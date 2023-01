Les juniors de l’Alabama Bryce Young, Will Anderson et Jahmyr Gibbs se déclarent pour le repêchage de la NFL

Le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young et le secondeur Will Anderson Jr. se dirigent vers la NFL, où les deux pourraient se disputer la première place au repêchage.

Young, le vainqueur du trophée Heisman 2021, et le double All-American Anderson à l’unanimité ont annoncé lundi leur décision de sauter leurs saisons seniors, deux jours après avoir mené l’Alabama à une victoire 45-20 sur l’État du Kansas dans le Sucrier. Le tailback Jahmyr Gibbs se dirige également vers la NFL et l’entraîneur Nick Saban a déclaré que d’autres joueurs pourraient suivre.

Ils se sont encore plus fait aimer des fidèles de Crimson Tide en ne rejoignant pas les rangs des opt-outs de bol parmi les prospects de la NFL. Young a réussi 321 verges et cinq touchés à la Nouvelle-Orléans.

Il a reçu une forte ovation des fans de l’Alabama lorsqu’il a été remplacé par le remplaçant Jalen Milroe au quatrième quart, et plus tard un salut de l’entraîneur de l’État du Kansas, Chris Klieman.

“C’est ça le football universitaire. J’étais content que Bryce ait joué”, a déclaré Klieman après le match. “C’était vraiment bien pour le football universitaire et vraiment bien pour les enfants à voir.”

Anderson est l’un des meilleurs passeurs de l’histoire de l’Alabama et est encore plus acclamé que Young. Il n’est que le deuxième vainqueur du trophée Nagurski à deux reprises et il a également remporté le prix Lombardi et le trophée Lott IMPACT en tant que junior.

Il a terminé sa carrière de trois ans avec 34 1/2 sacs et 62 plaqués pour défaite, derrière seulement Derrick Thomas dans l’histoire de l’école.

Anderson a terminé cinquième lors du vote Heisman 2021 après avoir accumulé 17 1/2 sacs et 34 1/2 plaqués pour perte. Il avait 10 sacs et 17 plaqués pour la perte de la saison dernière.

Gibbs, un transfert de Georgia Tech, a couru pour 926 verges et sept touchés et a gagné 444 verges sur 44 attrapés.

Reportage de l’Associated Press.

Lire la suite:

