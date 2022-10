Les jurés commenceront à entendre le cas de sédition des gardiens du serment le 6 janvier – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Les procureurs fédéraux exposeront leur dossier contre le fondateur du groupe extrémiste Oath Keepers et quatre associés inculpés dans l’affaire la plus grave à avoir été jugée à ce jour lors de l’attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021.

Des déclarations liminaires sont attendues lundi devant le tribunal fédéral de Washington dans le cadre du procès de Stewart Rhodes et d’autres personnes accusées de complot séditieux pour ce que les procureurs disent être un complot d’une semaine pour arrêter le transfert de pouvoir du républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Avocats de la défense auront également leur première chance de s’adresser aux jurés, qui ont été choisis la semaine dernière après des jours d’interrogation sur leurs sentiments à propos de l’insurrection, des partisans de Trump et d’autres questions.

Les enjeux sont importants pour le ministère de la Justice, qui a obtenu pour la dernière fois une condamnation pour complot séditieux lors d’un procès il y a près de 30 ans.

Environ 900 personnes ont été inculpées et des centaines condamnées dans l’attaque du Capitole. Les émeutiers ont pris d’assaut les barrières de police, se sont engagés dans des combats au corps à corps avec des officiers, ont brisé des fenêtres et ont interrompu la certification de la victoire électorale de Biden.

Mais les Gardiens du Serment sont les premiers à être jugés pour complot séditieux, une accusation rare de l’époque de la guerre civile pouvant aller jusqu’à 20 ans derrière les barreaux. Le procès devrait durer plusieurs semaines.

Les procureurs diront aux jurés que l’insurrection du groupe antigouvernemental n’était pas une vague spontanée de rage alimentée par les élections, mais faisait partie d’un complot interminable visant à empêcher Biden d’entrer à la Maison Blanche.

En procès avec Rhodes, de Granbury, Texas, sont Kelly Meggs, chef du chapitre de Floride des Oath Keepers; Kenneth Harrelson, un autre gardien du serment de Floride ; Thomas Caldwell, un officier du renseignement de la marine américaine à la retraite de Virginie ; et Jessica Watkins, qui dirigeait un groupe de miliciens de l’Ohio. Ils font également face à plusieurs autres accusations.

Les autorités affirment que Rhodes a commencé à comploter pour annuler la victoire de Biden quelques jours seulement après les élections. Les archives judiciaires montrent que les gardiens du serment avertissent à plusieurs reprises de la perspective de violences – ou « d’une guerre civile sanglante et sanglante », comme l’a dit Rhodes lors d’un appel – si Biden devenait président.

En décembre, selon les autorités, Rhodes et les Oath Keepers avaient jeté leur dévolu sur la certification par le Congrès du vote du collège électoral le 6 janvier.

Les Oath Keepers ont organisé des formations – dont une sur la « guerre non conventionnelle » – et ont caché des armes dans un hôtel de Virginie afin de pouvoir les faire entrer rapidement dans la capitale si nécessaire, selon les procureurs. Pendant plusieurs jours début janvier, Rhodes a dépensé 15 500 $ en armes à feu, y compris un fusil à plate-forme AR, des magazines, des montures, des viseurs et d’autres équipements, selon des documents judiciaires.

Le 6 janvier, des gardiens du serment équipés d’appareils de communication, de casques, de gilets et d’autres équipements de combat ont été vus à la caméra prenant d’assaut le Capitole. Rhodes n’est pas accusé d’être entré à l’intérieur, mais les enregistrements téléphoniques montrent qu’il communiquait avec des gardiens du serment qui sont entrés au moment de l’émeute et il a été vu avec des membres à l’extérieur par la suite.

Et les procureurs disent que le complot ne s’est pas terminé le 6 janvier. Entre l’émeute et l’investiture de Biden, Rhodes a dépensé plus de 17 000 $ en pièces d’armes à feu, chargeurs, munitions et autres articles, selon les procureurs. Au moment de l’inauguration, Rhodes a dit aux autres d’organiser des milices locales pour s’opposer à l’administration démocrate, selon les autorités.

“Les patriotes entrant dans leur propre Capitole pour envoyer un message aux traîtres ne sont RIEN comparés à ce qui s’en vient”, a écrit Rhodes dans un message le soir du 6 janvier.

Les avocats de la défense ont déclaré que les gardiens du serment ne sont venus à Washington que pour assurer la sécurité lors d’événements pour des personnalités telles que l’allié de Trump, Roger Stone, avant le grand rassemblement en plein air du président derrière la Maison Blanche. Rhodes a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour attaquer le Capitole et que les membres qui l’ont fait ont agi de leur propre chef.

Les avocats de Rhodes sont sur le point de faire valoir que les jurés ne peuvent pas le déclarer coupable de complot séditieux parce que toutes les actions qu’il a prises avant le 6 janvier étaient en préparation des ordres qu’il attendait de Trump – des ordres qui ne sont jamais venus.

L’avocat de Rhodes a déclaré que son client finirait par prendre la parole pour affirmer qu’il pensait que Trump allait invoquer la loi sur l’insurrection et appeler une milice, ce que Rhodes lui avait demandé de faire pour empêcher Biden de devenir président. Les avocats de Rhodes soutiendront que ce que les procureurs ont allégué était un complot illégal ne faisait que faire pression sur le président pour qu’il utilise une loi américaine.

Les procureurs disent que les propres mots de Rhodes montrent qu’il allait agir indépendamment de ce que Trump a fait. Dans un message de décembre 2020, Rhodes a écrit que Trump “doit savoir que s’il n’agit pas, alors nous le ferons”.

La dernière affaire de complot séditieux réussie concernait un religieux égyptien, le cheikh Omar Abdel-Rahman, et neuf partisans condamnés dans un complot visant à faire sauter les Nations Unies, le bâtiment du FBI, ainsi que deux tunnels et un pont reliant New York et le New Jersey.

