Les Juno Awards reviennent sur leur décision de mettre en veilleuse les catégories reggae, enfants et gospel – Entertainment News

David Friend, La Presse Canadienne – 17 septembre 2024 / 14h04 | Histoire: 507136

Photo : La Presse Canadienne Nelly Furtado se produit lors de la cérémonie des Juno Awards, à Halifax, le dimanche 24 mars 2024. Les Juno Awards ont décidé de renoncer à trois prix après une forte réaction de la communauté musicale. LA PRESSE CANADIENNE/Darren Calabrese

Les Juno Awards reviennent sur leur projet de supprimer trois prix après une forte réaction de la communauté musicale.

Le directeur des Junos, Allan Reid, a publié mardi un message sur Instagram indiquant que « compte tenu des commentaires », l’organisation a décidé de rétablir les catégories pour le spectacle de 2025.

Il a déclaré que les catégories album pour enfants, enregistrement reggae et album chrétien/gospel de l’année feront partie des honneurs décernés l’année prochaine.

L’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement, qui supervise la plus grande cérémonie de remise de prix de musique au Canada, a procédé à une révision de la cérémonie et de ses catégories au cours de la dernière année dans le but de la rafraîchir pour un public moderne.

Reid a déclaré que les dirigeants avaient « pris en compte des données telles que la consommation, le nombre de soumissions et d’autres paramètres » pour déterminer l’avenir de certaines catégories.

Cependant, a-t-il ajouté, « compte tenu des retours de la communauté, CARAS ne mettra pas ces trois catégories en pause cette année ».

Plus tôt ce mois-ci, La Presse Canadienne a obtenu une lettre que les organisateurs des prix Juno ont envoyée aux membres des comités des catégories concernées, les informant de leur intention de mettre leurs prix en « pause ».

Cette décision a rapidement suscité une réaction négative de la part des musiciens et d’autres acteurs de la scène musicale, qui ont appelé les Junos à reconsidérer leur décision.

Les organisateurs des Junos ont refusé d’expliquer les changements, affirmant qu’ils auraient « des informations supplémentaires à partager dans les prochaines semaines ».

Ce manque de reconnaissance a frustré certains acteurs de l’industrie musicale qui ont noté que l’organisation les avait laissés dans l’incertitude quelques semaines avant l’ouverture des candidatures pour les prix de 2025.

La déclaration de Reid a apporté plus de clarté, affirmant que CARAS décrira tous les changements apportés aux Junos lundi avec des détails sur « l’orientation et la vision des prix maintenant et dans le futur ».

Son message ne mentionne pas le sort du prix de l’album international de l’année, une quatrième catégorie qui devrait également être « en pause » l’année prochaine.

La 54e cérémonie des Prix Juno aura lieu à la Rogers Arena de Vancouver le 30 mars 2025.