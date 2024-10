Les jumeaux qui ont créé leur propre langage

Matthew et Michael Youlden/ Superpolyglotbros (Crédit : Matthew et Michael Youlden/Superpolyglotbros)

Jusqu’à 50 % des jumeaux développent leur propre modèle de communication entre eux. La plupart le perdent avec le temps, mais pour les jumeaux Youlden, c’est devenu un moyen de communication normal.

Les jumeaux Matthew et Michael Youlden parlent chacun 25 langues. Le 26ème est Umeri, qu’ils n’incluent pas dans leur décompte.

Si vous n’avez pas entendu parler d’Umeri, il y a une bonne raison à cela. Michael et Matthew sont les deux seules personnes à le parler, le lire et l’écrire, l’ayant créé eux-mêmes lorsqu’ils étaient enfants.

Les frères insistent sur le fait que l’Umeri n’est pas une langue intentionnellement secrète.

« Umeri n’est jamais réduit à un langage utilisé pour garder les choses privées », déclarent-ils dans un e-mail. « Cela a définitivement une valeur très sentimentale pour nous, car cela reflète le lien profond que nous partageons en tant que vrais jumeaux. »

On estime que 30 à 50 % des jumeaux développent un langage commun ou un modèle de communication particulier qui n’est compréhensible que par eux, appelé cryptophasie. Le terme se traduit directement du grec par discours secret.

Nancy Segal, directrice du Twin Studies Center de la California State University, estime qu’il existe désormais des mots meilleurs et plus nuancés pour décrire le phénomène, et préfère utiliser le « discours privé ». Dans son livre Conceptions des mythes jumeauxSegal utilise également l’expression « compréhension verbale partagée » pour désigner le discours utilisé au sein du couple.

« Sur la base des études disponibles, on peut affirmer sans se tromper qu’environ 40 % des tout-petits jumeaux adoptent une forme de « langage jumeau » », écrit Segal. « Mais ce chiffre ne reflète pas à quel point le développement du langage des jumeaux s’avère complexe. »

Umeri s’écrit désormais en utilisant l’alphabet latin, bien que les jumeaux Youlden aient essayé de concevoir leur propre alphabet pour cette langue.

Roy Johannink, des Pays-Bas, est le père de jumeaux adolescents Merle et Stijn. Il y a treize ans, quand ils étaient bébés, il a pris un vidéo d’entre eux babillaient entre eux et l’ont partagé sur YouTube. À ce jour, leur conversation a été vue plus de 30 millions de fois. Johannink avait son appareil photo à portée de main au moment où les deux hommes ont commencé à interagir verbalement.

« J’ai été un peu surpris qu’ils se soient vus », se souvient Johannink. « Ils ont pensé : ‘Hé, je ne suis pas seul en ce moment. Il y en a un autre de moi ! C’est nous contre le monde.' »

Segal explique que, comme Merle et Stijn (qui ont perdu leur langue commune lorsqu’ils ont appris le néerlandais), la plupart des jumeaux dépassent leurs mots privés à mesure qu’ils sont davantage exposés aux autres personnes en dehors de la maison.

Mais pour les jumeaux Youlden, ce n’était pas le cas. Ils n’ont pas dépassé leur langage. Bien au contraire, ils l’ont enrichi et perfectionné au fil des années.

Nés et élevés à Manchester au Royaume-Uni, les jumeaux Youlden ont grandi entourés de différentes ethnies et cultures, favorisant leur amour des langues.

Les souvenirs des débuts d’Umeri sont flous, mais les frères se souviennent que leur grand-père était confus lorsqu’ils étaient enfants d’âge préscolaire, ils partageaient entre eux une blague qu’il ne comprenait pas.

Puis viennent leurs premières vacances en famille à l’étranger, à l’âge de huit ans. Ils se rendaient en Espagne et décidèrent d’apprendre l’espagnol, convaincus que s’ils ne le faisaient pas, ils auraient du mal à commander des glaces. Armés d’un dictionnaire et ne comprenant pas grand-chose du fonctionnement de la grammaire, ils ont commencé à traduire des phrases mot à mot de l’anglais vers l’espagnol. Plus tard, ils se sont mis à l’italien, puis se sont tournés vers l’apprentissage des langues scandinaves. En regroupant divers éléments grammaticaux de toutes les langues qu’ils avaient étudiées, les frères ont réalisé que l’Umeri pouvait en fait devenir une langue à part entière.

Cela rejoint les observations de Segal. Selon elle, en général, « les jumeaux n’inventent pas un nouveau langage, ils ont tendance à produire des formes atypiques du langage auquel ils sont exposés. Même si celui-ci est inintelligible, ils le dirigent quand même vers d’autres personnes ».

Les jumeaux Youlden ont commencé à normaliser et à codifier l’Umeri. À un moment donné, ils ont même essayé de concevoir leur propre alphabet, mais ils ont réalisé (lorsqu’ils ont eu leur premier ordinateur) que cela ne serait pas d’une grande utilité étant donné qu’il n’existait pas de police Umeri. Umeri s’écrit désormais en utilisant l’alphabet latin.

Langue partagée

Cependant, préserver une langue parlée par peu de personnes comporte ses propres défis.

