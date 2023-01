Les jumeaux acquièrent Gold Glove CF Michael A. Taylor de Royals: Sources

Les Twins du Minnesota ont acquis le voltigeur central Michael A. Taylor des Royals de Kansas City, ont confirmé des sources de l’équipe à L’Athlétisme. Voici ce que vous devez savoir :

Les espoirs jumeaux Steven Cruz et Evan Sisk se rendront chez les Royals dans le cadre de cet accord.

Taylor a joué pour les Nationals de Washington de 2014 à 2020 et les Royals de 2021 à 2022. Taylor a remporté les World Series avec les Nationals en 2019.

La saison dernière, Taylor a coupé .254/.313/.357 avec neuf circuits et 43 points produits.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Les jumeaux acquièrent un défenseur viable

Les Twins ont longtemps cherché un défenseur viable dans le champ central pour prendre le relais en cas de blessure de Byron Buxton. Taylor est la meilleure option qu’ils aient jamais eue. Taylor a remporté un gant d’or en 2021 et a produit 60 points défensifs enregistrés au centre pour sa carrière, dont 19 chacun au cours des deux dernières saisons.

Sa présence permet aux Twins de couvrir une blessure et libère Buxton pour qu’il soit également utilisé plus souvent comme frappeur désigné. Le prix payé par les Twins est nettement inférieur à celui de la semaine dernière lorsque Kansas City a demandé le lanceur Josh Winder en retour. — Hayes

Ce que les Royals obtiennent à Cruz

Cruz est un droitier de 6 pieds 7 pouces avec une balle rapide à trois chiffres, un curseur pointu et une petite idée de l’endroit où l’un ou l’autre des lancers se déroule la plupart du temps, ce qui le qualifie d’intrigant espoir de releveur. Il a marché 68 frappeurs et en a frappé neuf autres en 106 manches au cours des deux dernières années, ce qui représente en fait un contrôle amélioré par rapport à ses trois saisons précédentes.

Mais il y a aussi des moments où Cruz est capable de simplement submerger les frappeurs avec ses trucs bruts. Il a affiché une MPM de 3,26 avec zéro circuit et 39 retraits au bâton lors de ses 30 dernières manches à Double-A Wichita l’année dernière, et en 2021, il a maintenu les frappeurs en simple A à une moyenne au bâton de 0,189 en 50 manches au total. Cela ne fonctionnera pas à moins que Cruz ne lance plus de frappes, mais s’il lance plus de frappes, cela pourrait vraiment fonctionner. — Gleeman

Ce que les Royals obtiennent à Sisk

Sisk, qui a été acquis des Cardinals lors d’un échange à la mi-2021 pour JA Happ, vient de connaître une excellente saison entre Double-A et Triple-A, affichant une MPM de 1,57 avec 76 retraits au bâton en 63 manches. Cela inclut la fermeture des gauchers, qui n’ont frappé que 0,085 avec zéro circuit contre Sisk en 2022.

Un contrôle fragile et des trucs bruts médiocres plafonnent son avantage, c’est pourquoi les Twins sont prêts à échanger quelqu’un avec des chiffres aussi incroyables. Sisk se profile comme un releveur moyen potentiel ou un spécialiste gaucher. Et à 25 ans, il est prêt à tenter sa chance dans les majors. — Gleeman

(Photo : Matt Krohn/Getty Images)