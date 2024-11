Les jurés voient des images nues enregistrées sur le téléphone du quadruple meurtrier présumé Mathew Locke

WORCESTER — Les jurés entendant le procès pour quadruple homicide de Mathew Locke Vendredi, les procureurs ont vu des images nues enregistrées sur son téléphone qui, selon eux, étaient pertinentes pour l’affaire, ainsi qu’une vidéo qui, selon eux, le montre en train de conduire vers et depuis la maison de West Brookfield la nuit des meurtres.

Les preuves ont clôturé le deuxième d’un procès qui devrait durer quatre semaines pour les meurtres de Sara Bermudez, 38 ans, et de ses trois jeunes enfants – Madison, 8 ans, James, 6 ans et Michael, 2 ans. .

Les procureurs allèguent que Locke, un cousin du mari de Bermudez, Moses, a tué la famille alors qu’il était sous l’effet de la cocaïne dans la nuit du 28 février 2018, alors que Moses travaillait en Californie.

Ils prétendent que Locke s’est échappé de sa maison de Ware – où se trouvaient ses cousins avoir payé des relations sexuelles dans le cadre d’un accord qu’il aurait négocié — vers 23 h 30, a parcouru environ 6 milles jusqu’au 10 Old Warren Road à West Brookfield et est revenu vers 1 heure du matin après avoir commis un crime d’une violence indescriptible.

Photos nues affichées

Vendredi, les procureurs ont montré aux jurés plusieurs photos de nus qui, selon eux, lors de la procédure préalable au procès, tendaient à incriminer Locke.

Les procureurs ont montré trois photographies de femmes adultes nues qui, selon eux, avaient été trouvées sur le téléphone de Locke, puis ont comparé ces photographies à des photos de scènes de crime.

Les photos troublantes de la scène de crime montrent Sara et Madison Bermudez ont été retrouvées nues jusqu’à la taille, les jambes écartées et des violences brutales infligées à leurs organes génitaux.

Les trois femmes sur les photographies téléchargées semblaient prendre des poses sexuelles dans lesquelles un genou était plié en biais. Deux des trois étaient exposés à partir de la taille.

Le sergent de la police de l’État du Massachusetts. Matthew Prescott a noté que Sara Bermudez avait été retrouvée avec une jambe fléchie et son articulation surélevée. Le positionnement de sa jambe semblait similaire à celui des femmes nues qui avaient flashé sur l’écran quelques instants auparavant.

Les procureurs et l’avocat de Locke avaient débattu lors des requêtes préliminaires au procès sur l’admissibilité des photos.

Les procureurs avaient cherché à introduire à la fois des photos nues de femmes adultes, ainsi que de la pornographie juvénile qu’ils disaient avoir trouvée sur le téléphone de Locke et qui, selon eux, était pertinente à la manière dont la jeune Madison avait été retrouvée.

Le juge Daniel M. Wrenn de la Cour supérieure de Worcester a statué que les photos des femmes adultes étaient suffisamment pertinentes pour être admises, mais que les éventuels effets préjudiciables de la pornographie juvénile l’emportaient sur la valeur probante. Les jurés n’ont donc pas vu ces dernières images, et leur découverte n’a pas non plus été référencée vendredi.

Vidéo de la voiture présentée

Vendredi, les jurés ont également vu un montage vidéo, selon les procureurs, qui a capturé le véhicule que Locke conduisait à plusieurs endroits sur son chemin vers et depuis le 10 Old Warren Road, du 28 février au 1er mars.

La cousine de Locke, Alexandrea Chadwick, a témoigné cette semaine que Locke utilisait sa voiture ce jour-là, et qu’elle ne savait pas où il se trouvait pendant ces heures-là.

Vendredi, Prescott a montré une vidéo que lui et d’autres policiers ont réalisée montrant ce qu’ils prétendent être la Honda Civic à hayon bleue de 1993 de Chadwick voyageant vers et depuis Eddy Street, la résidence de Locke, jusqu’au 10 Old Warren Road.

