Les jurés commencent à délibérer dans un procès pour meurtre dans un safari

DENVER (AP) – Un avocat d’un riche dentiste accusé d’avoir tiré sur sa femme en plein cœur avec un fusil de chasse à la fin d’un safari africain pour être avec sa petite amie de longue date a exhorté les jurés vendredi à rejeter ce qu’il a qualifié d’affaire du gouvernement. sur les commérages et les insinuations et l’acquitter.

L’avocat de Lawrence “Larry” Rudolph, David Markus, a déclaré qu’il y avait eu “beaucoup de bruit” pendant le procès de trois semaines sur les affaires de l’accusé de 67 ans, les paiements en espèces à sa petite amie et si les funérailles qu’il avait organisées pour sa femme étaient assez sympa. Mais il a déclaré que les procureurs fédéraux n’avaient pas prouvé que Bianca Rudolph, la femme de son client depuis 34 ans et une voyageuse nerveuse, ne s’était pas accidentellement suicidée.

Bianca Rudolph est décédée après avoir été abattue par leur fusil de chasse Browning dans leur cabine alors qu’elle emballait à la hâte le matin d’octobre 2016 où ils étaient censés quitter la Zambie et commencer leur voyage de retour aux États-Unis.

Les avocats ont présenté leurs derniers arguments vendredi avant de confier l’affaire à un jury de six femmes et six hommes. Si un verdict n’est pas rendu avant le week-end, les jurés seront de retour lundi.

Le guide de chasse de longue date du couple, Mark Swanepoel, a témoigné que des erreurs peuvent toujours se produire avec des armes à feu, en disant : « Le diable charge le fusil de chasse.

Markus a reconnu que Rudolph, un chasseur de gros gibier et ancien chef d’un club de safari international qui a témoigné qu’il avait eu un mariage ouvert avec sa femme, n’était peut-être pas sympathique, mais il a dit qu’il était toujours innocent.

« Accordez au Dr Rudolph le bénéfice du doute que la loi exige. Il n’a pas fait ça », a déclaré Markus dans ses arguments de clôture.

Mais les procureurs ont déclaré que les faits de l’affaire avaient levé tout doute sur la culpabilité de Rudolph, notamment que le coup de feu avait touché le cœur de Bianca à un angle qui indiquait que l’arme était légèrement au-dessus et à environ 2 à 3,5 pieds (1 mètre) d’elle. Le coup mortel n’a pas pu être causé par le fait qu’elle a accidentellement laissé tomber l’arme, a déclaré le procureur adjoint américain Bryan Fields aux jurés.

Rudolph a déposé une demande d’assurance-vie la veille des funérailles de sa femme, s’est rendu à Las Vegas avec une autre femme le lendemain des funérailles et sa petite amie, Lori Milliron, a emménagé chez lui à la fin du mois, a déclaré le procureur adjoint américain Garreth Winstead.

Fields a déclaré que Rudolph avait tué sa femme pour être avec Milliron, un employé de longue date de sa franchise dentaire de Pennsylvanie, et reprendre le contrôle de sa vie et de ses finances après que Bianca Rudolph ait commencé à exiger plus de voix dans les finances du couple et à faire pression sur son mari pour qu’il renvoie Milliron. Milliron a été jugé aux côtés de Rudolph pour avoir menti à un grand jury et avoir été complice après coup.

Rudolph valait plus de 15 millions de dollars lorsque sa femme est décédée et Markus a soutenu qu’il n’avait aucun motif financier pour le meurtre. Les enquêteurs des assureurs qui ont ensuite payé 4,8 millions de dollars pour la mort de Bianca Rudolph ont conclu que sa mort était un accident.

Un barman dans un steakhouse à Phoenix, où Milliron a déménagé pour être avec Rudolph après la mort de Bianca, a déclaré avoir entendu Rudolph dire “J’ai tué ma putain de femme pour toi!” lors d’une dispute qu’ils avaient au début de 2020. Cependant, Brian Lovelace a témoigné qu’il ne pouvait pas entendre les mots juste avant cette déclaration parce que la musique jouait. Rudolph a témoigné qu’il avait en fait dit: “Maintenant, ils disent que j’ai tué ma putain de femme pour vous!” après avoir appris que le FBI enquêtait sur lui.

Les procureurs ont souligné que Rudolph avait déposé une plainte en diffamation selon laquelle des responsables du Safari Club International l’avaient faussement accusé d’adultère et de mensonge sur ses affaires lorsqu’il avait été interrogé par des avocats. Au cours de son procès pour meurtre, Rudolph a reconnu qu’il avait menti au cours de ce procès, mais a déclaré qu’il disait maintenant la vérité. Fields a dit aux jurés de ne rien croire de Rudolph, affirmant qu’il n’avait rien à perdre en mentant au sujet du meurtre de sa femme.

Alors que Fields accusait Rudolph d’avoir pleuré des “larmes de crocodile” à la barre, après avoir dit que Rudolph avait tiré et tué sa femme, Fields a souligné que Swanepoel s’était précipité pour trouver Rudolph sanglotant. Fields a déclaré que même Rudolph avait reconnu la gravité de ce qu’il avait fait.

“Le diable charge le fusil de chasse, mais ce sont les démons qui hantent l’homme qui le manie”, a déclaré Fields.

Après les arguments de clôture, Rudolph a regardé ses deux enfants adultes, Anabianca et Julian Rudolph, assis dans la galerie de la salle d’audience pour le soutenir, et a fait un signe de croix avant d’être conduit par une porte latérale par les autorités. Dehors, dans le couloir, ils ont parlé tranquillement avec des proches de leur mère, y compris ses frères, qui siègent du côté des poursuites du tribunal.

