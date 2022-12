Les jumeaux d’Isha Ambani et d’Anand Piramal arrivent à Mumbai en provenance de Londres ; les grands-parents Mukesh et Nita Ambani rayonnent alors que cette dernière berce le bébé [Watch Videos]

Les Ambanis ont été vus à l’aéroport de Kalina aujourd’hui matin pour recevoir Isha Ambani et Anand Parimal qui ont volé de Londres à Mumbai. Les paparazzi et la presse s’étaient réunis pour apercevoir la nouvelle maman. Anant Ambani, Mukesh Ambani, Neeta Ambani, Anand Piramal étaient tous là à l’aéroport. Le manoir Worli des Ambanis a été décoré avec la joie de X’Mas. On peut voir le père d’Anand Piramal tenir l’un des jumeaux. Les fiers grands-parents maternels Mukesh et Nita Ambani ne peuvent s’empêcher de rayonner. Nita Ambani a été vue en train de bercer l’un des bébés. Anmol Ambani a sorti le landau du bébé de la voiture. Le bonheur se ressent dans toutes les vidéos…