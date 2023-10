Les jurés apprennent ce qu’un légiste a trouvé dans l’ordinateur portable du meurtrier présumé d’une famille musulmane de London, en Ontario

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

À l’intérieur de l’ordinateur portable Acer trouvé dans la garçonnière de Nathaniel Veltman, l’assassin présumé d’une famille musulmane à Londres, un enquêteur médico-légal numérique a trouvé une première version d’un manifeste et une vidéo de quelqu’un tirant sur deux personnes, ont entendu les jurés mardi.

Le sergent. Liyu Guan, qui se spécialise dans l’examen des appareils électroniques, travaille au service de police de Windsor, où le procès pour meurtre et terrorisme de l’homme de 22 ans est entré mardi dans sa quatrième semaine de procédure devant la Cour supérieure de l’Ontario.

Guan a déclaré que la vidéo de tournage avait été téléchargée pour la première fois le 5 mai 2021, un mois avant le meurtre de la famille Afzaal le 6 juin, et qu’elle avait été ouverte huit fois au cours des 32 jours qui ont suivi.

« Il s’agissait d’une fusillade à la première personne sur deux personnes », a déclaré Guan à propos du fichier qu’il a trouvé dans la corbeille de l’ordinateur.

La personne connectée à l’ordinateur portable qui a ouvert ce fichier était un utilisateur nommé NATE.

On a également trouvé sur l’ordinateur portable un fichier du bloc-notes appelé « idk », qui, selon Guan, était une version antérieure d’un fichier intitulé « A White Awakening » – trouvé sur un autre appareil – un manifeste que l’accusé a écrit et édité.

« Le fichier idk était le document le plus récent ouvert sur l’application Notepad par l’utilisateur Nate », a déclaré Guan.

« C’était le lecteur D: sur lequel le document idk existait et s’est transformé en document ‘A White Awakening’. »

Le sergent Liyu Guan, enquêteur en criminalistique numérique de la police de Windsor, a témoigné au sujet des appareils électroniques trouvés dans l’appartement de l’accusé. (Pam Davies/CBC)

Veltman, qui a plaidé non coupable, fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré et un chef de tentative de meurtre, ainsi qu’à des accusations de terrorisme associées, car les procureurs allèguent qu’il était motivé par une idéologie d’extrême droite. Ils disent également qu’il s’est inspiré d’autres personnes, principalement Brenton Terrant, un homme armé qui a tué 51 personnes à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, et qu’il espérait influencer les autres.

Les Afzaal se promenaient le soir dans la banlieue de Londres lorsqu’ils ont été heurtés par une camionnette conduite par l’accusé, l’un des exposés conjoints des faits lors du procès. Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon de neuf ans a survécu.

E-mails, carte de crédit stockés dans un ordinateur portable

Guan a témoigné qu’il avait pu confirmer que l’ordinateur portable appartenait à l’accusé grâce aux courriels et aux informations de carte de crédit stockés sur la machine. L’ordinateur portable contenait également un VPN et un navigateur TOR, qui sont couramment utilisés pour masquer l’identité et la trace d’un utilisateur lors de sa navigation sur le Web sombre.

Plan large de l’appartement de Veltman au centre-ville de Londres. Cette photo a été présentée au jury lors du procès pour meurtre et terrorisme de l’accusé. (Fourni par la Cour supérieure de justice)

« Le navigateur Tor est spécialement conçu pour masquer les traces de l’utilisateur. Lorsque vous naviguez sur Internet avec, il est presque impossible de le retracer », a déclaré Guan.

L’ordinateur portable contenait également un programme BitTorrent, permettant de partager des fichiers entre utilisateurs, ainsi que d’autres éléments plus banals, tels que Minecraftun jeu numérique populaire.

Le témoignage de Guan a commencé tôt mardi avec un aperçu détaillé de ses qualifications en tant qu’enquêteur médico-légal. Il a également examiné et témoignera au sujet d’un disque dur externe, de clés USB et d’un téléphone cellulaire trouvés dans l’appartement de l’accusé.

Le témoignage de l’officier devrait se poursuivre mercredi.

Le procès, qui a débuté le 11 septembre après la sélection du jury la semaine précédente, devrait durer huit semaines.