Les Juifs sont dévastés et effrayés – même les enfants de maternelle ont dû répéter pour éviter le pire. S’il vous plaît, parlez pour nous

MON cœur s’est serré lorsque j’ai entendu cette semaine une école juive de Londres dire à ses élèves qu’ils n’étaient pas obligés de porter leur blazer pour s’y rendre.

Ce n’était pas un préavis pour Dress Down Friday, mais le fait de parcourir les rues en blazer les identifierait comme juifs.

Un homme juif et une jeune fille se dépêchent dans la rue à Golders Green, au nord de Londres Crédit : Paul Edwards

Un homme fuit une attaque à la roquette à Ashkelon, en Israël Crédit : Reuters

Et, en 2023, dans une nation bâtie sur la démocratie et l’État de droit, cela peut les mettre en danger.

La menace est réelle.

Une amie juive m’a appelé hier soir pour me dire que son petit garçon avait reçu un coup de poing au visage dans une rue de Londres.

Je suis inquiet pour mes jeunes parents qui fréquentent des écoles publiques juives alors que les tensions s’accentuent après les atrocités du Hamas samedi.

Lorsqu’il y a des effusions de sang et des conflits au Moyen-Orient, les flammes de l’antisémitisme sont attisées ici.

C’est pourquoi l’école juive libre de Kenton, au nord de Londres, a demandé à une entreprise de sécurité d’aider ses élèves à atteindre l’école en toute sécurité.

Et c’est pourquoi certaines écoles juives ont pratiqué des exercices en cas d’attaque terroriste.

Les enfants d’âge préscolaire – si jeunes qu’on leur a dit qu’ils jouaient aux Lions endormis – ont répété quoi faire au cas où le pire se produirait.

C’est une situation désespérément triste pour un pays de liberté et de décence.

À l’heure actuelle, la communauté juive britannique – seulement 271 000 personnes, selon le recensement de 2021 – est en profond deuil.

Tous ont des amis ou des parents impliqués dans l’attaque terroriste ou connaissent quelqu’un qui l’a été.

Le massacre de samedi a été qualifié de pire atrocité infligée aux Juifs depuis l’Holocauste nazi.

Cela m’a laissé, moi et ma communauté, dévastés – mais aussi craintifs.

C’est pourquoi des gardes supplémentaires protègent désormais les écoles et les synagogues juives.

Y a-t-il eu une vague de sympathie du public ?

Des mots de réconfort et de solidarité ?

Le Premier ministre Rishi Sunak et le chef de l’opposition Sir Keir Starmer n’ont pas tardé à fustiger le Hamas et à souligner qu’Israël a le droit de se défendre.

En profond deuil

Mais là-bas, dans le gouffre des plateformes de médias sociaux, où beaucoup obtiennent désormais leurs nouvelles et leurs opinions, il y a également eu un chœur de quoi que ce soit.

Autrement dit, nombreux sont ceux qui ne se contentent pas de dénoncer le Hamas comme étant des violeurs et des meurtriers qui ont emmené en otages des survivants de l’Holocauste et des enfants à Gaza.

Ils ajoutent des réserves selon lesquelles, par ses actes, Israël – la seule nation à majorité juive sur Terre – était responsable de cet attentat terroriste.

Certaines chaînes d’information ont également permis aux contributeurs d’exprimer longuement les mêmes points de vue.

Il y a eu des reproches aux victimes, suggérant que c’est le peuple juif qui en est responsable.

Dans quel autre acte terroriste les victimes ont-elles été imputées ?

J’ai des amis qui ont connu des jeunes lors de la rave du désert où le Hamas a massacré quelque 260 fêtards et en a emmené d’autres vers la bande de Gaza.

Beaucoup de ces jeunes étaient les mêmes qui sont descendus dans les rues d’Israël pour protester contre la ligne dure du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le Hamas a massacré des fêtards

Et beaucoup de ceux qui ont dansé toute la nuit appartenaient à une partie importante de la société israélienne qui souhaite vivre en paix aux côtés de ses voisins palestiniens.

Beaucoup auraient adhéré à des mouvements pacifistes et cherché à améliorer la vie des Palestiniens.

Mais le Hamas les considérait simplement comme un nouveau décompte des morts juives.

J’ai des collègues qui travaillent avec les victimes de l’attentat de Manchester.

Imaginez le lendemain de cette atrocité si les gens avaient dit aux informations ou sur les réseaux sociaux : « Votre enfant est mort à cause de la politique étrangère britannique. »

Imaginez maintenant que vous êtes le parent d’un de ces ravers épris de paix qui détestaient la politique de Netanyahu.

Serait-il absolument déchirant d’entendre le Hamas excuser le meurtre de leur enfant à cause de quelque chose que l’État israélien a fait ?

Et le Hamas n’est pas un militant.

Cela les fait passer pour des syndicalistes radicaux.

Ce sont des terroristes, tout comme les auteurs du 11 septembre et les auteurs des attentats du métro de Londres.

L’attaque du Hamas n’avait pas pour but de s’en prendre à l’armée israélienne mais de massacrer des civils innocents.

Cette année, j’ai réalisé une série documentaire intitulée The Holy Land And Us, avec la co-présentatrice Sarah Agha.

C’est déchirant

Il explore les histoires de familles juives et palestiniennes après la naissance d’Israël en 1948.

Le fait est que si nous pouvions entendre les expériences et les souffrances de chacun, cela pourrait être un point de départ pour aller de l’avant.

J’implore les gens : oui, soutenez les innocents de Gaza qui ne sont pas représentés par le Hamas, mais la communauté juive a besoin de vous en ce moment.

Les Juifs sont dévastés et effrayés.

Et moi-même, ainsi que d’autres, sommes contrariés par le silence de certains qui, normalement, s’exprimeraient au nom des minorités.

Je ne peux pas me débarrasser du sentiment dévastateur que ceux que je pensais être là pour moi et ma communauté croient que les Juifs l’avaient prévu.

C’est déchirant.

Martin Luther King a dit : « En fin de compte, nous ne nous souviendrons pas des paroles de nos ennemis mais du silence de nos amis. »

Alors s’il vous plaît, ne restez pas silencieux. Parlez pour nous.

À l’heure actuelle, alors que la communauté juive envoie ses enfants à l’école où patrouillent des gardes, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.