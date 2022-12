Les jurés entament des délibérations pour décider si Tory Lanez a tiré sur Megan Thee Stallion – National

Les jurés ont entamé les délibérations jeudi lors du procès du rappeur Tory Lanez, accusé d’avoir tiré et blessé la star du hip-hop Megan Thee Stallion aux pieds.

Le jury de sept femmes et cinq hommes a délibéré pendant un peu plus de trois heures après avoir entendu la dernière partie de la plaidoirie finale de la défense qui a commencé un jour plus tôt et une brève réfutation des procureurs du comté de Los Angeles.

Ils ne sont pas parvenus à un verdict et reviendront vendredi pour reprendre les pourparlers sur les trois chefs d’accusation portés contre le rappeur canadien de 30 ans, qui a plaidé non coupable : décharge d’arme à feu par négligence grave, agression avec une arme à feu semi-automatique et port d’un arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Les chefs d’accusation pourraient entraîner jusqu’à 22 ans de prison et la déportation.

Megan Thee Stallion, 27 ans, dont le nom légal est Megan Pete, a témoigné que Lanez avait tiré avec une arme de poing à l’arrière de ses pieds et lui avait crié de danser alors qu’elle s’éloignait d’un SUV dans lequel ils roulaient dans les collines d’Hollywood dans le été 2020. Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des fragments de balle de ses pieds.

Dans leurs plaidoiries finales, les procureurs ont souligné le courage qu’il lui a fallu pour se manifester et le vitriol auquel elle a dû faire face. Ils ont dit qu’elle n’avait aucune raison de dire autre chose que la vérité.

L’avocat de Lanez a allégué dans sa conclusion que les coups de feu avaient en fait été tirés par la meilleure amie de Megan, Kelsey Harris, dans une bagarre jalouse contre Lanez, qui avait tenté d’arrêter la fusillade. L’avocat, George Mgdesyan, allègue que Megan a créé un récit plus sympathique en épinglant la fusillade sur Lanez.

Harris a nié être le tireur et avait précédemment identifié Lanez comme celui qui tenait l’arme. Son avocat, dans un e-mail, a refusé de commenter son implication.

Le jury a demandé jeudi une relecture du témoignage du seul témoin oculaire de l’incident qui n’y était pas impliqué, un homme sur un balcon voisin avec ses enfants, qui a déclaré que ses inquiétudes pour leur sécurité l’empêchaient de regarder de près .

Sean Kelly a été appelé par la défense, mais les deux parties ont fait valoir que son compte les favorisait. Il a dit avoir vu des éclairs de bouche qui semblaient provenir d’une femme, mais a également dit avoir vu un petit homme “tirer partout”.

Lanez – dont le nom légal est Daystar Peterson – a commencé à sortir des mixtapes en 2009 et a connu une augmentation constante de sa popularité, passant aux albums des grands labels. Ses deux derniers ont atteint le top 10 des charts Billboard.

Megan Thee Stallion était déjà une étoile montante majeure au moment du tournage, et sa notoriété a augmenté depuis. Elle a remporté un Grammy du meilleur nouvel artiste en 2021 et a eu des singles n ° 1 sur le Billboard Hot 100 avec sa propre chanson “Savage”, mettant en vedette Beyonce, et en tant qu’invitée sur “WAP” de Cardi B.