« Les jumeaux ont ce langage commun, qu’à un moment donné ils arrêtent d’utiliser, comme s’ils en avaient honte », explique Matthew. « Ce n’est pas non plus quelque chose d’unique aux langues jumelles. »

Quiconque parle un langue minoritaire – c’est-à-dire une langue qui n’est pas partagée par une grande partie du reste de la société – peut hésiter à la parler, « surtout si vous avez grandi avec un langue minoritaire où vous êtes peut-être ostracisé ou regardé d’un air drôle à l’école », dit-il. « Heureusement, nous n’avons jamais eu cela [reaction from others] » Au contraire, dans la maison Youlden, leurs parents n’ont jamais vu le développement de l’Umeri entre les frères comme une chose négative.

PARLONS Parlons est une série de la BBC explorant les merveilles et le mystère des langues.

Lorsque les frères s’écartaient pour converser dans leur propre langue lorsqu’ils étaient avec leur famille élargie, la réponse avait tendance à être « ils repartent pour parler de la langue », se souvient Matthew.

Karen Thorpe est spécialiste de la recherche sur le développement, l’éducation et les soins de l’enfant au Queensland Brain Institute de l’Université du Queensland. Dans des rôles précédents, elle a étudié en profondeur le développement du langage chez les jumeaux.

« Pour moi, il s’agit d’une relation très étroite », dit-elle. « Plutôt que de le considérer comme quelque chose d’étrange et d’inhabituel, le langage privé concerne en réalité une belle chose que les humains font lorsqu’ils sont très, très proches les uns des autres. Mais est-ce exclusif aux jumeaux ? Je ne pense pas. Je pense c’est exclusif à des relations très spéciales et étroites.

Elle le considère également comme une fonctionnalité de développement normale. Comme elle l’a dit dans un film de 2010 document de recherche: « C’est simplement que les jeunes enfants qui commencent tout juste à parler ont tendance à mieux se comprendre que leurs parents ou d’autres adultes. »

Pour d’autres, comme les Youlden, les langues sont une combinaison de proximité et de curiosité intellectuelle, même si Thorpe affirme que ce développement conscient et à long terme d’un langage privé est relativement rare.

Les jumeaux Youlden ne cessent d’inventer de nouveaux mots pour suivre la vie moderne, qu’il s’agisse de « iPad » ou de « câble Lightning ».

Il existe peu d’études de cas disponibles sur la cryptophasie – ou « langage jumeau » – et certaines des plus connues sont ancrées dans la psychiatrie.

June et Jennifer Gibbons en sont un exemple. Les jumeaux nés à Bajan ont grandi au Pays de Galles dans les années 1970. Comme l’une des sœurs l’a dit à la BBC, elles ont eu un trouble de la parole et ont été victimes d’intimidation à l’école pour cela. En conséquence, ils ont arrêté de parler aux autres et se sont seulement parlé entre eux.

Pour d’autres, y compris leurs propres parents, leur discours semblait incompréhensible. À 19 ans, après avoir été arrêtées pour des crimes tels que des incendies criminels et des vols, elles ont été envoyées à Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité en Angleterre, où elles sont devenues les plus jeunes patientes. « Nous étions désespérés, nous étions piégés dans notre jumelage et piégés dans cette langue, nous avons tout essayé pour nous séparer », a déclaré June dans un communiqué. Podcast de la BBC sur leur vie.

La plupart des jumeaux oublient toute langue qu’ils auraient pu partager de manière unique lorsqu’ils étaient tout-petits, dit Thorpe, mais certains conservent certains mots et traits de communication non verbaux tels que gestes. « Ils n’ont peut-être pas quelque chose que nous appellerions un langage exclusif, mais ils ont quelque chose d’assez spécial », explique Thorpe.

Getty Images On estime que 40 % des tout-petits jumeaux adoptent une forme de « langage jumeau » (Crédit : Getty Images)

Son travail a également constaté que les jumeaux courent un risque légèrement plus élevé de retard de langage, mais le fait d’avoir une langue privée n’y contribue pas nécessairement. Retard de langue est plus probablement associée au fait que les jumeaux reçoivent moins d’attention individuelle de la part des adultes, suggèrent les recherches. La prématurité, les complications de la grossesse et de l’accouchement peuvent également jouer un rôle.

« Une chose que je dis aux parents est la suivante : assurez-vous de parler à vos enfants un par un, afin qu’ils soient exposés au langage », recommande Segal. « Un problème avec les jumeaux est que les parents ont tendance à les laisser seuls parce qu’ils se divertissent, mais ils n’ont pas de modèles de langage pour adultes. »

Pour les jumeaux Youlden, créer Umeri n’a été qu’une expérience positive. Le langage évolue constamment à mesure que les frères pensent à de nouveaux mots pour désigner les choses apparues dans la vie moderne. « Qu’il s’agisse de « iPad » ou de « câble Lightning », ce sont tous des mots qui n’existaient pas il y a 20 ou 30 ans », explique Matthew.

Ils dirigent désormais leur propre entreprise de coaching linguistique qui aide les particuliers, les établissements d’enseignement et les entreprises privées à apprendre les langues. Michael vit à Grande Canarie et Matthew au Pays Basque. Ils conversent toujours entre eux en Umeri.

Ils n’ont pas l’intention de transmettre la langue à leurs enfants à l’avenir, mais ils trouvent étrange de partager la langue avec quelqu’un d’autre.

« C’est une langue unique parlée par deux personnes », explique Michael. « C’est une de ces choses qui ont malheureusement une date d’expiration. »