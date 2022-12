Les juifs ashkénazes sont devenus génétiquement plus similaires au fil du temps

Une étude de squelettes découverts dans un cimetière juif médiéval en Allemagne a révélé une division génétique surprenante parmi les juifs ashkénazes du Moyen Âge qui n’existe plus.

L’analyse, la première du genre à partir d’un cimetière juif et le produit de négociations de plusieurs années entre scientifiques, historiens et chefs religieux, montre que les Ashkénazes sont devenus génétiquement plus similaires au cours des sept derniers siècles. Deux Juifs marchant dans les rues pavées de l’Allemagne du XIVe siècle étaient en moyenne plus distincts génétiquement que deux Juifs ashkénazes vivants aujourd’hui.

“C’est sauvage !” a déclaré le Dr Harry Ostrer, généticien médical à l’Albert Einstein College of Medicine dans le Bronx et co-auteur de la nouvelle étude. “Malgré la croissance rapide de la population juive ashkénaze au cours des 700 dernières années, la population est devenue plus homogène.”

L’étude, publiée mercredi dans la revue Cell, a comparé l’ADN extrait des dents de 33 hommes, femmes et enfants enterrés dans le cimetière avec l’ADN prélevé sur des centaines de Juifs modernes du monde entier. Des études antérieures ont montré que les communautés modernes sont un mélange génétique, les Ashkénazes du monde entier portant essentiellement la même collection de séquences d’ADN.