Les “jumeaux les plus identiques” du monde célèbrent leur anniversaire avec leur fiancée commune et publient des photos

Il y a quelques années, Internet a découvert l’histoire d’Anna et Lucy DeCinque, les “jumelles les plus identiques au monde”, qui prétendaient avoir le même petit ami et avaient l’intention de l’épouser. Les jumeaux de Perth, en Australie, auraient commencé à sortir avec Ben Byrne en 2012.

Après avoir discuté de leurs intentions de tomber enceinte en même temps et avec le même homme deux ans plus tard, elles sont devenues virales. Ils ont discuté de leurs ambitions dans l’émission “This Morning”. Le couple a déclaré son intention d’utiliser la FIV pour essayer d’avoir un enfant.

Anna et Lucy Dinke ont récemment eu 36 ans. Les deux ont fêté leur anniversaire avec leur fiancé Ben. Une photo des deux, portant des tenues similaires avec des clips blancs, des coiffures et du maquillage similaires avec Ben entre eux, est devenue virale.

Les sœurs ont affirmé qu’elles n’avaient pas encore passé de tests de grossesse, mais qu’elles étaient maintenant impatientes d’avoir des jumeaux. Les téléspectateurs ont récemment eu un aperçu de leur vie unique en regardant Extreme Sisters de TLC.

«Pour être honnête, cependant, nous sommes pressés parce que nous devons aussi avoir des bébés en même temps. Anna est peut-être enceinte, mais pas moi, donc j’ai une crise cardiaque. Avoir deux grossesses serait préférable à une seule », a déclaré Lucy dans l’émission.

Les sœurs et Ben ont été vus dans le documentaire TLC en train de faire un test de grossesse. Malheureusement, le résultat a été décevant. A l’occasion de leur anniversaire, ils ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs tentatives d’avoir des jumeaux.

Selon les rapports, Ben a proposé aux sœurs l’année dernière, mais comme la polygamie est illégale en Australie, elles ne se sont pas encore mariées.

