Les jumelles de Love Island Eve et Jess Gale semblent méconnaissables dans des tenues moulantes transparentes trois ans après la villa

Eve et Jessica Gale, les jumelles de LOVE Island, ont secoué la toute première série hivernale de la villa.

Mais trois ans après avoir trouvé la gloire dans l’émission à succès ITV2, les sœurs grésillantes semblent méconnaissables dans leurs derniers clichés sexy.

Eve et Jess Gale ont grésillé dans leurs dernières photos sexy

Les jumelles, à la fois étudiantes et hôtesses VIP au moment d’être sur Love Island, ont connu des fortunes contrastées dans l’émission.

Eve n’a duré que six jours tandis que Jess a fait tout le chemin jusqu’à la fin en remportant la quatrième place avec Ched Uzor.

Ces jours-ci, les deux stars d’Instagram publient un flux ininterrompu de clichés induisant l’envie, avec des millions de followers dévoués entre eux.

Ils ont posé à Dubaï, à Santorin et à Mykonos en Grèce et à Tulum au Mexique – posant dans des tenues de leurs différentes marques.

Mais leurs derniers clichés sexy sont venus lors d’un voyage à Barcelone pour accueillir la nouvelle année.

S’adressant à Instagram, Eve a publié une photo d’elle et de Jess dans des combinaisons moulantes et a écrit à côté de la photo: “Le meilleur début pour 2023.”

La co-star de Love Island, Sophie Piper, n’a pas tardé à répondre au cliché sexy en écrivant: “Le meilleur duo ”

La première Winter Love Island a été remportée par Paige Turley et Finn Trapp, qui sont toujours aussi forts.

Après la villa, Jess s’est séparée de Ched, 23 ans, en 2020 après avoir révélé que le verrouillage les avait déchirés mais qu’ils seraient amis.

Pendant ce temps, Eve s’est inscrite à une autre émission de rencontres rejoignant le casting de Ex In The City de MTV en 2021.

Winter Love Island revient sur ITV2 le 16 janvier 2022.

Les sœurs grésillantes ont célébré le Nouvel An à Barcelone