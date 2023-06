MINNEAPOLIS – Il n’est généralement pas remarquable qu’un voltigeur central gagnant du Gant d’or effectue un léger travail d’avant-match dans le champ extérieur, mais la situation de Byron Buxton est certainement inhabituelle.

Frappeur désigné exclusivement pour les Twins cette saison en raison de problèmes persistants avec son genou droit réparé chirurgicalement, Buxton a lancé le champ extérieur avant la défaite de lundi contre les Red Sox, ce qui a conduit à des questions mardi sur ce qui devrait être lu dans ce spectacle rare.

Pas grand-chose, il s’avère.

À la recherche de tout ce qui pourrait l’aider à se sortir d’une longue crise depuis qu’il a quitté la liste des blessés la semaine dernière, Buxton ne faisait que transpirer dans le champ extérieur à la suggestion de l’entraîneur sportif en chef Nick Paparesta.

« Juste pour ne pas penser à être à l’intérieur des cages (des frappeurs) et à frapper tout le temps », a déclaré Buxton mardi, minimisant l’importance. « Juste pour changer un peu les choses. Je n’ai pas jeté un peu de temps.

Sa séquence sans coup sûr a atteint 24 présences au bâton avant un simple de deuxième manche lors de la défaite de mardi contre Boston, ce qui a fait chuter les Twins à deux matchs les pires de la saison en dessous de 0,500. Buxton a ensuite marqué un circuit pour les deux premiers points des Twins dans l’éclatement de 10-4, ce qui a réduit leur avance dans la Ligue américaine centrale à un match contre Cleveland.

La santé de Buxton est un sujet constant depuis l’entraînement du printemps, lorsque les Twins ont annoncé qu’il commencerait la saison en tant que DH à temps plein. Trois mois plus tard, son genou ne s’est pas amélioré au point que les Twins pensent qu’il peut physiquement gérer le terrain de centre, même à temps partiel.

Le manager des Twins, Rocco Baldelli, a toujours dit cela lorsqu’on lui a posé des questions quasi quotidiennes sur la possibilité que Buxton revienne au centre du terrain, mais le manager a développé ses commentaires standard mardi.

« Physiquement, il ne peut pas jouer sur le terrain », a déclaré Baldelli. « J’ai dit cela depuis le premier jour jusqu’à maintenant. … En ce moment, et depuis le début de l’année, il n’a pas été physiquement capable de jouer dans le champ extérieur. S’il l’était, il serait là-bas. Si nous pensions même qu’il était possible qu’il puisse jouer au champ extérieur en ce moment, il serait là-bas. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas physiquement.

Le travail à plein temps de DH a maintenu Buxton dans l’alignement beaucoup plus souvent, car il a disputé 56 des 74 premiers matchs, mais sa production au marbre est bien en deçà des attentes. Il n’a frappé que 0,209 / 0,313 / 0,428 avec 11 circuits pour un 0,741 OPS, soit 133 points de pourcentage en dessous de sa marque combinée au cours des quatre saisons précédentes, et Buxton a atteint 0,184 en 45 matchs depuis une collision de base sur 12 avril.

Jason Foley frappe Buxton et les Tigers sortent du pétrin !#RepDetroit pic.twitter.com/1PUxM8Iby5 – Bally Sports Détroit (@BallySportsDET) 18 juin 2023

Buxton a parlé ouvertement à plusieurs reprises de la façon dont son manque de production au marbre est particulièrement frustrant lorsqu’il n’est pas en mesure de contribuer défensivement. En tant que DH, il n’a que le temps de rejouer de manière obsessionnelle des frappeurs sans coup sûr dans son esprit, et aller 0 pour 4 pèse plus lourd sur lui lorsqu’il ne prend pas de coups sûrs des frappeurs adverses.

« Vous pouvez entrer dans ce trou mental, et il est difficile d’en sortir », a déclaré Buxton. «J’essaie toujours de trouver cette distraction de« OK, vous avez retiré ce bâton. Et alors? Passez au suivant. C’est encore un peu plus difficile pour moi (en tant que DH) simplement parce que je cherche quelque chose de différent.

Il était évident, par sa performance et simplement en le regardant lutter pour courir les bases et se relever lentement du sol après n’importe quelle glissade, que Buxton est loin d’être à 100% physiquement. Considérant cela, les Twins sont convaincus que tout appel à le remettre dans le champ central est malheureusement basé sur un vœu pieux plutôt que sur la réalité, un point que Baldelli a réitéré mardi.

« Il est en quelque sorte sur place physiquement juste DHing à ce stade », a déclaré Baldelli. «Il ne s’aggrave pas vraiment, mais il ne se rapproche pas vraiment de lui en jouant dans le champ extérieur. Est-ce décevant pour les gens qui aiment le voir jouer ? Oui. Mais cela ne change pas les faits de la situation. Il travaille incroyablement dur. Mais pour le moment, il ne pourra pas jouer dans le champ extérieur.

Maeda de retour, Varland rétrogradé

En prévision du retour de Kenta Maeda de la liste des blessés plus tard cette semaine, les Twins ont opté pour son remplaçant de rotation, Louie Varland, au Triple-A St. Paul mardi.

La date de retour de Maeda n’est pas encore officielle, mais Baldelli a confirmé lundi que le droitier de 35 ans « jouera probablement pour nous dans la cour des grands d’ici la fin de la semaine ». Vendredi contre les Tigers à Detroit serait apparemment l’endroit le plus logique pour que Maeda rejoigne la rotation dans ce qui aurait été le tour prévu de Varland.

Entre-temps, les Twins ont occupé la place de Varland en appelant le releveur Triple-A Oliver Ortega pour une profondeur à court terme en enclos des releveurs. Ortega, un droitier de 26 ans qui lance fort, a réclamé des dérogations aux Angels en janvier, a 44 manches en carrière dans les majeures avec une MPM de 4,26. Il a bien lancé dans un rôle de préparation pour les Saints, affichant une MPM de 2,42 avec 28 retraits au bâton en 22 manches.

Varland est entré dans la rotation à la mi-avril à la suite des blessures de Maeda et Tyler Mahle, effectuant 10 départs. Il a trouvé un succès initial avec une MPM de 3,51 lors de ses sept premiers départs, dont sept manches contre les Astros le 31 mai, date à laquelle il a été question de passer temporairement à une rotation de six hommes pour accueillir Maeda et Varland.

Les luttes récentes de Varland ont probablement sabordé ces plans. Il a accordé 17 points lors de ses trois derniers départs alors que son ERA est passé de 3,51 à 5,30, ce qui a rendu beaucoup plus facile pour les Twins de le renvoyer chez les mineurs avec la fin de la mission de réadaptation de Maeda. Cependant, Varland, 25 ans, reste une grande partie des plans de rotation des Twins et pourrait se retrouver dans les majors assez bientôt.

Le retour de Maeda de la chirurgie de Tommy John ne s’est pas déroulé sans heurts. Il faisait partie de la rotation de la journée d’ouverture mais est allé 0-4 avec une MPM de 9,00 en quatre départs avant d’être arrêté. Maeda a effectué quatre départs Triple-A, augmentant son nombre de lancers de 29 à 81 tout en affichant une MPM de 2,03, mais sa vitesse de balle rapide a oscillé autour de 90 mph et il n’a pas été en mesure de terminer cinq manches lors de son dernier départ.

(Photo: David Berding / Getty Images)