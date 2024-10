Les jurés potentiels du procès pour mort par étranglement dans le métro sont interrogés sur leur propre utilisation des transports en commun

NEW YORK– Les expériences des jurés potentiels dans le métro ont été mises en avant vendredi dans l’affaire contre un vétéran blanc du Corps des Marines des États-Unis. accusé d’avoir tué un homme noir en difficulté dans une rame de métro.

Aucun jury n’a encore été choisi pour le procès pour homicide involontaire de Daniel Penny, qui a mis Jordan Neely dans une étranglement qui, les médecins légistes ont ditl’a tué. Mais dans une affaire de Manhattan qui concerne la perception de la sécurité dans le plus grand réseau de métro du pays, le jury est jusqu’à présent composé de personnes avec un mélange de niveaux d’aisance pour prendre le train.

La plupart des quelque 20 panélistes potentiels qui ont été interrogés vendredi étaient au moins des usagers occasionnels du métro, et beaucoup ont déclaré avoir vu des gens s’emporter. Certains ont déclaré que les épisodes ne les avaient pas laissés se sentir personnellement menacés ou harcelés, mais plusieurs ont déclaré que c’était le cas.

L’un d’entre eux s’est souvenu d’un moment troublant dans le métro il y a des années, lorsque lui et une femme assise à côté de lui ont été approchés par un homme échevelé qui était contrarié qu’elle l’ignore. Le candidat juré est descendu du train, a-t-il déclaré, tandis qu’un autre homme se levait, comme s’il était prêt à intervenir.

Un autre membre potentiel du jury a déclaré qu’il avait vu des choses dans le métro qui l’avaient rendu nerveux ces dernières années. Un troisième a déclaré qu’il n’avait pas pris le métro pendant toute la pandémie de COVID-19, et même s’il n’avait pas peur du métro, il y avait « entendu parler de violences criminelles ».

Et après qu’un procureur ait expliqué que Penny n’était pas accusé de meurtre intentionnel et avait affirmé qu’il se protégeait ainsi que les autres usagers du métro, un quatrième juré potentiel en a eu assez.

« Tout cela semble incroyablement compliqué », a-t-il déclaré, avant de demander peu après à s’excuser. Sa demande n’avait pas encore été tranchée au moment où le tribunal a levé la séance pour la journée.

La sélection du jury devrait se poursuivre lundi dans cette affaire, qui est devenue un creuset d’opinions sur la sécurité publique, la maladie mentale, la frontière entre intervention et vigilance, et le rôle de la race dans la façon dont les gens perçoivent tout cela.

Certains manifestants ont se sont rassemblés pour dénoncer Pennyautres pour le défendre. Certains éminents Des responsables démocrates se sont rendus aux funérailles de Neelybien que très médiatisé Les politiciens républicains ont décrit Penny comme un héros qui a confronté Neely pour protéger les autres. Le fonds de défense juridique de Penny a collecté des millions de dollars.

Il a été demandé aux membres potentiels du jury anonyme si eux-mêmes ou leurs proches avaient servi dans l’armée, suivi une formation d’arts martiaux ou d’auto-défense, ou s’ils avaient des problèmes de toxicomanie, de maladie mentale ou d’itinérance.

Neely était autrefois connu de certains usagers du métro pour ses imitations de Michael Jackson. Mais ses proches ont déclaré qu’il souffrait de problèmes de santé mentale après que sa mère ait été tuée et retrouvée dans une valise en 2007.

Au fil des années, Neely est devenue sans abri et a développé des antécédents de consommation de drogue, de comportements perturbateurs et d’arrestations, y compris un plaidoyer de culpabilité pour avoir agressé un inconnu en 2021.

Le 1er mai 2023, Neely est monté à bord d’un métro et a commencé à crier et à agir de manière erratique, selon des témoins.

La famille et les partisans de Neely ont déclaré qu’il ne faisait qu’appeler à l’aide et ne menaçait personne.

Les autres passagers n’étaient pas d’accord sur la question de savoir s’il représentait un danger. Certains ont déclaré à la police qu’il effrayait les gens en faisant des mouvements brusques et en déclarant qu’il était prêt à mourir ou à aller en prison. Pourtant, au moins un témoin a décrit le comportement de Neely comme « comme un autre jour, typiquement, à New York », selon un dossier déposé au tribunal.

Penny, qui a déclaré aux policiers que Neely avait menacé « de tuer tout le monde », a mis un bras autour de son cou. Avec deux autres cavaliers aidant à plaquer Neely au sol, le vétéran des Marines l’a tenu autour du cou pendant plus de trois minutes, jusqu’à ce que son corps est devenu mou.

Penny a déclaré plus tard aux détectives lors d’une interview qu’il « essayait simplement de désamorcer », et non de blesser ou de tuer Neely.

Les médecins légistes de la ville ont déterminé qu’il était décédé des suites d’une compression du cou. Les avocats de Penny ont indiqué qu’ils envisageaient de faire valoir qu’il n’avait pas exercé de pression d’une manière qui aurait pu tuer Neely et que sa mort aurait pu être causée par d’autres facteurs, notamment l’utilisation du cannabinoïde synthétique connu sous le nom de K2.

Notant les problèmes de santé mentale de Neely, son utilisation du K2 et sa conduite dans le train, Yoran a demandé aux jurés potentiels s’ils pouvaient penser qu’il avait provoqué sa mort.

« Vous ne savez pas vraiment ce que la personne va faire sur K2 », a répondu un panéliste potentiel, ajoutant : « Je ne pense pas qu’il le mérite. »

« En vertu de la loi, toutes les vies sont égales », a rappelé le procureur au groupe, soulignant que toute personne sélectionnée comme juré devra juger les preuves, et non l’histoire de Neely – ou celle de Penny.

L’ancien Marine, âgé de 25 ans, a été libéré en 2021 et a depuis suivi des cours universitaires, ont indiqué ses avocats.

« Vous pouvez être reconnaissant » pour ses services, a déclaré Yoran aux futurs jurés. « Pouvez-vous comprendre que vous n’êtes pas ici pour juger l’accusé en tant que personne ? »

« La loi est la loi », a répondu l’un d’eux. « Et si les preuves s’avèrent exactes, alors c’est comme ça. »