La vidéo a été projetée une fois dans la salle d’audience et les jurés auront l’occasion de l’examiner pendant les délibérations.

Les autorités ont témoigné tout au long de la semaine sur les foyers et les entreprises qu’elles avaient interrogés dans les jours qui ont suivi le crime, et les propriétaires et les propriétaires d’entreprises ont témoigné de l’authenticité des vidéos.

Jeudi et vendredi, Prescott a longuement présenté aux jurés des images fixes des vidéos, leur montrant à côté d’une carte de l’itinéraire qu’ils prétendent que Locke a emprunté.

Prescott a noté qu’un certain nombre de facettes du véhicule le rendaient plus facile à identifier : son design à hayon, ses feux arrière enveloppants, la position des feux stop, un éclairage intérieur lumineux et, plus particulièrement, un panneau avant côté conducteur recouvert d’autocollants qui le rendaient sensiblement plus léger que celui du véhicule. le reste de la voiture.

Il a allégué que Locke avait conduit la voiture à hayon pendant environ six miles (10 minutes) entre Eddy Street à Ware vers 23h30 et était revenu par un itinéraire différent vers 1 heure du matin le 1er mars.

Après avoir vu des photos du véhicule garé, les jurés ont vu la séquence de vidéos qui, selon eux, étaient le même véhicule la nuit des meurtres.

Dans les images, on peut voir un véhicule quitter Eddy Street, une petite rue près du centre-ville de Ware, et se diriger vers le centre-ville vers 23h30.

Le véhicule a été capturé à plusieurs reprises sur une vidéo de surveillance circulant dans le centre-ville ; dans au moins une des vidéos, un custode lumineux distinctif était visible.

Les jurés ont ensuite vu des vidéos, selon la police, de phares approchant du 10 Old Warren Road environ 10 minutes plus tard.

Cette vidéo, provenant de la maison d’un voisin située à une distance considérable du 10 Old Warren Road, de l’autre côté de la rue, a ensuite été accélérée pendant environ une heure : l’heure à laquelle, selon les procureurs, Locke commettait les meurtres.

Seule l’obscurité pouvait être vue sur l’écran dans la zone de la maison lointaine ; vers 0 h 50, les procureurs affirment que les feux arrière, en marche arrière, étaient visibles hors de l’allée.

Les procureurs ont ensuite montré des extraits de ce qu’ils prétendent être la voiture à hayon traversant le centre-ville de Ware vers 1 heure du matin ; encore une fois, le panneau avant lumineux distinctif est apparu visible dans au moins une des vidéos.

Un dernier clip montrait le véhicule qu’ils prétendent être la berline retournant sur Eddy Street vers 1 heure du matin.

L’avocat de Locke, Jeffrey S. Brown, a fortement insisté sur les vidéos de Prescott, insinuant par ses questions qu’elles avaient été présentées pour être plus concluantes qu’elles ne le sont réellement, et remettant en question le travail de police qui y a été consacré.

Il a fait valoir que les vidéos du 10 Old Warren Road ne permettaient pas de tirer des conclusions définitives et a noté que la police ne disposait pas de vidéos montrant la voiture à hayon pouvant être vue en détail pendant une grande partie du prétendu voyage.

Prescott était d’accord avec Brown sur le fait que les caractéristiques distinctives de la voiture n’apparaissaient que sur la vidéo située à environ un mile d’Eddy Street.

Brown a noté qu’il reste environ cinq milles jusqu’au 10 Old Warren Road. Prescott a reconnu qu’il ne pouvait pas être sûr que la voiture vue sur la vidéo près du 10 Old Warren Road soit la même que celle observée à Ware.

Brown a noté que plusieurs autres véhicules circulaient sur Old Warren Road à peu près au même moment, et Prescott a reconnu que la police n’était pas en mesure de suivre chaque véhicule.

Discussion sur le message texte

Brown a également insisté sur Prescott au sujet d’un message texte que Moses Bermudez a déclaré avoir reçu le soir du 28 février et qu’il jugeait étrange.

