Les Juifs américains affrontent l’antisémitisme avec détermination et inquiétude

NEW YORK (AP) – Les Juifs américains suivent de près la récente recrudescence de la rhétorique et des actions antisémites avec un mélange d’anxiété et de détermination – ainsi qu’un désir ardent qu’un plus large éventail d’Américains, y compris des dirigeants de tous les horizons politiques, s’expriment contre l’anti- haine juive.

La New-Yorkaise Rizy Horowitz, qui dirige un programme à Brooklyn offrant des repas et des activités aux survivants de l’Holocauste, dit que le vitriol répandu l’incite à demander : « Quand puis-je faire ma valise et m’enfuir ?

« C’est un moment très effrayant. Il n’y a pas d’autre mot », a déclaré Horowitz. “Nous avons tous peur parce que nous avons vu le passé et nous ne voulons pas le revivre.”

Quant à ceux qui crachent la haine, elle dit : « Ai-je fait quelque chose ? Non. C’est juste que je suis juif.

Le rabbin Seth Adelson de la congrégation Beth Shalom à Pittsburgh, située près de la synagogue Tree of Life où 11 fidèles ont été tués en 2018 lors de l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, a déclaré que l’anxiété s’est intensifiée alors que le vitriol anti-juif abonde sur les réseaux sociaux, adopté par certains célébrités largement suivies.

Le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a exprimé son amour pour Adolf Hitler dans une interview. L’ancien président Donald Trump a accueilli Ye et un suprémaciste blanc niant l’Holocauste à Mar-a-Lago. La star du basket Kyrie Irving a été suspendue après avoir publié un lien vers un film antisémite

“Le chat antisémite est sorti du sac”, a déclaré Adelson. « Je ne pense pas qu’il soit arrivé à un point où nous pensons qu’il est temps d’aller se cacher au sous-sol. Mais cela a certainement accru l’anxiété de tout le monde.

“Nous le ressentons chaque fois que nous entrons et sortons des bâtiments, car nous avons maintenant une sécurité d’une manière que nous n’avions pas auparavant”, a-t-il déclaré. “Il y a des gardes de sécurité armés au maximum, sinon tous, des bâtiments juifs et des détecteurs de métaux et toutes ces choses.”

« Les gens qui haïssent les Juifs veulent que nous nous recroquevillions de peur », a-t-il ajouté. “Ce que j’espère, c’est que le peuple juif comprendra que la façon de répondre à l’antisémitisme est d’être haut et fort juif, d’être fier de nos traditions.”

Un éminent rabbin de Los Angeles, David Wolpe, a lutté avec sa réponse à la recrudescence de l’antisémitisme.

“Quand j’ai commencé ma carrière, je pensais que l’antisémitisme était un problème dans la génération de mon père – ce ne sera pas dans la mienne”, a-t-il déclaré. “J’avais malheureusement et sans pitié tort.”

Il s’efforce de mettre les événements récents en perspective.

“Nous sommes toujours – en Amérique – aussi sûrs et libres que les Juifs l’ont été dans toute l’histoire de l’humanité”, a-t-il déclaré. « C’est si facile d’être alarmiste, … de perdre le recul, d’effrayer nos enfants. Je ne veux pas faire ça.

Interrogé sur ce qui rend ce moment différent, Wolpe a été succinct.

“C’est le volume, la persistance, la permissibilité.”

L’utilisation croissante des médias sociaux par les antisémites est une préoccupation majeure.

“Cette rhétorique haineuse est promue par des gens qui influencent malheureusement des centaines de milliers de personnes”, a déclaré Pat Halper, un militant communautaire de Nashville, Tennessee. “Nous ne savons jamais si l’un de ces adeptes, ou plusieurs d’entre eux, franchira la prochaine étape haineuse ou violente.”

Pourtant, les perspectives de Halper sont résolues.

“Nous avons déjà été dans de mauvais endroits et avons trouvé notre chemin”, a-t-elle déclaré. “Je dois croire que nous trouverons notre chemin à travers cela aussi.”

L’auteure texane Anna Salton Eisen, fille de survivants de l’Holocauste, partage depuis des années les histoires de ses parents décédés.

“Quand j’ai commencé à parler dans les écoles il y a plus de 20 ans, l’Holocauste était une leçon d’histoire. Maintenant, c’est devenu une leçon sur l’actualité », a-t-elle déclaré. “Les étudiants qui me posaient des questions sur Hitler veulent maintenant que je réponde aux déclarations de Kanye qui mettent Hitler sous un jour positif.”

