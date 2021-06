Les « jumeaux les plus identiques au monde » prévoient de tomber enceinte en même temps après s’être fiancés au même mec

Les jumelles IDENTIQUES Anna et Lucy DeCinque, qui se sont récemment fiancées à leur petit ami de longue date, ont annoncé leur intention d’avoir des enfants ensemble.

Les jumelles Anna et Lucy étaient ravies de se fiancer avec leur partenaire Ben

Les filles passent chaque moment de leur journée ensemble

Les femmes – surnommées les « jumelles les plus identiques au monde » – font tout ensemble, de s’habiller de la même manière à la douche et aller aux toilettes ensemble.

Maintenant, les stars de la réalité de renommée mondiale passent à la vitesse supérieure en annonçant leur intention d’avoir des enfants en même temps par FIV afin qu’ils puissent continuer à avoir l’air identiques.

Anna a révélé qu’elle s’attend à commencer bientôt et que Lucy emboîterait le pas.

Les sœurs australiennes ont déjà évoqué les difficultés de concevoir ensemble, estimant que ce serait un « défi ».

« Notre mère nous convainc d’accoucher naturellement. Je ne sais pas comment cela va fonctionner », a déclaré Anna au Today Show en 2019.

Le fiancé Ben Byrne a proposé avec des bagues assorties dans le dernier épisode de l’émission de télé-réalité, Extreme Sisters.

Le trio – qui se fréquente depuis 2012 – vit avec la mère du jumeau et dort tous dans un lit surdimensionné la nuit.

Les jumeaux ont déclaré : « Nous sommes comme les jumeaux les plus chanceux du monde. Nous partageons un homme qui nous aime totalement pour ce que nous sommes. Ben est notre héros. Il est notre prince charmant. »

Ben a posé la question en présentant aux femmes une petite boîte chacune.

Il a dit: « Alors je t’ai apporté un petit quelque chose. »

8 Ben a présenté à chaque jumeau une bague dans une petite boîte Crédit : TLC

8 Les jumeaux ont adoré les bagues qui leur ont été offertes par Ben, leur partenaire commun Crédit : TLC

De chaque boîte, il a sorti une bague qu’il a mise une à une à l’annulaire de la femme.

Les jumeaux ont été séduits par les grandes bagues de fiançailles et ont noté que chaque bague avait trois bandes.

Lucy a dit: « Est-ce qu’il y en a trois là-dedans? »

A quoi le co-fiancé a répondu : « Eh bien, ça peut nous symboliser tous les trois. »

Le jumeau a jailli, annonçant à l’unisson: « Nous les aimons! »

Ben a dit : « Anna tu représentes le monde pour moi et je veux passer ma vie avec toi et Lucy tu représentes le monde pour moi et je veux passer ma vie avec toi aussi. Je t’aime, je vous aime tous les deux. »

8 Les jumeaux ont obtenu des bagues de fiançailles identiques avec trois bandes chacune – pour symboliser les trois personnes dans la relation Crédit : TLC

8 Ben Byrne voit les jumeaux identiques depuis un certain temps et le trio partage un lit géant ensemble Crédit : TLC

Malgré le grand geste, le trio était conscient que leur mariage de rêve serait délicat car l’Australie n’autorise pas trois personnes à se marier.

Ben a déclaré: « Je sais que nous ne pouvons pas nous marier légalement ici. C’est le mieux que je puisse faire. »

Les jumeaux ont déclaré: « Je pense que nous pouvons nous marier en Malaisie, en Indonésie, dans les parties supérieures de l’Amérique. »

Ce à quoi Ben a répondu : « Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour vous rendre heureux. »

Le trio prévoit maintenant de faire passer leur relation au niveau supérieur et de fonder une famille.

8 Il a scellé la proposition avec un baiser – d’abord pour Lucy Crédit : TLC

8 Deuxièmement, il est allé embrasser Anna Crédit : TLC

Anna et Lucy ont déclaré qu’elles prévoyaient d’utiliser la FIV pour s’assurer qu’elles tomberaient enceintes en même temps.

Ignorant les commentaires négatifs qu’ils ont reçus, Lucy a déclaré: « Ce n’est pas vraiment bizarre pour nous.

« Nous avons un petit ami et nous partageons tous les trois le même lit.

« Pour les gars, dans leur cœur et leurs rêves, ils veulent deux petites amies.

« Nous avons les mêmes goûts en tout, donc évidemment nous allons aimer le même garçon aussi…

« Si je tombais enceinte, Lucy tomberait certainement enceinte tout de suite – parce que nos corps doivent être les mêmes.

« Nous essaierions de faire en sorte que cela se produise, certainement. »

Le trio – qui se fréquente depuis 2012 – vit avec la mère des jumeaux et dort tous dans un lit surdimensionné la nuit.

