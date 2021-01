MINNEAPOLIS: Les Twins du Minnesota et le lanceur partant vétéran JA Happ ont convenu mercredi d’un contrat d’un an de 8 millions de dollars, selon une personne au courant de l’accord.

La personne a confirmé l’accord à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat car l’équipe ne l’avait pas annoncé.

Happ, âgé de 38 ans, a passé les 2 1/3 dernières saisons avec les Yankees de New York. Acquis de Toronto à la date limite des échanges de 2018, le gaucher a présenté un dossier de 7-0 avec une MPM de 2,69 en 11 départs pour terminer 17-6. Les Yankees l’ont ensuite récompensé avec un contrat de 34 millions de dollars sur deux ans.

Happ ne sera que le deuxième ajout de l’intersaison des Twins, qui ont également ajouté le lanceur de relève Hansel Robles à l’équipe qui a remporté la division centrale de l’AL au cours de chacune des deux dernières années. Jake Odorizzi et Rich Hill sont devenus des agents libres, créant des ouvertures dans la rotation derrière Jos Berros, Kenta Maeda et Michael Pineda. Le Minnesota a terminé troisième de l’AL en 2020 avec une ERA par équipe de 3,58.

Happ est allé 12-8 en 2019 et a eu du mal au début de la saison 2020 retardée par la pandémie, ce qui a incité les Yankees à sauter son tour. Happ a gagné en force au fil de l’année et a terminé avec un dossier de 2-2 et une MPM de 3,47 en neuf départs. Son option de 17 millions de dollars à l’origine serait devenue garantie avec 27 départs ou 165 manches, mais le seuil a été réduit à 10 départs avec la saison raccourcie. Il est tombé un court.

Happ a suivi Deivi Garca en ouverture du match 2 de la série AL Division pour New York et a cédé des circuits de deux points à Mike Zunino en deuxième manche et à Manuel Margot lors de la troisième de la défaite 7-5 contre Tampa Bay. Happ a déclaré qu’après le match, il aurait été plus à l’aise pour commencer.

Un All-Star en 2018, Happ a une fiche de 123-92 avec une MPM de 3,98 en 298 départs et 26 apparitions en relève en 14 saisons de ligue majeure avec Philadelphie (2007-10), Houston (2010-12), Toronto (2012-14, 2016 -18), Seattle (2015), Pittsburgh (2015) et les Yankees.

Le rédacteur de l’AP Baseball Ronald Blum à New York a contribué à ce rapport.

Plus de couverture AP MLB: https://apnews.com/MLB