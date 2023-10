Les jumeaux activent Byron Buxton sur la liste ALDS avant le match 4

Le voltigeur des Twins du Minnesota Byron Buxton a été ajouté à l’alignement de l’ALDS du Minnesota pour le quatrième match de sa série contre les Astros de Houston. Buxton remplace le voltigeur Alex Kirilloff sur blessure.

Buxton, 29 ans, a lui-même subi plusieurs blessures tout au long de sa carrière dans la MLB qui l’ont largement empêché d’être à la hauteur du consensus de meilleur espoir qu’il avait reçu en tant qu’ancien espoir n ° 1 avant la saison 2015. Cette malheureuse tendance aux blessures s’est poursuivie au cours de la saison régulière 2023, au cours de laquelle il n’a disputé que 85 matchs, tous en tant que frappeur désigné. Il n’a pas joué depuis le 1er août en raison d’une maladie au genou.

Buxton a enregistré une moyenne au bâton de .239 et un OPS de .768 au cours de la saison régulière 2023. Il est déjà apparu pour les Twins dans les séries AL Wild Card Game 2017 et AL Wild Card 2020, et a réussi un coup sûr en six apparitions en carrière en séries éliminatoires.

Houston détient une avance de 2-1 sur le Minnesota dans la série au meilleur des cinq. La couverture du match 4 Twins-Astros depuis Target Field dans le Minnesota commence à 19 h HE mercredi sur FS1 et sur l’application FOX Sports.