Les Juno Awards élimineront le reggae et trois autres catégories de la cérémonie de l’année prochaine

Les prix Juno retirent quatre catégories de la cérémonie de l’année prochaine dans le cadre d’un examen plus large de la plus grande cérémonie de remise de prix musicaux au Canada.

Dans une lettre obtenue par La Presse Canadienneles organisateurs ont informé les membres du comité la semaine dernière de leur intention de mettre en place un enregistrement de reggae « en pause », un album pour enfants, un album chrétien/gospel et un album international de l’année.

L’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement affirme que cette décision fait partie d’un « ensemble plus large de mises à jour » qui n’a pas encore été annoncé.

Les représentants du CARAS ont refusé de commenter ces changements.

Certains membres de la communauté du reggae ont contacté les organisateurs des Junos pour exprimer leur frustration face à cette annonce surprise, certains se demandant si les dirigeants du comité consultatif ont été consultés.





Les quatre catégories ont été décernées ces dernières années lors d’une cérémonie professionnelle non télévisée, la veille de la diffusion principale des Junos.

Même si aucun d’entre eux n’est considéré comme un prix Juno de premier plan, tous sont des catégories existantes de longue date.

Le prix du reggae récompense le meilleur single ou album canadien depuis 1985. Parmi les lauréats, on compte Exco Levi et Kirk Diamond. En 1992 et 1993, cette catégorie a été retirée du concours et les chansons reggae ont été intégrées à la catégorie musique du monde.

La catégorie des albums pour enfants a été créée en 1979 et a récompensé Fred Penner, Splash’N Boots et Sharon, Lois and Bram. Elle récompense également des artistes grand public qui ont fait de brèves incursions dans le genre, notamment Barenaked Ladies.

L’album chrétien/gospel a été lancé en 1998 et a honoré Matt Brouwer et le gagnant de l’année dernière, K-Anthony.

Ce prix international de l’album existe depuis 1975 et a été décerné à certains des plus grands artistes du monde, de Paul McCartney à Adele.

La cérémonie des prix Juno 2025 devrait avoir lieu à Vancouver le 30 mars.





