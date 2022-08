Les jurés accordent aux parents de Sandy Hook 4 millions de dollars de dommages et intérêts

Le verdict est intervenu après plusieurs jours de témoignages émouvants, dont 90 minutes mardi lorsque Mme Lewis s’est personnellement adressée à M. Jones, lui demandant pourquoi il avait sciemment répandu des mensonges sur la mort de son enfant, Jesse, 6 ans, décédé avec 19 autres premiers. élèves et six éducateurs de l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut.

« Jesse était un vrai garçon. Et je suis une vraie maman », a déclaré Mme Lewis à M. Jones. Plus tard, elle l’a averti : « Alex, je veux que tu entendes ceci. Nous sommes plus polarisés que jamais en tant que pays. C’est en partie à cause de vous.

Mais la révélation la plus explosive est survenue mercredi, lorsque l’avocat de la famille, Mark Bankston, a révélé que l’équipe juridique de M. Jones lui avait envoyé par erreur l’intégralité du contenu du téléphone portable de M. Jones, y compris au moins deux ans de SMS incriminants désormais intéressants. au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du Capitole. Le comité examine le rôle de M. Jones dans la planification des événements entourant l’insurrection, et M. Bankston demande maintenant l’approbation du juge pour remettre les enregistrements de texte aux procureurs et au comité du 6 janvier.

Mme Lewis et M. Heslin avaient demandé 150 millions de dollars de dommages et intérêts, et M. Bankston s’est dit optimiste quant à ce que le jury accorderait vendredi. “Vous pouvez probablement imaginer que si un jury rend un verdict supérieur à 4 millions de dollars pour ces plaignants en dommages-intérêts compensatoires, je pense que la peine sera probablement dans cette fourchette ou plus”, a déclaré M. Bankston. “Je pense qu’il est tout à fait normal que nous voyions un jugement à plus de neuf chiffres contre M. Jones.”