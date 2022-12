Les jurés de Hamilton entendent un appel dramatique au 911 quelques instants après que Peter Khill ait tiré et tué Jon Styres

Quelques instants après avoir entendu l’explosion “glaçante” d’un fusil de chasse et vu des étincelles voler devant sa maison, Melinda Khill a témoigné mercredi qu’elle avait appelé le 911 une nuit de février 2016.

“Quelqu’un a été abattu … s’il vous plaît, dépêchez-vous”, a entendu le jury Melinda – qui s’appelait à l’époque Melinda Benko – lors de l’appel passé devant la Cour supérieure de l’Ontario le troisième jour du procès pour meurtre au deuxième degré de Peter Khill.

Sa voix tremblait et elle avait du mal à reprendre son souffle lors de l’appel. Dans la salle d’audience, elle pleurait en entendant à nouveau l’appel.

“Il y avait quelqu’un qui essayait de voler le camion, et nous nous sommes réveillés avec un bruit… [My boyfriend] est sorti avec un fusil de chasse juste parce que nous avions tous les deux peur du bruit que nous avons entendu.”

Son petit ami d’alors et maintenant mari est jugé après avoir tiré sur Jon Styres vers 3 h HE dans son allée sur l’autoroute 56, une partie rurale de Hamilton.

L’appel téléphonique de 16 minutes, qui comprend Melinda et Peter, a offert un aperçu des émotions qui les traversaient cette nuit-là.

ÉCOUTEZ : Melinda Khill appelle le 911 après que Peter ait tiré sur Jon Styres (Attention : certains auditeurs peuvent trouver certaines parties de l’audio dérangeantes) :

“Je viens de faire la RCR pendant, probablement pendant six ou sept minutes et il n’a rien, pas de pouls”, a entendu le jury dire Peter à un répartiteur au téléphone.

“Il était dans le camion avec ses mains en l’air – et pas comme, pas avec ses mains en l’air pour se rendre, mais ses mains pointées vers moi. Il faisait nuit noire, et on aurait dit qu’il était littéralement sur le point de me tirer dessus, alors j’ai tire sur lui.”

Des marqueurs d’exposition sont assis près du camion de Peter Khill. Il a tiré et tué Jon Syres en 2016. (Ministère du Procureur général)

La question à laquelle Peter est confronté est pourquoi sa réaction a été de prendre un fusil de chasse, de sortir et de tirer sur l’homme des Six Nations de 29 ans au lieu de prendre un téléphone et d’appeler la police.

« Pourquoi n’avez-vous pas appelé le 911 ? » ont chuchoté les membres de la famille de Jon Styres alors qu’ils étaient assis et regardaient le témoignage de Melinda au tribunal.

“J’étais en état de choc absolu”

Le procureur de la Couronne Paul McDermott et l’avocat de la défense Jeffrey Manishen ont interrogé Melinda sur la nuit, moment par moment.

Melinda a dit qu’elle et Peter se sont couchés vers 21h30 ou 22h

Puis elle a dit qu’elle s’était réveillée avec deux fortes détonations, l’une après l’autre, au milieu de la nuit.

Elle a dit qu’elle avait immédiatement réveillé Peter et lui avait demandé s’il avait entendu la détonation.

Melinda a dit qu’elle ne savait pas quels étaient les sons et s’ils provenaient de l’intérieur de la maison ou non.

Puis ils en entendirent deux autres.

C’est à ce moment-là qu’elle a dit que Peter était sorti du lit et en avait fait le tour pour regarder par la fenêtre.

Cette photo de la colonne de direction endommagée du camion de Peter Khill a également été présentée comme pièce à conviction. (Ministère du Procureur général)

“‘Les phares de mon camion sont allumés'”, se souvient-elle.

Melinda a dit qu’elle regardait par la fenêtre et a également vu les lumières à l’intérieur du camion depuis le tableau de bord.

À ce moment-là, elle a cru entendre Peter se diriger vers le placard, ramasser son fusil de chasse et le charger avant de quitter la maison par une porte dérobée.

Elle a également dit qu’elle n’avait aucune idée du nombre de personnes qui pourraient être à l’extérieur, mais ses yeux étaient “collés” au camion.