Bermudez la semaine dernière a témoigné qu’il avait reçu un SMS alors qu’il travaillait depuis le téléphone de sa femme indiquant que c’était Madison qui demandait le numéro de téléphone de son père au nom de sa mère.

Bermudez a déclaré que le texte lui paraissait étrange ; sa fille ne lui envoyait généralement pas de SMS, utilisait de manière inhabituelle le mot « grand-père » plutôt que « abuelo » et, dit-il, semblait utiliser un langage qui semblait trop sophistiqué.

Il n’a pas immédiatement répondu aux textes, ni à plusieurs suivis, car il utilisait à ce moment-là de la machinerie lourde pour son travail.

Le texte, ainsi que les suivis, ont été envoyés vers 20 h 30, heure normale de l’Est – une heure à laquelle, a noté Brown via Prescott, la police n’a aucune preuve que Locke était présent à West Brookfield.

Prescott a reconnu que si Madison n’avait pas envoyé le message, la police ne savait pas qui l’avait fait, et que si quelqu’un d’autre que Madison l’avait envoyé, cela soulèverait d’importants points d’interrogation.

Le premier procureur adjoint principal Jeffrey Travers, pendant son séjour à Prescott, lui a fait lire les textes à haute voix pour le jury.

Travers a noté que les messages contenaient plusieurs fautes d’orthographe et problèmes de grammaire, et manquaient de ponctuation.

Il a également demandé à Prescott de confirmer que Moses Bermudez avait dit à la police que sa femme avait perdu les contacts de son téléphone.

Des détenus témoignent

Les témoignages de vendredi ont clôturé une longue semaine de témoignages dans cette affaire qui incluait de nombreux témoins, dont de longs témoignage sur la consommation de drogue de Locke et ses problèmes d’argent de la part de son cousin. Les procureurs ont également appelé jeudi et vendredi à la barre deux détenus qui avaient déjà purgé une peine avec Locke, qui ont affirmé que Locke leur avait détaillé ses crimes.

Un détenu a donné un témoignage qui, sur un certain nombre de points, différait des éléments de preuve déposés jusqu’à présent dans l’affaire. Le deuxième a témoigné que Locke avait admis les meurtres – en lui donnant plusieurs justifications – et que Locke avait récemment tenté de mettre un terme à un détenu qui devait témoigner contre lui.

L’avocat de Locke a critiqué les deux hommes, les qualifiant de peu fiables, soulignant leurs longs antécédents criminels et suggérant qu’ils recherchaient la clémence des autorités.

Wrenn a lu les instructions juridiques des jurés concernant le témoignage des soi-disant « informateurs incarcérés », déclarant que les procureurs, tout en présentant ce que les détenus ont dit, ne savent pas si c’est vrai, entre autres mises en garde.

Vendredi, les jurés ont également entendu parler de messages texte entre Locke et des amis ou des membres de sa famille au moment des meurtres.

Locke a exprimé sa consternation face aux meurtres dans un texte avec une femme qu’il semblait intéressé à voir, lui demandant de venir le chercher et de l’amener au club de strip-tease où elle se trouvait afin qu’il puisse sortir de chez lui.

Il a dit à la femme dans les messages qu’il était membre du Hells Angels Motorcycle Club ; L’ex-père de Locke a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait jamais entendu parler de l’implication de son fils dans le groupe.

Vendredi, l’un des détenus a également déclaré que Locke avait prétendu être associé au club. Le détenu, à qui on a demandé à un moment donné s’il croyait aux histoires que Locke lui avait racontées, n’a pas été autorisé à répondre suite à une objection.

Le procès de Locke reprend lundi. Les procureurs n’ont pas encore détaillé ce qui pourrait être leur preuve la plus solide : l’ADN, selon eux, relie Locke aux corps de Sara et de Madison Bermudez.

Cet article a été initialement publié sur Telegram & Gazette : Images de nus et vidéo diffusées lors du procès pour quadruple meurtre de Mathew Locke