwa kale en temps voulu.

« Nous sommes très détendus », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas nous précipiter. On va pas s’embêter. Nous allons juste attendre.

___

Le journaliste d’Associated Press Evens Sanon a contribué à ce rapport.

Danica Coto, The Associated Press