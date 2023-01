Les jumeaux échangent Luis Arráez aux Marlins contre Pablo López, perspectives

Les Twins du Minnesota et les Marlins de Miami font un échange de fin de saison impliquant un All-Star et un jeune lanceur partant de qualité.

Les Twins échangent le joueur de deuxième but Luis Arráez aux Marlins contre le lanceur Pablo López, selon plusieurs rapports. Le Minnesota recevrait également deux espoirs dans le cadre de l’accord, dont le joueur de champ intérieur Jose Salas, a rapporté Ken Rosenthal de FOX Sports. Salas, 19 ans, est la perspective n ° 5 des Marlins, selon MLB Pipeline.

Arráez, 25 ans, a été l’un des meilleurs frappeurs de contact du jeu depuis qu’il a été appelé dans les grandes ligues en 2019. Il a frappé plus de 0,300 au cours de trois de ses quatre premières saisons, affichant une moyenne de carrière de 0,314 et remportant le bâton de la Ligue américaine. titre en 2022. Il a également atteint un sommet en carrière de huit circuits et 49 points produits pour accompagner un pourcentage de .375 OBP et .420 slugging (.795 OPS) l’année dernière.

López, 26 ans, a été stable au cours des dernières saisons. Il a lancé une MPM inférieure à 4,00 au cours de trois années consécutives, y compris une meilleure MPM de 3,07 en carrière en 2021. Le droitier est allé 10-10 avec une MPM de 3,75 pour accompagner 174 retraits au bâton et un WHIP de 1,167 sur 180 manches la saison dernière.

Les chiffres d’échange pour donner au Minnesota une liste plus complète. Avec Carlos Correa qui a étonnamment re-signé plus tôt en janvier, Arráez est devenu un atout que les Twins pourraient utiliser pour renforcer leur rotation.

Les Marlins, quant à eux, étaient à la recherche d’une batte qui ferait la différence pendant toute l’intersaison, mais ont été éliminés en agence libre. Suite à la récente signature de Johnny Cueto, López s’est avéré inutile au milieu d’un jeune personnel de lanceurs constituant la plus grande force du club.

