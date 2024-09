Les jurés visionnent une vidéo montrant les ambulanciers incapables de soigner Tyre Nichols après qu’il ait été battu

MEMPHIS, Tennessee — Deux techniciens médicaux d’urgence sont restés là pendant des minutes, sans fournir aucune aide médicale à un blessé grave. Pneu Nichols qui était effondré sur le sol après avoir été frappé à coups de pied et de poing par cinq policiers de Memphis, selon une vidéo diffusée jeudi lors du procès de trois des policiers accusés du passage à tabac mortel.

La vidéo des caméras corporelles des agents montre les ambulanciers Robert Long et JaMichael Sandridge debout et marchant près de Nichols tandis qu’il s’assoit puis roule sur le côté gauche au sol.

Au bout de cinq minutes environ, les secouristes s’approchent de Nichols. Long dit : « Salut mec. Salut. Parle-moi. » Nichols ne répond pas.

D’autres vidéos vues par les jurés jeudi montrent Nichols recevant enfin des soins médicaux lorsque le paramédical Jesse Guy et son partenaire sont arrivés sur les lieux.

Les anciens policiers Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith sont accusés d’avoir agi avec « indifférence délibérée » alors que Nichols était au sol, aux prises avec ses blessures. Selon l’acte d’accusation, les anciens policiers ont « volontairement » ignoré les besoins médicaux de Nichols en ne lui prodiguant pas de soins médicaux et en n’informant pas un répartiteur de police et le personnel médical d’urgence que Nichols avait été frappé à plusieurs reprises. Ils sont également accusés d’usage excessif de la force et de subornation de témoin. Ils ont plaidé non coupable.

Une vidéo montre les policiers qui discutent pendant que Nichols se débat avec ses blessures. L’avocat de Smith a diffusé la vidéo pour montrer que les pompiers n’ont pas non plus porté secours à Nichols.

Long et Sandridge ont été licenciés pour avoir violé les politiques des pompiers lors de la mort de Nichols, mais ils n’ont pas été inculpés au pénal.

Nichols, qui était noir, a été aspergé de gaz poivré et frappé avec un pistolet paralysant lors d’un contrôle routier, mais il s’est enfui. vidéo de la police Les cinq policiers, qui sont également noirs, l’ont ensuite battu à environ un pâté de maisons de chez lui, alors qu’il appelait sa mère.

Nichols est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après avoir été battu. Un rapport d’autopsie montre que Nichols, le père d’un garçon aujourd’hui âgé de 7 ans, est mort des suites de coups à la tête. Le rapport décrit des lésions cérébrales, des coupures et des ecchymoses sur sa tête et ailleurs sur son corps.

Guy a témoigné mercredi que Long et Sandridge n’avaient pas dit s’ils avaient vérifié le pouls et le rythme cardiaque de Nichols, et qu’ils n’avaient pas indiqué s’ils lui avaient administré de l’oxygène. Lorsque l’un des avocats de Bean lui a demandé si ces informations auraient pu être utiles pour soigner Nichols, Guy a répondu par l’affirmative.

Dans l’ambulance, Guy a pratiqué la réanimation cardiopulmonaire et fourni une ventilation mécanique. Un neurologue qui a soigné Nichols a témoigné jeudi que le pouls de Nichols était revenu environ cinq minutes après son arrivée aux urgences de l’hôpital. Une infirmière de l’hôpital a témoigné que Nichols n’avait plus de battements de cœur et qu’il n’avait pas respiré pendant environ 25 minutes.

Les policiers étaient membres de l’unité Scorpion du département de police de Memphis, qui recherchait des drogues, des armes illégales et des délinquants violents. Elle a été dissoute après la mort de Nichols. Le département a licencié les trois officiers, ainsi qu’Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr., et tous les cinq ont été inculpés pour des accusations fédérales. Martin et Mills ont a accepté des accords de plaidoyer.

Les procureurs ont déclaré que les policiers avaient fait un usage excessif de la force pour punir Nichols qui s’était enfui après avoir été aspergé de gaz poivré et frappé avec un pistolet paralysant lors du contrôle routier. Dans sa déclaration d’ouverture, la procureure Elizabeth Rogers a qualifié la punition de « sanction injustifiée ». « faire payer l’impôt ».

L’ancien membre de l’unité Scorpion, Kyle Coudriet, a témoigné jeudi qu’il avait vu ses coéquipiers utiliser la violence et les punitions lors d’arrestations précédentes, notamment une au cours de laquelle Haley et Martin ont frappé un homme soupçonné d’avoir pointé une arme sur un autre policier et d’en avoir parlé en ligne.

Coudriet a déclaré qu’il avait « honte » de ne pas avoir pu empêcher ses coéquipiers de frapper ce suspect. Il n’était pas présent lorsque ses collègues ont battu Nichols. Coudriet a depuis quitté le département de police de Memphis pour un emploi à la Wyoming Highway Patrol.

Coudriet a déclaré que Haley et Martin avaient reçu le surnom de Smash Bros. parce qu’ils étaient « trop agressifs ». Il a ajouté que Bean était juste un « type calme ».

Interrogé par l’avocat de Smith, Martin Zummach, Coudriet a reconnu avoir menti au FBI lors d’entretiens sur son travail avec l’unité Scorpion.

Le L’Associated Press a analysé ce que les officiers ont déclaré s’être passé la nuit du passage à tabac comparé à la vidéo de l’incident. L’AP a passé au crible des centaines de pages de preuves et heures de vidéo de la scène, y compris les caméras corporelles des agents.

Les cinq policiers ont également été inculpés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupable. Mills et Martin devraient modifier leur plaidoyer. La date du procès devant le tribunal d’État n’a pas encore été fixée.