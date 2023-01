Les jumeaux numériques devraient être adoptés rapidement en 2023

Un enfant crée son Avatar au FITUR. HELIXA Experience Center est l’installation technologique et artistique au cœur du salon FITUR. Ce sera le premier à offrir aux visiteurs la possibilité de créer leur propre avatar en temps réel. Cet avatar est un jumeau numérique personnalisé, hyperréaliste, en 3D, #seriezero qu’ils peuvent utiliser pour interagir sur les plateformes numériques et dans le métaverse.

L’idée de jumeaux numériques – des représentations numériques de systèmes physiques, de produits ou de processus qui servent d’homologues indiscernables à des fins telles que les simulations, les tests, la surveillance et la maintenance – existe depuis un certain temps. Mais tout porte à croire que le temps est venu pour une adoption plus large du concept afin de prendre en charge les applications métier.

“Avec l’adoption rapide des jumeaux numériques, nous voyons apparaître deux catégories d’applications pratiques : les cas d’utilisation par industrie qui résolvent un défi très spécifique, et les cas d’utilisation indépendants de l’industrie qui aident à une stratégie et à une prise de décision plus larges”, a déclaré Frank Diana, futurologue principal chez Tata Consultancy Services.

Comme l’intelligence artificielle il y a quelques années, la technologie des jumeaux numériques est passée d’applications très spécifiques à une pratique exemplaire de gestion répandue, a déclaré Diana.

« Grâce aux informations plus approfondies et plus contextualisées fournies par les jumeaux numériques, nous acquérons une meilleure compréhension de nos produits, processus et systèmes et une plus grande confiance dans nos modèles », a déclaré Matt Barrington, responsable des technologies émergentes au cabinet de conseil EY Americas.

“Par exemple, cela permet à davantage d’organisations d’avoir la confiance nécessaire pour expérimenter des modèles de services basés sur l’accès pour des produits complexes ou de nouveaux services basés sur des données”, tels que des polices d’assurance jumelées pour les bâtiments intelligents, a déclaré Barrington. “Pour aller de l’avant dans un marché plus dynamique et axé sur l’écosystème, nous attendons de toutes les entreprises qu’elles permettent et deviennent dépendantes [on] jumeaux numériques pour exploiter intelligemment la plupart des aspects de leur entreprise », a-t-il déclaré.