Les jumeaux Patel mènent Woodstock au titre lors de l’invitation CL South : résumé sportif du Northwest Herald du samedi 2 septembre

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Tournoi sur invitation Crystal Lake South Rich Eschman : À Crystal Lake, Woodstock a placé ses cinq meilleurs coureurs parmi les 17 premières places pour remporter la compétition à Veteran Acres Park avec 40 points, soit trois de mieux que Fremd.

Ishan Patel des Blue Streaks a remporté la course en 16: 04,4, 2 secondes devant Rory Gaan de Fremd. Aryan Patel, le jumeau d’Ishan, a terminé quatrième, Jakob Crown septième, Ellery Shut 11e et Cohen Shutt 17e pour Woodstock.

Jameson Tenopir de Cary-Grove a terminé cinquième, Joseph Hillyer de Dundee-Crown huitième et Joey Gonzalez de South 18e.

Tournoi sur invitation de St. Charles East Leavey : Au Northwestern Medicine Field à Genève, Tommy Nitz de Huntley a pris la deuxième place de la course tandis que Prairie Ridge a terminé deuxième en équipe.

Trey Sato de Grayslake Central a remporté la course en 15:14,60, suivi de près par Nitz en 15:17,80. Prairie Ridge était mené par Will Gelon en cinquième position. Les Wolves ont récolté 70 points, derrière St. Charles East avec 44, et ont placé trois autres coureurs – Gerrit Dam (11e), Eddy Klimkowski (15e) et Evan Gilleland (16e) – dans le top 20.

Zach Zuzzio de Huntley a terminé huitième et les Red Raiders cinquièmes sur un peloton de 10 équipes.

FILLES CROSS-COUNTRY

Tournoi sur invitation Crystal Lake South Rich Eschman : À Crystal Lake, Abby Machesky a terminé deuxième et Olivia Pinta troisième alors que les Gators ont remporté leur propre compétition au Veteran Acres Park avec 37 points. Le lac de Zurich est deuxième avec 69.

Sud a également placé Victoria Pinta à la huitième place, Carly Gorman à la 14e et Alexis Brooks à la 16e pour ses cinq coureurs comptant.

Tournoi sur invitation de St. Charles East Leavey : Au Northwestern Medicine Field de Genève, Haley Rahman, étudiante de première année à Huntley, a pris la 10e place pour mener les Red Raiders à la quatrième place avec 134 points dans la compétition à 10 équipes.

FOOTBALL GARÇONS

Huntley 2, Larkin 1 (fusillade) : À Huntley, les Red Raiders ont battu les Royals 4-2 lors de leurs tirs au but pour le championnat de leur tournoi à quatre équipes.

Le gardien de Huntley, Jack Bakey, a réalisé deux arrêts en tirs de barrage et six après la mi-temps. Ethan Robertson en avait quatre en première mi-temps.

Larkin a marqué en première mi-temps, puis Anthony Aweve a marqué sur la passe décisive de Jack Breunig à la 78e minute.

Hudson Nielsen, Gavin Eagan, Kyle Paler et Talon Sargent ont tous réussi leurs tirs de barrage pour les Raiders (3-2-1).

Tournoi de Johnsburg : Prairie Ridge a marqué huit buts en deux matchs et n’a accordé aucun but pour remporter le tournoi.

Mason Fowler, Logan Braun, Gabe Porter et Henry Knoll ont marqué alors que les Wolves battaient Johnsburg 4-0. Fowler, Knoll et Porter ont obtenu des passes décisives.

Fowler, Porter, Seth Matson et Ethan Ormsby ont marqué des buts lors de la victoire 4-0 de Prairie Ridge contre Wilmot, Wisconsin. Braun et Ormsby ont obtenu des passes décisives.

Sion-Benton 3, McHenry 1 : Lors du tournoi Wauconda, les Zee-Bees ont battu les Warriors dans leur jeu.

Adam Bronowicki a inscrit une passe décisive de Marko Stojich pour les Warriors (2-3). Mason Bertone a réalisé cinq arrêts devant le but.

Dundee-Crown 3, Harlem 0 : À Machesney Park, les Chargers sont restés invaincus avec trois buts en seconde période lors de leur victoire hors conférence contre les Huskies.

Gabriel Herrera a marqué un doublé et Hugo Arista a ajouté le dernier but de DC (6-0). Cristopher Gonzalez, Diego Flores et Sebastian Sanchez ont obtenu des passes décisives.

La défense de DC était si solide que les gardiens Braeden Hayes et Manuel Hernandez n’ont dû effectuer qu’un seul arrêt à eux deux.

Crystal Lake Sud 9, Nord Chicago 0 : Lors du tournoi Wauconda, Ali Ahmed a marqué trois buts alors que les Gators (3-1-1) terminaient 1-1-1 dans le tournoi.

Nico Velasco et Josh Moreno ont chacun marqué deux buts, et Nolan Getzinger et Will Prus ont marqué un but chacun pour South. Getzinger a obtenu quatre passes décisives, tandis que Moreno, Prus, Diego Paguada, Mason Ross et Dustin Banner ont chacun obtenu une passe décisive.

VOLLEY-BALL

Tournoi de la Rochelle : McHenry a obtenu une fiche de 4-1 pour prendre la deuxième place du tournoi, s’inclinant face à Ottawa dans le match pour le titre 20-25, 25-22, 25-23.

Les Warriors (7-3) ont battu Freeport, Ashton-Franklin Center et Rochelle pour remporter leur poule, puis ont battu Earlville 25-20, 25-18 pour se qualifier pour le championnat.

Mollie Hobson a réussi 19 attaques décisives dans le match pour le titre, Riley Ten Bruin a obtenu 20 passes décisives, Erin Nothdorf a ajouté huit attaques décisives et Ella Boland a réussi sept attaques décisives et trois as.

Crystal Lake Central passe 4-1 : À Algonquin, Central a perdu contre Barrington et a battu quatre autres adversaires au tournoi Jacobs.

Les Tigres (7-3) ont remporté la division Or du tournoi. Ils ont battu Wheaton North, Marian Central et Grant en deux sets chacun et ont battu Batavia en trois.

Le frappeur extérieur Mykeala Wallen et le passeur Gabbie Anderson ont été sélectionnés dans l’équipe All-Tournament.

Wallen a réussi 29 attaques décisives, 52 récupérations et 11 as dans le tournoi. Anderson a contribué avec 76 passes décisives, sept as et 26 récupérations.

Anna Starr a réussi 23 attaques décisives, Olivia Doppke a réussi 10 blocs, Alexis Hadeler a réussi 10 attaques décisives et 31 récupérations et Vivian Akalaonu a réussi 15 attaques décisives.