Les jurés visiteront le bâtiment encore ensanglanté de l’école Parkland

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les jurés du procès du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz devraient traverser jeudi les salles encore éclaboussées de sang du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland lors d’une visite au bâtiment de trois étages où il assassiné 14 étudiants et trois membres du personnel il y a quatre ans.

Le jury de sept hommes, cinq femmes et 10 suppléants seront transportés en bus sous haute sécurité sur les 30 miles (48 kilomètres) du palais de justice du comté de Broward au centre-ville de Fort Lauderdale jusqu’à l’école de banlieue. Les forces de l’ordre prévoient de boucler la zone autour de l’école et les avions peuvent être interdits de survoler pour empêcher les manifestants d’interrompre la procédure et pour protéger la sécurité des jurés.

Les panélistes et leurs escortes des forces de l’ordre seront accompagnés dans le bâtiment par la juge de circuit Elizabeth Scherer, les procureurs et les avocats de Cruz. Cruz ne sera pas présent, selon l’un de ses avocats. Les procureurs, qui concluent leur affaire, espèrent que la visite aidera à prouver que les actions de l’ancien étudiant de Stoneman Douglas étaient froides, calculées, odieuses et cruelles ; créé un grand risque de mort pour de nombreuses personnes et “interféré avec une fonction gouvernementale” – tous des facteurs aggravants en vertu de la loi sur la peine capitale de la Floride.

Selon les règles du tribunal de Floride, ni le juge ni les avocats ne sont autorisés à parler aux jurés – et les jurés ne sont pas autorisés à converser entre eux – lorsqu’ils retracent le chemin suivi par Cruz le 14 février 2018, alors qu’il se déplaçait méthodiquement. d’étage en étage, tirant dans les couloirs et dans les salles de classe au fur et à mesure. Les jurés ont déjà vu une vidéo de surveillance de la fusillade et des photographies de ses conséquences.

Les journalistes ne seront pas autorisés à entrer avant le départ des jurés et ne seront pas autorisés à porter des caméras.

Le bâtiment a été scellé et entouré d’une clôture grillagée peu de temps après le massacre. Connu à la fois comme l’étudiant de première année et le bâtiment 1200, il plane de manière inquiétante sur l’école et ses enseignants, son personnel et ses 3 300 étudiants, et peut être facilement vu par quiconque se trouvant à proximité. Le district scolaire du comté de Broward prévoit de le démolir chaque fois que les procureurs l’approuveront. Pour l’instant, c’est une pièce à conviction.

« Quand vous passez devant, c’est là. Quand tu vas en cours, c’est là. C’est juste une structure colossale que vous ne pouvez pas manquer », a déclaré Kai Koerber, qui était un junior de Stoneman Douglas au moment du tournage. Il est maintenant à l’Université de Californie à Berkeley et développeur d’une application téléphonique pour la santé mentale. “C’est juste un rappel constant … c’est extrêmement éprouvant et horrible.”

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre à 17 chefs de meurtre au premier degré; le procès doit seulement déterminer s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle.

L’intérieur du bâtiment est resté presque intact depuis la fusillade : des taches de sang souillent encore le sol, et les portes et les murs sont criblés de balles. Les fenêtres des portes des salles de classe sont abattues. Fleurs pourries de la Saint-Valentin, ballons dégonflés et autres cadeaux sont éparpillés. Seuls les corps et les effets personnels tels que les sacs à dos ont été retirés.

L’avocat de la défense de Miami, David S. Weinstein, a déclaré que les procureurs espéraient que la visite serait “la dernière pièce pour effacer tout doute qu’un juré aurait pu avoir sur le fait que la peine de mort est la seule recommandation qui puisse être faite”.

De telles visites de sites sont rares. Weinstein, un ancien procureur, a déclaré que dans plus de 150 procès devant jury remontant à la fin des années 1980, il n’en avait eu qu’un.

L’une des raisons de leur rareté est qu’ils sont un cauchemar logistique pour le juge, qui doit amener le jury sur les lieux et le ramener au palais de justice sans incident ni risque d’annulation du procès. Et dans un cas typique, une visite ne présenterait même pas de preuves véridiques : après le départ des forces de l’ordre, le bâtiment ou l’espace public reprend son utilisation normale. La scène est nettoyée, les objets sont déplacés et les réparations sont effectuées. C’est pourquoi les juges ordonnent aux jurés dans de nombreux procès de ne pas se rendre seuls sur les lieux.

Craig Trocino, professeur de droit à l’Université de Miami qui a représenté des accusés faisant appel de leur condamnation à mort, a déclaré que la visite – combinée à la myriade de vidéos graphiques et de photos que les jurés ont déjà vues – pourrait ouvrir une voie aux avocats de Cruz s’ils se retrouvent dans la même situation. .

“À un moment donné, les preuves deviennent incendiaires et préjudiciables”, a-t-il déclaré. “La visite du site peut être une pierre angulaire cumulative.”

Les avocats de Cruz ont fait valoir que les procureurs avaient utilisé des preuves non seulement pour prouver leur cause, mais pour enflammer les passions des jurés.

Les procureurs devraient clore leur dossier peu de temps après la visite.

Terry Spencer, l’Associated Press