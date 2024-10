Les jurés, le juge et l’ancien directeur de la prison demandent tous grâce pour un détenu condamné en Caroline du Sud.

COLUMBIA, Caroline du Sud — Détenu condamné à mort en Caroline du Sud Richard Moore Plus de 20 personnes ont demandé au gouverneur d’épargner sa vie dans une requête en grâce déposée mercredi, deux jours seulement avant la date prévue de sa mort par injection mortelle pour le meurtre d’un employé de magasin en 1999.

Il y a deux jurés et le juge de son procès initial. Il y a un ancien directeur du système pénitentiaire de l’État qui dit que Moore regrette profondément son crime et qu’il est une force du bien derrière les barreaux, tant pour ses codétenus que pour ses enfants et petits-enfants.

Ils demandent également la clémence à six amis d’enfance, cinq proches, plusieurs anciens avocats qui ont déclaré que Moore surveillait toujours leurs familles après qu’ils n’aient pas pu le garder hors du couloir de la mort, et le partenaire d’un psychologue dont l’examen de Moore a conduit à une profonde amitié pour les deux, selon La pétition de Moore.

« Je me suis souvent demandé pourquoi Richard préférait passer sa vie dans une cellule de prison plutôt que de mettre fin à cet enfer qu’il doit vivre chaque jour. Quand je lui ai demandé, il m’a dit qu’il trouvait qu’il avait désormais quelque chose à offrir au monde », a écrit Ravi Walsh dans 42 pages de lettres envoyé au gouverneur républicain Henry McMaster, la seule personne ayant le pouvoir de sortir Moore du couloir de la mort.

Aucun gouverneur n’a a offert sa clémence à aucun des 44 détenus exécutés en Caroline du Sud depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé le rétablissement de la peine de mort en 1976. Aucun autre État n’a mis à mort autant de détenus sans épargner personne.

McMaster a promis de revoir La pétition de Moore à fond. Comme c’est l’habitude, le gouverneur a déclaré qu’il n’annoncerait sa décision que quelques minutes avant l’exécution prévue vendredi à 18 heures (heure de Paris).

Les avocats de Moore ont déclaré que la clémence est un acte de grâce et de miséricorde et qu’elle devrait principalement se concentrer sur ce que Moore, 59 ans, a fait depuis qu’il a abattu James Mahoney lors d’une fusillade dans un dépanneur de Spartanburg en septembre 1999.

Moore est un chrétien né de nouveau qui encadre ses codétenus isolés dans le couloir de la mort, et si sa peine est réduite à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, sa bonne influence peut s’étendre à beaucoup plus de prisonniers, a déclaré Jon Ozmint, directeur du département de Caroline du Sud. des services correctionnels de 2003 à 2011.

« Son histoire et sa façon de vivre lui permettraient d’être une force influente pour le bien de la population en général, avec une capacité à avoir un impact positif sur les jeunes délinquants les plus récalcitrants et les plus désespérés », a écrit Ozmint, ajoutant qu’il soutient la peine de mort et n’a jamais demandé la clémence d’un autre détenu.

La pétition comprend une vidéo contenant des extraits d’un entretien avec Moore.

« Cela fait définitivement partie de ma vie et j’aimerais pouvoir changer. J’ai pris une vie. J’ai pris la vie de quelqu’un. J’ai brisé la famille du défunt », a déclaré Moore. « Je prie pour le pardon de cette famille en particulier. »

Les procureurs et la famille de Mahoney ne se sont pas exprimés publiquement au cours des semaines qui ont précédé l’exécution. Dans le passé, la famille de Mahoney a déclaré avoir profondément souffert et souhaiter que justice soit rendue.

La demande de grâce de Moore indiquait que ses avocats ne lui avaient pas fourni la meilleure défense lors de son procès en 2001. Ils incluent une analyse différente de la scène du crime ainsi que la version de Moore de ce qui s’est passé, qui montre que l’employé a pointé une arme sur Moore après que les deux se soient disputés parce qu’il lui manquait 12 cents pour ce qu’il voulait acheter.

Moore a déclaré qu’il avait retiré cette arme des mains du commis et que Mahoney avait sorti une deuxième arme. Moore a reçu une balle dans le bras et a riposté, tuant Mahoney d’une balle dans la poitrine. Moore est ensuite allé derrière le comptoir et a volé environ 1 300 $.

Personne d’autre dans le couloir de la mort de Caroline du Sud n’a commencé son crime sans arme et sans intention de tuer, ont déclaré les avocats actuels de Moore.

Ozmint et d’autres ont déclaré que la peine de mort devrait être réservée aux crimes les plus graves et non arbitrairement. L’actuel avocat Barry Barnette, qui était procureur adjoint dans l’affaire Moore, n’a pas demandé la peine de mort il y a plusieurs années pour Todd Kohlheppqui a tué sept personnes, dont une femme qu’il a violée et torturée pendant des jours.

Les avocats de Moore, qui est noir, ont également demandé à la Cour suprême des États-Unis d’interrompre l’exécution afin de permettre à un tribunal inférieur de vérifier s’il était juste qu’aucun Afro-Américain ne fasse partie du jury qui a examiné le sort de Moore dans le comté de Spartanburg, qui était à 20 % noir. lors du recensement américain de 2000.

Le fils et la fille de Moore ont déclaré qu’il était resté engagé dans leur vie. Il a désormais des petits-enfants qu’il voit lors d’appels vidéo. Plusieurs auteurs de lettres ont mentionné le préjudice qui leur serait causé si Moore était retiré de leur vie.

« Il ne trouve aucune excuse pour ses actes. Son seul intérêt est de rester en vie afin de pouvoir servir d’exemple pour inciter ceux qui risquent le plus de suivre une voie similaire et ainsi pouvoir jouer un rôle aussi important que possible dans le la vie de sa famille », a déclaré son fils Lyndall Moore,

Dans une vidéo accompagnant la demande de grâce, Ozmint a déclaré que lors de sa dernière visite aux détenus avant leur exécution, il leur dirait qu’il « les reverrait de l’autre côté ». Il a déclaré que la raison la plus impérieuse d’accorder pitié à Richard Moore est qu’il sera en paix avec tout ce qui sera décidé – qu’il soit au paradis ou laissé sur Terre pour faire de bonnes actions.

«Je sais que je verrai Richard de l’autre côté. Je ne sais tout simplement pas quand cela se produira », a déclaré Ozmint. « J’espère que le gouverneur McMaster donnera à Richard le reste de sa vie pour qu’il se consacre à la vie des autres. »