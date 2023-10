Les Juifs latino-américains pleurent et s’inquiètent alors que la guerre en Israël met en lumière les liens familiaux

À Saint-Louis, Daniel Platschek, 51 ans, qui a immigré du Venezuela aux États-Unis il y a plus de 30 ans, est très actif au sein de la communauté latino-américaine de la ville, notamment au sein de la Chambre de commerce hispanique et d’un groupe de dirigeants hispaniques.

« Parce que je suis juif et que les gens savent que je suis juif, je fais encore plus d’efforts pour faire partie de la communauté hispanique », a-t-il déclaré, tout en essayant de dissiper les stéréotypes et de forger des liens entre les communautés.

Comme beaucoup d’autres Juifs d’Amérique latine, les familles de ses deux parents avaient fui l’Allemagne hitlérienne et avaient fini par s’installer en Uruguay, bien que Platschek soit né au Venezuela, où ses parents allaient travailler.

« J’ai grandi dans un endroit déplacé du monde où je n’étais pas censé naître, mais je l’ai fait, et j’ai grandi là-bas, et ce sont mes racines », a-t-il déclaré. «Je m’identifie autant à mes racines hispaniques qu’à mes racines juives.»

Interrogé sur l’attaque contre Israël, Platschek a déclaré qu’il était « très catégoriquement contre la violence sous toutes ses formes, peu importe d’où elle vienne ».

Mais il a réfléchi à quelque chose que sa défunte mère avait dit.

« Je me souviens de ma mère de son vivant, elle disait habituellement : ‘Je ne suis pas une juive observatrice – mais je ne nierai jamais le fait que je suis juive, car en fin de compte, je suis là, et personne ne me l’enlèvera. Je suis fier d’être juif, et vous savez, ma famille a fait des sacrifices ridicules pour survivre.' »

Jacob Monty de Houston a fondé et dirige le Centre pour les relations juives latino-américaines avec Tarlow. Le père de Monty était juif et sa mère est catholique ; il a grandi catholique.

L’organisation enseigne aux Latinos et aux Juifs leur héritage commun : de nombreuses régions du Mexique et ce qui est aujourd’hui le Nouveau-Mexique, par exemple, sont devenus le foyer de familles juives qui ont été expulsées d’Espagne en 1492 et ont dû se convertir ou vivre comme catholiques pour survivre, a déclaré Tarlow. , un expert sur chistoire rypto-juive.

Le centre, a déclaré Monty, accueille des voyages en Israël, et il en a prévu un pour le 28 novembre. Pour l’instant, il n’a pas annulé, a-t-il déclaré, espérant que le gouvernement israélien aura pris le contrôle de la situation d’ici là.

« Il est important pour nous, Latinos, de condamner ce qui s’est passé », a-t-il déclaré. « Le Hamas est une organisation terroriste. Quand je dis condamner cela, je ne dis pas condamner la Palestine. Vous pouvez être pro-palestinien et critiquer le Hamas. »

« Nous sommes aux côtés d’Israël », a-t-il déclaré.

Au milieu des inquiétudes concernant la sécurité de la population et des tensions liées à l’état de guerre, des groupes aux États-Unis se mobilisent pour offrir leur soutien et collecter des fonds. Au Texas, Tarlow participait à une collecte de fonds pour aider un petit village israélien situé à la frontière de Gaza, où au moins 18 habitants ont été tués lors de l’attaque du Hamas, a-t-il déclaré.

« Nous essayons de les aider à reconstruire », a-t-il déclaré. « Presque tout cet argent provient de dons latino-américains. »

‘Je crains’

À Washington, Dina Siegel Vann, directrice de l’Institut Arthur et Rochelle Belfer pour les affaires latino-américaines de l’American Jewish Committee, travaille depuis des années à relier les communautés latino-américaines et juives en raison de leurs histoires et géographies communes et de leurs préoccupations mutuelles sur des questions telles que comme l’immigration, le sectarisme et la haine.

Ce travail implique également d’emmener des Latinos en Israël. Depuis l’attaque, elle s’interroge sur le sort d’une femme dont les parents ont fondé l’un des kibboutzim dévastés par le Hamas et d’une autre femme qui était potière et qui faisait signer aux visiteurs des carreaux avec des messages de paix qui étaient ensuite placardés sur un mur. .

Siegel a également déclaré que la directrice du bureau de Jérusalem de son groupe était dans l’armée israélienne et qu’elle avait très probablement été activée, avec son fils.

Siegel a déclaré qu’elle avait toujours été une « fière juive » et qu’elle n’avait jamais gardé le silence à ce sujet. Les gens lui disent qu’elle n’a pas « l’air » mexicaine, ce à quoi elle répond : « Je suis juive et je suis mexicaine. Punto. (Période.)

Siegel a déclaré qu’elle avait vu Israël dans de nombreuses crises et qu’elle avait enduré l’antisémitisme aux États-Unis, mais « pour la première fois, j’ai peur », a-t-elle déclaré. « Je me sens vulnérable, et mes amis, nous nous sentons vulnérables. »