Les jumeaux échangent Jorge Polanco aux Mariners contre 4 joueurs : sources

Les Twins du Minnesota ont effectué leur premier mouvement majeur de l’intersaison lundi soir, échangeant le joueur de deuxième but Jorge Polanco aux Mariners de Seattle, selon des sources de la ligue. L’AthlétismeC’est Ken Rosenthal.

En concluant un accord qui était attendu pendant toute l’intersaison en raison de la profondeur du champ intérieur des Twins, l’équipe a envoyé son joueur le plus ancien dans le nord-ouest du Pacifique en échange de quatre joueurs, dont les droitiers Justin Topa et Anthony DeSclafani, l’espoir de champ Gabriel Gonzalez et lanceur d’espoir Darren Bowen, selon une source de l’équipe.

Polanco, qui a fait ses débuts pour les Twins en 2014 et joue principalement au deuxième but mais a été All-Star à l’arrêt-court en 2019, a frappé .255/.335/.454 avec 14 circuits et 48 points produits en 80 matchs la saison dernière. Frappeur de commutation et solide défenseur au deuxième but, Polanco fournit à Seattle un joueur de champ intérieur à l’esprit offensif dont l’équipe a désespérément besoin.

Les Twins ont toujours dominé Polanco, qui s’est converti au deuxième rang de l’arrêt-court après la saison 2020. Pourtant, avec l’équipe cherchant à réduire la masse salariale, Edouard Julien ressemblant à une star, le meilleur espoir Brooks Lee sur le point d’être prêt et d’autres besoins à combler, on s’attendait à ce que les Twins tentent d’échanger Polanco, qui gagne 10,5 millions de dollars cette saison et a une option de joueur de 12 millions de dollars pour 2025.

Bien que les Mariners possédaient plusieurs options en deuxième position, notamment Dylan Moore, Jose Rojas et Sam Haggerty, Polanco fournit une bien meilleure batte – il a une carrière de 111 OPS-plus – et une polyvalence de frappe.

Les Twins ont clairement indiqué en novembre qu’ils s’attendaient à une réduction de la masse salariale – peut-être jusqu’à 30 millions de dollars – après avoir dépensé un record de club de 154 millions de dollars en 2023.

Les Twins ont permis aux lanceurs partants vétérans Sonny Gray et Kenta Maeda de partir via une agence libre plus tôt cette intersaison et n’ont pas non plus signé à nouveau le cogneur Joey Gallo. Ces sorties, ainsi que d’autres, ont déjà réduit la masse salariale estimée des Twins pour 2024 à environ 125 millions de dollars pour la saison à venir avant d’échanger Polanco.

Avec une surabondance de joueurs de champ intérieur talentueux, dont Julien, Lee, Carlos Correa, Royce Lewis, Kyle Farmer, Jose Miranda, Alex Kirilloff – ainsi que les utilitaires Willi Castro, Nick Gordon et Austin Martin – les Twins cherchaient à échanger Polanco depuis la fin de la saison dernière.

Arrivé à temps plein en 2017, Polanco s’est immédiatement transformé en un bâton inestimable et un cauchemar de confrontation près du sommet de l’alignement. Il a frappé troisième 32 fois au cours de la séquence pour un club de 2017 qui a obtenu une place choquante pour la Wild Card et a rebondi après avoir purgé une suspension de 80 matchs pour utilisation de drogues améliorant la performance en 2018.

Polanco a connu une campagne exceptionnelle en 2019, avec une frappe de .295/.356/.485 avec 22 circuits et 79 points produits pour la « Bomba Squad » des Twins qui a établi le record de tous les temps en une seule saison avec 307 allers-retours. Polanco a suivi sa performance de 2019 avec encore plus de puissance en 2021, réalisant un sommet en carrière de 33 circuits et réalisant 98 points.

Mais au cours des dernières saisons, la santé de Polanco s’est dégradée. Après avoir subi des blessures à la cheville en 2019 et 2020, Polanco a subi une blessure au genou qui l’a contraint à rater les 37 derniers matchs de la saison 2022 et à s’attarder sur la campagne 2023. Malgré une rééducation pendant toute l’intersaison, Polanco a commencé la saison 2023 sur la liste des blessés car il a subi un revers à la fin de l’entraînement de printemps.

Bien qu’il ait récupéré son genou et qu’il ait fait ses débuts le 21 avril, Polanco sera plus tard ralenti par deux blessures aux ischio-jambiers. Il est allé sur l’IL en mai et juin, manquant un total de 53 matchs et n’est revenu que le 28 juillet.

À son retour, Polanco est finalement resté sur le terrain et a frappé jusqu’au bout. Polanco a disputé 50 des 57 derniers matchs de son équipe, produisant un OPS de .817. Les Twins avaient une fiche de 30-20 dans ces matchs.

Cette décision offre aux Twins une certaine flexibilité financière pour répondre à d’autres besoins.

Même si Chris Paddack devrait revenir dans la rotation, les Twins ont besoin d’un autre lanceur partant et pourraient avoir besoin d’aide dans le champ extérieur comme profondeur au cas où le genou de Byron Buxton ne tiendrait pas le coup. L’équipe a envisagé des échanges pour Polanco, Farmer et Max Kepler tout l’hiver, dans l’espoir d’échanger les besoins des ligues majeures contre des besoins.

