Les jurés du massacre de Parkland entament la deuxième journée de délibérations

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les jurés du procès du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz sont arrivés pour leur deuxième journée de délibérations jeudi pour examiner l’arme qu’il a utilisée pour assassiner 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland il y a quatre ans.

Le panel de 12 personnes avait demandé mercredi soir à voir le fusil semi-automatique de style AR-15, mais l’équipe de sécurité du bureau du shérif du comté de Broward s’y est opposée, même si l’arme a été rendue inutilisable et que les munitions de Cruz seraient retirées de la salle du jury. .

Le procureur principal Mike Satz, qui a plus de cinq décennies d’expérience, a souligné que dans chaque affaire de meurtre qu’il a jugée ou qu’il connaît, les jurés doivent examiner et manipuler l’arme dans leur chambre – et il a déclaré qu’un couteau ou une machette est plus dangereux que une arme sans percuteur. La sécurité n’a jamais été un problème, dit-il.

Les avocats de Cruz n’avaient aucune objection à ce que les jurés voient l’arme.

Cruz, 24 ans, a plaidé coupable il y a un an du meurtre de 14 étudiants et de trois membres du personnel et d’en avoir blessé 17 autres le 14 février 2018. Cruz a déclaré qu’il avait choisi la Saint-Valentin pour empêcher les étudiants de Stoneman Douglas de célébrer à nouveau la fête. Le jury déterminera uniquement si Cruz est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle. Pour que Cruz soit condamné à mort, le jury doit être unanime.

Au cours de la réfutation de l’accusation, Satz et son équipe ont fait valoir que les mouvements fluides de Cruz avec l’arme et sa facilité à recharger aident à montrer qu’il n’a aucun trouble neurologique, comme le prétendent ses avocats.

L’avocate principale de la défense Melisa McNeill et son équipe n’ont jamais contesté que Cruz avait commis un crime horrible, mais ils disent que la consommation excessive d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse l’a laissé avec un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et l’a mis sur la voie qui a conduit à la fusillade.

Le massacre est la fusillade de masse la plus meurtrière jamais jugée aux États-Unis. Le suspect du massacre de 23 personnes en 2019 dans un E l Paso, Texas, Walmart attend son procès.

Terry Spencer, l’Associated Press