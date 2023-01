Les jurés de Sundance quittent la première de “Magazine Dreams” après une erreur de sous-titrage

Les jurés ont quitté la première d’un film en compétition au Festival du film de Sundance vendredi soir après que le dispositif de sous-titrage n’a pas fonctionné au théâtre.

Marlee Matlin, qui est sourde, ainsi que Jeremy O. Harris et Eliza Hittman, sont sortis du théâtre lors de la première de “Magazine Dreams”. Ils font partie du jury pour les films qui font leurs débuts cette semaine dans la compétition dramatique américaine au festival de Park City, Utah.

La PDG du Sundance Institute, Joana Vicente, a déclaré dans un communiqué que le dispositif de sous-titrage codé avait été vérifié avant la projection et fonctionnait, mais qu’il avait toujours un problème pendant le film.

“Notre équipe a immédiatement travaillé avec les appareils de ce lieu pour les tester à nouveau pour la prochaine projection et l’appareil a fonctionné sans aucun dysfonctionnement”, a déclaré Vicente.

JEREMY RENNER RÉVÈLE QUE L’ACCIDENT DE LA PELLE À NEIGE L’A LAISSÉ AVEC ’30 PLUS BROKEN BONES’

“Notre objectif est de rendre toutes les expériences (en personne et en ligne) aussi accessibles que possible pour tous les participants”, a-t-elle poursuivi. “Nos efforts d’accessibilité sont, certes, en constante évolution et les commentaires contribuent à les faire avancer pour la communauté dans son ensemble.”

L’incident a mis en évidence la façon dont les organisateurs tentent d’apporter des changements aux festivals de cinéma pour accueillir tous les fans. Vicente a déclaré que son équipe travaillait dur pour accroître l’accessibilité, mais a admis qu’il y avait plus à apprendre.

“Nous nous engageons à améliorer les expériences et l’appartenance de tous les festivaliers”, a déclaré Vicente. “Nous considérons l’accessibilité comme l’un des principaux moteurs de l’excellence institutionnelle et ce travail se fait en partenariat avec les équipes de tournage.”

ALEC BALDWIN FAIT FACE À DES ACCUSATIONS D’ACCROCHAGE INVOLONTAIRE : UN REGARD SUR L’HISTOIRE DE LA STAR “ROUILLE”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Vicente a déclaré que Matlin et ses collègues jurés verraient “Magazine Dreams” dans les prochains jours. Le festival du film de Sundance se déroule jusqu’au 29 janvier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.