Eisen, auteur de deux mémoires sur l’Holocauste, a suivi une formation de tireur actif en raison des inquiétudes suscitées par les menaces potentielles contre les synagogues et les musées de l’Holocauste dans lesquels elle parle fréquemment. Elle a récemment reçu des menaces antisémites sur les réseaux sociaux.

Eisen espère que les églises chrétiennes feront preuve de solidarité en invitant les Juifs dans leurs espaces pour Hanukkah. Elle sera à la Maison Blanche pour sa fête de Hanoucca, qui, selon elle, “ressemble à un acte de défi plus qu’à un simple événement social”.

“C’est ma façon de dire : ‘Me voici, un Juif et libre d’adorer Dieu dans la foi que j’ai choisie et je ne vivrai pas dans la peur ni ne serai vaincu par ceux qui me haïssent.'”

À Fort Myers, en Floride, le rabbin Nicole Luna du Temple Beth El a déclaré que les discussions sur l’antisémitisme se produisent fréquemment – ​​dans le cours de théologie qu’elle enseigne et dans la planification d’événements où des mesures de sécurité supplémentaires sont envisagées.

“Je dis à mes fidèles que les gens qui détestent… n’ont aucun problème à le dire au grand jour, alors nous voulons mettre notre joie juive et notre fierté juive au grand jour”, a-t-elle déclaré.

Au milieu de la récente montée de l’antisémitisme, il y a eu des expressions d’indignation – et des vœux de combattre la haine – de la part d’un éventail d’éminents politiciens, dont le président Joe Biden, ainsi que des dirigeants des principales organisations juives. Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris, a organisé mercredi une discussion à la Maison Blanche avec des dirigeants juifs.

Cependant, plusieurs Juifs américains interrogés par l’Associated Press ont déclaré que des déclarations fortes contre l’antisémitisme étaient nécessaires de la part d’un plus large éventail de dirigeants civiques et politiques.

“Il ne suffit pas d’espérer ou de souhaiter que cela disparaisse”, a déclaré Elisia Cohen, directrice de la Hubbard School of Journalism & Mass Communication de l’Université du Minnesota. “C’est le moment pour les dirigeants de former des coalitions entre les communautés dans un mouvement très fort contre la haine.”

Diane Brown, une pharmacienne à la retraite qui a déménagé du Massachusetts aux villes jumelles du Minnesota il y a quelques mois, est frappée par la façon dont les communautés juives distantes de 1 100 miles sont troublées par des angoisses similaires.

“Nous ne pouvons pas aller au temple sans être contrôlés – il y a des policiers, des agents de sécurité en civil”, a-t-elle déclaré.

Elle est consternée par la façon dont les antisémites utilisent les médias sociaux “pour publier en ligne des choses qu’ils ne diraient jamais à personne”.

Certains étudiants juifs ont signalé une augmentation de l’antisémitisme sur le campus. À l’Université Brandeis, dans la banlieue de Boston, qui compte un important nombre d’inscriptions juives, le rabbin et aumônier Seth Winberg dit qu’il se sent chanceux d’être dans un cadre où l’identité juive peut être célébrée.

“Mes élèves peuvent apprendre à répondre à l’antisémitisme de manière proactive : établir des relations, apprendre à écouter les autres et, si nécessaire, agir”, a-t-il déclaré par e-mail.

Rachel Timoner, grand rabbin de la Congrégation Beth Elohim à Brooklyn, considère la montée de la rhétorique haineuse comme un test pour l’Amérique – “un concours entre deux séries d’idées”.

“Ce que veulent les nationalistes blancs, c’est de répandre qu’Hitler avait raison et que les Juifs sont une menace – cela gagne du terrain dans certains quartiers de notre société”, a-t-elle déclaré. “Qui va prendre la parole et dire que c’est inacceptable ?”

“Si les gens se taisent, la menace et le danger ne feront que grandir”, a-t-elle ajouté.

« Tout le monde dans chaque quartier a un rôle. C’est le concours auquel nous participons – chaque voix compte.

Meyer a rapporté de Nashville. Wardarski a rapporté de Pittsburgh. L’écrivaine de l’Associated Press Giovanna Dell’Orto à Minneapolis a contribué.

____

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

David Crary, Holly Meyer et Jessie Wardarski, Associated Press