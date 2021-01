Des affrontements ont éclaté et des arrestations ont été effectuées dans trois villes israéliennes alors que la police est intervenue pour fermer les écoles religieuses de yeshiva ouvertes aux étudiants malgré le verrouillage du coronavirus. À Jérusalem, des canons à eau ont également été déployés.

Dimanche matin, des centaines de croyants orthodoxes se sont rassemblés pour défendre la yeshiva dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem, un bastion haredi de la ville. Les écoles religieuses qui enseignent le Talmud et les textes sacrés de la Torah devraient ouvrir cette semaine pour des études en personne, ce qui contredit les restrictions imposées par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

זריקת אבנים וחפצים הבוקר על שוטרים שפשטו על ישיבת סאטמר באזור שכונת מאה שערים בירושלים אחרי שנפתחה בניגוד לתקנות. השוטרים לסגת מול מאות המפגינים וממטרי האבנים. pic.twitter.com/y3t2ZXKinv – Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@ SuleimanMas1) 24 janvier 2021

Dès l’arrivée de la police, les manifestants ont commencé à lancer des objets étrangers sur les policiers et à crier des obscénités. Ils ont étiqueté la police «Nazis» et «Kapos» – Juifs qui ont collaboré avec les forces d’Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il y a eu des affrontements qui ont abouti à au moins une arrestation. La police a fini par déployer des canons à eau pour disperser la foule.

העימותים במאה שערים בירושלים: המשטרה משתמשת במכת"זית על מנת להשתלט על הפרות הסדר@VeredPelman pic.twitter.com/kpxoymV726 – כאן חדשות (@kann_news) 24 janvier 2021

Les tensions étaient également vives dans la ville méditerranéenne d’Ashdod, où des dizaines de Haredi ont tenté de s’introduire dans une école religieuse locale.

Les échauffourées ont vu quatre policiers blessés et quatre fauteurs de troubles arrêtés, a indiqué la police. Les manifestants ont également bloqué la circulation et endommagé la clôture autour de la yeshiva.

כשלא מצליחים על הגדולים עוברים לקטנים, אשדוד כעת. pic.twitter.com/SImfNkYfDQ – אריאל אלחרר 🔴 (@ariel_elharar_) 24 janvier 2021

Une vidéo choquante de la scène montre un policier attrapant un jeune écolier Haredi et le jetant sur le trottoir avant de le reprendre et de le jeter dans la foule.

תיעוד מהעימותים באשדוד: שוטר מניף ילד ומשליך אותו – פעמיים@AkivaWeisz https://t.co/h9HBnNfiVW pic.twitter.com/jlgX2jfeBU – כאן חדשות (@kann_news) 24 janvier 2021

Des affrontements, dans lesquels des dizaines de personnes étaient impliquées, ont également été signalés dans la ville principalement haredi de Bnei Brak.

Samedi, le chef de la secte religieuse locale, le rabbin Yisroel Hager, a appelé à la réouverture des écoles, affirmant que c’était « crucial » pour sa communauté. Cependant, il a rétracté ses paroles plusieurs heures plus tard, exhortant plutôt ses partisans à respecter les réglementations sanitaires et à se faire vacciner.

Suite aux troubles de dimanche, la police a réitéré qu’elle continuerait d’appliquer les mesures anti-coronavirus «Dans toutes les communautés» malgré les protestations. Le verrouillage en Israël, qui ordonne entre autres la fermeture de tous les établissements d’enseignement, sera en place jusqu’au 31 janvier au moins.

Aussi sur rt.com Un commandant de la police israélienne inculpé pour agression contre un jeune lors d’une manifestation ultra-orthodoxe contre les restrictions de Covid

Les juifs orthodoxes protestent activement contre les restrictions du Covid-19, qui entravent leurs pratiques religieuses, depuis le début de la pandémie, avec des affrontements et des arrestations réguliers. Dans le même temps, les Haredi sont devenus l’un des groupes les plus durement touchés par le virus, les experts accusant le fait de négliger les réglementations sanitaires et la grande taille de leurs familles pour un tel scénario.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!