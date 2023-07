Les jumeaux de Madonna Stella & Estere et leur fils David à la maison de New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Diane Cohen/BACKGRID

de Madone jumeaux Stella et Estère ont été repérés près de sa résidence à New York le samedi 1er juillet, près d’une semaine après son hospitalisation pour une grave infection bactérienne. Les filles de 10 ans ont gardé un profil bas dans des sweats à capuche et des pantalons de survêtement alors qu’elles se frayaient un chemin dans les rues de l’Upper East Side. Leur frère aîné, le fils de Madonna David Banda17 ans, a été vu arriver au pad de l’icône de la pop quelques heures plus tard.

Tout comme Stella et Estere, David a gardé la tête froide avec un ensemble décontracté composé d’un t-shirt blanc, d’un pantalon noir et d’une casquette de baseball. Il portait une paire de lunettes de soleil sombres et portait un sac de messager alors qu’il se dirigeait vers la résidence.

L’observation de la famille est survenue après que Madonna, 64 ans, a été transportée de l’hôpital par une ambulance privée le jeudi 29 juin. Page 6 a rapporté qu’une escorte policière a conduit le véhicule à la résidence de New York. Une source a également déclaré CNN que l’icône globale est « en clair ».

La mise à jour de Madge est également intervenue après que ses amis de la liste A se soient rendus sur leurs réseaux sociaux pour confirmer qu’elle revenait à son ancien moi. Ami de longue date Rosie O’Donnell a posté une photo de retour de la paire sur son Instagram avec la légende, « elle se sent bien 👍🏽 #madonna #love », tandis que l’ami renarde de la vidéo « True Blue » de Madge, Debi Mazar, a partagé une photo des deux fauteurs de troubles (ci-dessous) sur son compte Instagram, en écrivant : « Get well Sis! Reposez-vous, restaurez, redémarrez ! La fille la plus forte que je connaisse… À tous ses fans – Madonna est en voie de guérison et se repose à la maison ! #Guerrier #Lionne💪🏽❤️💪🏽❤️💪🏽❤️.

Les spéculations sur la santé de l’icône de la pop ne manquent pas. Tout a commencé lorsque le manager de Madonna, Guy Osary, a publié la déclaration concernant sa « grave infection bactérienne » mercredi après-midi. Alors qu’il a dit qu’un « rétablissement complet est attendu », il a noté que Madonna était « toujours sous soins médicaux ». Sa prochaine Fête La tournée, qui devait débuter le 15 juillet, avait également été mise en pause. « Nous partagerons plus de détails avec vous dès que nous les aurons, y compris une nouvelle date de début pour la tournée et pour les spectacles reprogrammés », a ajouté Guy.

Après l’annonce du report de la tournée de Madonna, Page 6 a rapporté que la star avait été « trouvée insensible et transportée d’urgence dans un hôpital de New York », où elle a été « intubée pendant au moins une nuit » aux soins intensifs « avant de se faire retirer le tube – et elle est maintenant alerte et en convalescence ».

Depuis, les fils de Madonna, Rocco Ritchie22 ans et David, ont été photographiés en allant et venant de la maison de la star dans l’Upper East Side de New York. La fille aînée de l’interprète de « Girls Gone Wild » Lourdes26 ans, a également été à ses côtés, selon Page 6. Madonna est aussi maman de Merci James17.

Pendant ce temps, Madonna est dans le monde entier Fête La tournée, qui devait captiver le public jusqu’en janvier 2024, devait commencer en Amérique du Nord en juillet, puis se diriger vers l’Europe avant de retourner aux États-Unis. Même si les fans sont massivement déçus par le report, ils sont toujours les fidèles sujets de Madonna et ont inondé les comptes de médias sociaux de leur reine avec une vague d’amour et de soutien pour son rétablissement rapide.

