Les jumeaux de Karan Johar, Yash et Roohi, se préparent à la mousson, le cinéaste partage d’adorables photos

Karan Johar n’est pas seulement l’un des cinéastes les plus recherchés de Bollywood, mais c’est aussi un père très dévoué. Johar a deux enfants, les jumeaux Roohi Johar et Yash Johar, et il publie régulièrement des photos d’eux sur son compte Instagram.

K’Jo a partagé de nouvelles photos des jumeaux, qui portent tous deux des combinaisons de pluie blanches. Alors que Roohi peut être vu dans une veste de pluie matelassée blanche, Yash porte une veste de pluie blanche unie.

«Préparez-vous pour les moussons!» Il a sous-titré le message alors que Mumbai se prépare pour la saison des pluies.

Roohi et Yash sont adorés par la fraternité du film et beaucoup d’entre eux ont commenté sous les images. L’ami de Karan, Seema Khan, a écrit: «Tellement mignon», tandis que l’acteur de télévision Arjun Bijlani a commenté: «Jus trop mignon. L’acteur Ritesh Deshmukh a également commenté: «Sooo Cuteeeee». Manish Malhotra, Tahira Kashyap, Nikitan Dheer, Sophie Choudhary, Maheep Kapoor et Varun Sharma ont laissé tomber des émojis de cœur. Les adorables photos des jumeaux ont également gagné l’amour des internautes.

Karan a accueilli les jumeaux en 2017 lorsqu’il est devenu père célibataire par maternité de substitution. Pendant le verrouillage du coronavirus, Karan Johar a lancé une série intitulée « Lockdown with Johars ». Dans la série, il a partagé des photos et des vidéos de Roohi et Yash attaquant toute la maison.

L’as cinéaste mettra ensuite en vedette Alia Bhatt et Ranveer Singh dans un drame romantique sans titre. Le projet devrait également avoir le fils de Saif Ali Khan, Ibrahim Ali Khan, comme assistant réalisateur.