À ce moment, Melinda a dit qu’elle ne pensait pas à appeler le 911.

ÉCOUTEZ: Peter Khill parle au répartiteur après avoir tiré sur Jon Styres

“J’étais en état de choc absolu, je ne savais pas ce qui se passait. Tout se passait si rapidement”, a-t-elle déclaré.

“Vous avez juste l’impression d’avoir reçu un coup de poing dans l’estomac et vous essayez de reprendre votre souffle et de comprendre ce qui se passe”, a-t-elle déclaré.

Melinda a dit qu’elle avait vu la silhouette d’une personne dans le camion, mais à ce moment-là, Peter avait déjà fermé la porte arrière derrière lui et s’était dirigé vers Styres.

“J’entends des cris étouffés”, a-t-elle déclaré.

Ce qui a suivi a été un boom et des étincelles bruyants et résonnants – ce que Melinda a supposé être une arme à feu.

Jon Styres, à droite, a été tué par balle à Hamilton le 4 février 2016. (Facebook)

C’est à ce moment-là qu’elle a dit qu’elle avait pris le téléphone près de son lit et avait appelé la police.

Elle a dit qu’elle était à la porte arrière et a vu Peter remettre le pistolet dans la maison avant de retourner vers Styres – l’homme qu’il vient de tuer.

“Il était sous le choc”, a déclaré Melinda à propos de Peter.

Peter a finalement parlé au 911 également, affirmant qu’il n’avait réalisé qu’après avoir tiré sur Styres qu’il n’avait pas d’arme à feu mais qu’il semblait avoir des couteaux.

“Je ne voulais pas perdre la vie”, l’a entendu dire le jury lors de l’appel.

Melinda a témoigné qu’elle avait allumé la lumière du porche et avait également sauté en l’air sur l’herbe pour permettre aux ambulanciers paramédicaux et à la police de localiser plus facilement la scène.

“La zone dans laquelle nous vivons n’est pas sûre”

Le tribunal a également entendu Melinda décrire deux incidents survenus une semaine auparavant qui l’ont laissée nerveuse, ainsi que Peter.

Elle a dit que Peter était souvent absent de la maison pour le travail et qu’elle avait déjà peur d’être seule à la maison. Ils ont acheté la maison le 27 avril 2015 — son anniversaire.

Elle a décrit avoir quitté la maison et rester avec sa famille ou ses amis le week-end pour éviter d’être chez elle. Elle a également dit qu’elle garderait toutes les lumières éteintes pour essayer de rendre la maison difficile à voir pour tout intrus potentiel.

La semaine avant la fusillade, Melinda a déclaré avoir entendu quelqu’un essayer de saisir le code sur le clavier de la porte dérobée de la maison pendant la journée.

Quand elle a ouvert la porte, elle n’a vu personne derrière. Elle a dit qu’elle pensait qu’elle perdait la raison et qu’elle n’avait pas pensé à appeler la police.

La même semaine, Melinda a déclaré que cela s’était reproduit, mais cette fois sous le couvert de la nuit.

Melinda a dit qu’elle avait peur. “En tant que femme de 25 ans, vous ne pouvez qu’imaginer”, a-t-elle déclaré.

Melinda a dit qu’elle faisait beaucoup de bruit et essayait de paraître menaçante pour intimider quiconque était là-bas. Elle a dit qu’elle avait rouvert la porte et n’avait vu personne.

Après cela, elle a dit qu’elle avait téléphoné à sa mère pour se réconforter. Elle a dit qu’elle n’avait pas pensé à téléphoner à la police.

ÉCOUTEZ: L’appel complet au 911 la nuit où Peter Khill a tiré sur Jon Styres

Elle en a parlé à Peter à son retour du travail et a dit qu’il avait également été surpris de l’entendre. Ils ont fini par changer les serrures et ont dit qu’elle pensait que la nuit où Styres était dans le camion, quelqu’un avait peut-être réussi à entrer par effraction dans la maison.

Le tribunal a également appris que Melinda avait pris cinq congés médicaux depuis la fusillade.

Elle est actuellement en congé.

Le procès se poursuit jeudi.