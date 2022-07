Les jumeaux font don des revenus du stand de limonade au parc à chiens Morrison – Shaw Local

Les jumelles Mia et Jada Alvarado ont fait don de 75 $ au Morrison Bark Park, que les enfants de 8 ans ont gagné en exploitant un stand de limonade à deux dates. Karla Burn, membre du comité On the Move, a déclaré: “C’est toujours très spécial lorsque les jeunes de notre communauté s’impliquent dans des projets comme le Bark Park.” (Photo fournie avec l’aimable autorisation de Resthave Care and Rehabilitation)