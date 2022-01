Les jumeaux de la princesse Charlene de Monaco assistent à la cérémonie annuelle avec le prince Albert en l’absence de leur mère

Le devoir vient en premier.

Les enfants de la princesse Charlène de Monaco, la princesse Gabriella et le prince Jacques, ont occupé le devant de la scène mercredi soir lors de la célébration annuelle de la Saint Dévote. Les sept ans étaient accompagnés de leur père, le prince Albert, de la tante la princesse Caroline et du fils de la princesse Stéphanie, Louis Ducret.

Les festivités comprenaient un feu de joie traditionnel et une cérémonie d’incendie de bateaux. À un moment donné, les jumeaux ont été aperçus en train d’étreindre leur père, puis l’un l’autre.

Gabriella, dont la grand-mère était la défunte star hollywoodienne Grace Kelly, a fait une déclaration élégante avec un manteau Emporio Armani en fausse fourrure bleue et un béret assorti, magazine people signalé. Son frère portait une veste et une cravate.

Le point de vente a rapporté que les frères et sœurs avaient mis le feu à un bateau votif qui symbolise le saint patron de Monaco. Selon la légende, Dévote, d’origine corse, a été tuée au 4ème siècle pour ses croyances chrétiennes. Les habitants ont récupéré le corps du martyr et l’ont laissé dériver sur la Méditerranée. La dépouille du saint a survécu à une tempête et a traversé le détroit jusqu’à Monaco où elle a été conduite à terre par une colombe. Selon le point de vente, des pillards florentins ont volé les reliques du saint au XIe siècle. Cependant, ils ont été capturés et leur bateau a été brûlé avant qu’ils ne puissent s’échapper. L’incendie du navire est reconstitué chaque mois de janvier.

Remarquablement absente de la cérémonie était Charlene, qui se remet de ses problèmes de santé.

« La convalescence de SAS la princesse Charlène se poursuit actuellement de manière très satisfaisante et encourageante », lit-on dans une traduction du communiqué du palais en français envoyée à Fox News jeudi.

Selon le palais, la convalescence et les soins dentaires de l’homme de 44 ans « prendront encore plusieurs semaines ». De ce fait, « la princesse ne pourra malheureusement pas assister aux festivités de la Sainte Dévote cette année ».

« Avec son époux SAS le Prince Albert II, elle s’associe de tout cœur à tous les Monégasques et résidents à l’occasion de ces célébrations », indique le communiqué. « Dès que sa santé le permettra, ce sera avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec eux. »

« Pendant cette période, le couple royal demande que leur vie privée et celle de leurs enfants continuent d’être respectées », conclut le communiqué.

Charlene, qui a fêté son anniversaire mercredi, est soignée hors de Monaco après avoir souffert d’épuisement physique et émotionnel.

En mai, Charlene s’est rendue en Afrique du Sud pour ce qui devait être une visite de 10 jours. Cependant, des complications d’une précédente procédure ORL ont entraîné plusieurs chirurgies correctives. Elle a été maintenue au sol en Afrique du Sud et a récupéré jusqu’en novembre, date à laquelle elle est finalement revenue à Monaco.

Mais peu de temps après son atterrissage, la princesse a ressenti des signes d’épuisement émotionnel et physique. Après avoir consulté ses médecins et sa famille, Charlene a décidé de se faire soigner. Il a finalement été déterminé que Charlene se ferait soigner dans un établissement en dehors de Monaco.

Pourtant, Charlene est restée en contact étroit avec sa famille grâce à des appels téléphoniques et vidéo quotidiens, a rapporté le magazine People. Le point de vente a noté qu’au moins une visite familiale a eu lieu pendant les vacances et qu’Albert a rendu visite en privé à sa femme à plusieurs reprises depuis lors.

Pendant les mois de séparation du couple, les rumeurs d’une scission imminente ont été intensifiées par les tabloïds. Albert, 63 ans, a déclaré au magazine People qu’il était « consterné », notant qu’elle était « prête à s’embarquer clandestinement sur un bateau pour revenir en Europe » si nécessaire.

« De toute évidence, les enfants lui manquent », a-t-il déclaré au point de vente. « Et elle leur manque. Elle nous manque à tous. »

Le célèbre athlète a épousé le prince le 1er juillet 2011. Le mariage était un spectacle, coûtant environ 70 millions de dollars pour l’événement de quatre jours. Ils ont accueilli des jumeaux en 2014.

Leur célébration d’anniversaire publique prévue a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.