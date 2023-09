Les jumeaux espèrent toujours que Byron Buxton reviendra après avoir reçu une injection de cortisone

MINNEAPOLIS — Même si la saison touche à sa fin, le retour de Byron Buxton sur le terrain reste une priorité absolue pour les Twins. Après que les tactiques normales de repos et de récupération n’ont pas calmé l’inflammation du genou droit de Buxton, le club a choisi de lui administrer une injection de cortisone dimanche.

Aussi incertain que cela puisse paraître, l’équipe d’entraînement des Twins pense au moins que Buxton sera bientôt en mesure de reprendre sa mission de rééducation au Triple-A St. Paul, puis de retourner chez les Twins. On ne sait pas exactement quand il reviendra, mais l’entraîneur sportif des Twins, Nick Paparesta, a déclaré mercredi que son impression est que Buxton jouera à nouveau cette saison.

« Les choses évoluent dans la bonne direction », a déclaré Paparesta. « Nous devons nous assurer que tout cela est éclairci et qu’il se sent fort et confiant avant de continuer. Nous savons ce qui s’est passé. Nous savons ce que c’est. Nous l’avons résolu avec une injection de cortisone. Le traitement conservateur, comme vous le savez, pendant environ une semaine n’a pas vraiment fait le travail, nous devions donc passer au niveau supérieur.

Buxton a été inscrit sur la liste des blessés le 2 août en raison d’une élongation aux ischio-jambiers droits. Les Twins ont adopté une approche globale de son rétablissement, espérant prendre leur temps pour qu’il puisse se constituer et revenir sur la liste en tant que frappeur désigné et voltigeur.

Après deux matchs de rééducation, Buxton a quitté la compétition avec une tendinite rotulienne droite. Alors qu’une IRM a montré que la tendinite « semble meilleure », Buxton souffre d’inflammation, a déclaré Paparesta.

« C’est arrivé de nulle part », a déclaré Paparesta. « Cela ne le dérangeait vraiment pas beaucoup avant d’y aller. Je l’ai en quelque sorte ressenti lorsqu’il était dans le champ extérieur lors de cette sortie. … Nous allons commencer quelques trucs de rotation (jeudi). J’aurai probablement une meilleure idée après la série de Chicago (White Sox), où nous en sommes en ce qui concerne son niveau d’activité et tout ça.

Alors que le temps presse, les Twins savent qu’ils n’ont pas beaucoup de temps pour amener Buxton dans l’action. La saison régulière Triple-A de St. Paul se termine le 24 septembre, même si les Saints occupent actuellement la première place de la division Ouest de la Ligue internationale. Si St. Paul participe aux séries éliminatoires, Buxton aura amplement le temps de se préparer pour les séries éliminatoires des ligues majeures qui débuteront le 3 octobre.

Sachant ce que Buxton peut apporter aux Twins s’il est en bonne santé et capable de jouer sur le terrain central, ce que Paparesta estime qu’il le ferait, le joueur et le club ont désormais choisi d’emprunter la voie d’un traitement plus agressif.

« Nous allons y parvenir dans le contexte de notre capacité à le mettre au bâton et à le préparer à jouer », a déclaré Paparesta. « Mon impression est qu’il puisse jouer partout où il en a besoin pour pouvoir jouer pour cette équipe. »

Miranda va subir une intervention chirurgicale

La saison de Jose Miranda se terminera officiellement jeudi lorsqu’il subira une intervention chirurgicale, bien que les Twins n’aient pas annoncé quelle procédure il subirait.

Paparesta a déclaré que Miranda, qui a lutté contre des problèmes d’épaule dès l’entraînement de printemps et a joué pour la dernière fois le 9 juillet, était à Birmingham, en Alabama, mercredi pour une consultation pré-chirurgicale avec le Dr Jeffrey Dugas.

Joueuse clé il y a une saison, Miranda n’a frappé que .211/.263/.303 avec trois circuits et 13 points produits en 152 apparitions au marbre cette saison.

Le retour de Taylor approche

L’entraînement réussi de Michael A. Taylor avant la défaite 5-4 de mercredi contre les Rays de Tampa Bay signifie que le voltigeur de centre est sur le point de revenir. Placé sur la liste des blessés de 10 jours le 3 septembre en raison d’une élongation aux ischio-jambiers droits, Taylor a raté son neuvième match mercredi.

« Nous pensons qu’il va être activé lors de ce road trip », a déclaré Paparesta. « J’ai couru les bases (mercredi). On verra comment il rebondira (jeudi). Mettez-le dans le champ extérieur. Obtenez des activités de baise.

Jax a encore piqué tard dans la défaite 5-4 contre Tampa Bay

Un vaillant retour des Twins a été annulé par une attaque qui s’est tue tard et le voltigeur des Rays Randy Arozarena en neuvième manche contre le releveur des Twins Griffin Jax.

Après avoir pris quatre points de retard, les Twins se sont ressaisis pour égaliser le score en cinquième manche. Les circuits en solo de Matt Wallner et Kyle Farmer en quatrième manche et un triple de deux retraits et deux points de Max Kepler en cinquième ont aidé les Twins à égaliser le score à 4-4.

Mais l’enclos des releveurs de Tampa Bay a arrêté les Twins, offrant quatre manches sans but pour terminer la compétition. Arozarena a fait en sorte que l’effort compte en faisant exploser un curseur 3-2 à environ 448 pieds pour le circuit de feu vert.

« C’est un terrain que nous voudrions récupérer, pas seulement à cause du résultat du terrain », a déclaré le manager des Twins, Rocco Baldelli. « Il a fait beaucoup de bons lancers au cours de cette manche. Il avait l’air bien visuellement, et parfois, dans un match à un seul point, c’est vraiment tout ce qui compte. Cela revient à leur gars de mettre un très bon swing sur le ballon, de le frapper sur le canon. Cela définit le jeu parfois.

Bailey Ober devrait occuper la place libre dans la rotation des Twins vendredi. L’équipe n’a actuellement aucun titulaire inscrit pour le deuxième des quatre matchs contre les White Sox de Chicago. Avant le match, Baldelli a déclaré qu’il voulait repousser tous ses lanceurs partants pour leur donner une journée de repos supplémentaire. … Joey Gallo a couru sur le terrain mercredi pour la deuxième journée consécutive. Il pourrait bientôt rejoindre Brock Stewart, Nick Gordon, Jorge Alcalá et Buxton pour une mission de rééducation à St. Paul, a déclaré Paparesta. … Baldelli est intentionnellement resté à l’écart d’utiliser Carlos Correa dans un coup sûr en neuvième manche. Avec une énorme avance dans la division, Baldelli a suggéré que d’autres habitués pourraient bénéficier de jours de congé s’ils « pouvaient faire en sorte que cela fonctionne ». … Les Twins commenceront à vendre des bandes entières de billets pour les séries éliminatoires à 10 h 00 CT le 18 septembre.

