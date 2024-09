Les jumelles de Diddy en Californie sous la garde de l’amie de sa défunte mère Kim Porter

Diddy Les fils de sont à New York pour regarder leur père passer par une mise en examen et une procédure judiciaire… mais ses filles jumelles adolescentes sont en Californie avec un ami de la famille.

Des sources proches de la situation ont déclaré à TMZ… L’adolescente de Diddy et ses jumelles ont 17 ans D’Lila et 17 ans Jessie sont actuellement à Los Angeles sous la garde de leur défunte mère Kim Porter Le meilleur ami de Lala .

Nos sources affirment que les filles vont actuellement à l’école à Los Angeles et que Lala supervise leur emploi du temps quotidien. On nous dit que Lala fait de son mieux pour protéger les filles et les éloigner des bruits extérieurs… et qu’elle agit comme une figure maternelle.

Comme nous l’avons signalé pour la première fois… Diddy était arrêté Lundi à New York et inculpé sur des accusations de trafic sexuel, de racket et d’enlèvement. Il a comparu devant le tribunal mardi et a plaidé non coupablemais il est détenu sans caution.