Les juges tunisiens entament une grève de la faim pour protester contre les attaques de Kais Saied contre la démocratie

TUNIS — Lors de son 33e jour sans nourriture, le juge Mohamed Tahar Kanzari était allongé recroquevillé sur un matelas au sol, un drap fleuri recouvrant son corps frêle. “C’est la seule manière pacifique de nous exprimer,” murmura-t-il, sa voix tendue par l’épuisement. “Il n’y a pas d’autre moyen. C’est le seul moyen pacifique et légal de mettre votre vie en jeu. »

Trois jours plus tard, une équipe médicale a évalué l’état de Kanzari comme étant si grave qu’il a dû être transporté à l’hôpital. Il se trouve actuellement dans une unité de soins intensifs, mais poursuit sa grève.

Kanzari, un juge du tribunal pour mineurs, proteste contre sa révocation le mois dernier après que le président Kais Saied a publié un décret le 1er juin lui donnant le pouvoir de révoquer les juges. Kanzari faisait partie des 57 juges brusquement révoqués et accusés d’être corrompus ou de protéger des terroristes.

Le professeur de droit qui a entrepris de démanteler la démocratie tunisienne

Les experts juridiques disent que la décision semble faire partie d’un effort politiquement motivé pour saper l’indépendance du système judiciaire du pays et assurer l’emprise croissante de Saied sur le pouvoir dans un pays autrefois célébré comme la seule réussite démocratique de la région.

Le président a déclaré dans un discours que le limogeage massif est intervenu après avoir « donné opportunité après opportunité et avertissement après avertissement au pouvoir judiciaire de se purifier ».

Kanzari est l’un des nombreux juges tunisiens révoqués à avoir depuis lancé des grèves de la faim et exigé l’annulation immédiate du décret, un acte de protestation extraordinairement rare pour n’importe quel juge dans le monde. La grève de la faim a été lancée après que les juges aient passé des semaines pour une large grève générale, au cours de laquelle ils ont suspendu leur travail devant les tribunaux.

Les deux autres magistrats actuellement en grève ont également été hospitalisés jeudi. L’un d’eux a ensuite été relâché. Ils poursuivent également leur grève malgré la dégradation de leur condition physique.

Diego García-Sayán, le rapporteur spécial de l’ONU sur l’indépendance des juges et des avocats, a déclaré qu’il n’était pas au courant que des juges dans un autre pays aient jamais participé à une telle grève de la faim, soulignant la gravité de l’inquiétude des juges tunisiens quant au sort de leurs judiciaire du pays.

C’est une pratique courante chez les autoritaires, a-t-il dit, de concentrer “leurs efforts sur l’attaque du système judiciaire, le contrôle de la Cour suprême et la révocation des juges”.

La Pologne et la Hongrie sont deux des cas les plus importants où l’exécutif a été accusé de supprimer systématiquement les protections du pouvoir judiciaire ou choisir des juges alignés sur le gouvernement – ​​ce qui lui vaut des reproches de la part de l’Union européenne.

“L’un des éléments clés de la démocratie est un système judiciaire indépendant”, a déclaré García-Sayán, “non pas comme un droit réservé aux juges, mais principalement comme un droit pour la société”.

L’organe de surveillance de l’ONU a fait part de ses inquiétudes concernant les menaces à l’indépendance judiciaire de la Tunisie et attend depuis plusieurs mois une visite officielle en Tunisie qui lui permettrait d’enquêter sur la situation. Une telle visite est nécessaire pour rédiger un rapport officiel à présenter au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève.

La Tunisie est la seule démocratie issue du printemps arabe. Sous l’ancien président de l’homme fort, Zine el-Abidine Ben Ali, le pouvoir judiciaire manquait d’indépendance et était largement contrôlé par la branche exécutive du gouvernement. La constitution post-révolutionnaire du pays a assuré des freins et contrepoids en renforçant l’indépendance du pouvoir judiciaire et en établissant un Conseil supérieur de la magistrature nouvellement indépendant chargé de superviser les affaires des juges.

Puis, l’été dernier, au milieu de luttes politiques internes et de plaintes concernant l’inefficacité des législateurs du pays, Saied a suspendu le Parlement et limogé le Premier ministre.

Certains ont immédiatement qualifié cette décision de coup d’État illégal. D’autres, frustrés par des années d’impasse politique, l’ont célébré comme une étape courageuse pour éliminer les politiciens improductifs qu’ils blâmaient pour les malheurs économiques et sociaux qui avaient longtemps tourmenté le pays.

Mais la suspension du Parlement a été rapidement suivie d’autres mesures controversées, notamment la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature indépendant et plus tard le limogeage des juges. Les actions de Saied ont indiqué un manque de croyance dans la séparation des pouvoirs inscrite dans la constitution de 2014 et une préférence pour que toutes les branches du gouvernement lui soient subordonnées.

Plus récemment, une nouvelle constitution rédigée par Saied lui-même a été adoptée lors d’un référendum organisé lundi auquel moins d’un tiers des électeurs éligibles ont participé.

“Le pouvoir judiciaire est le seul contrôle restant sur le pouvoir exécutif en Tunisie”, a averti la Commission internationale des juristes dans un communiqué avant le référendum.

Les juges ont mené leur propre bataille contre ce qu’ils disent être le démantèlement du système de freins et contrepoids nécessaire au fonctionnement d’une démocratie.

Said Benarbia, directeur de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour la Commission internationale de juristes, a déclaré que le décret de juin qui a conduit au limogeage de Kanzari et d’autres n’est qu’une partie de “la campagne de diffamation que le président a lancée depuis le début sur la façon dont le système judiciaire est corrompu et les juges sont corrompus.

Sur les 57 juges révoqués le 1er juin, a-t-il dit, seule une poignée a fait l’objet de poursuites pouvant impliquer de graves allégations.

Youssef Bouzakher, qui a été démis de ses fonctions à la plus haute cour d’appel de Tunisie et qui était président du Conseil supérieur de la magistrature, a déclaré que le président devait dire pour quels motifs les juges avaient été limogés.

“S’ils ne publient pas les accusations, alors ces accusations n’existent pas, donc ce décret devrait être annulé”, a-t-il déclaré.

Les licenciements brusques ont créé une culture d’intimidation parmi les autres juges qui craignent d’être eux aussi révoqués sans motif légitime ni avertissement, a déclaré Anas Hmedi, 50 ans, président de l’Association des magistrats tunisiens.

Les juges en grève de la faim dorment à même le sol du Club des juges à Tunis, un bâtiment qui accueille généralement des conférences et d’autres événements, mais transformé en salle de fortune. Ils consultent régulièrement leur médecin et surveillent eux-mêmes leur tension artérielle et leur taux d’oxygène en cas d’urgence médicale.

“C’est notre devoir [to help them]», a déclaré Hmedi. « Le régime de Kais Saied n’avait pas prévu cela ; il pensait que les magistrats tunisiens laisseraient tomber et s’aligneraient sur son régime… Il a été choqué et abasourdi non seulement par la résistance, mais par le niveau de résistance.

“Il est le seul décideur de tout”, a déclaré Aicha Benbelhassen, 39 ans, vice-présidente de l’Association des magistrats tunisiens, à propos de Saied. “Nous n’avons aucune garantie et aucune possibilité d’avoir nos droits sans cette grève de la faim ou grève générale.”

Kais Sabbehi, un juge qui a également été démis de ses fonctions en juin, a rejoint la grève en juillet et a passé les trois dernières semaines à dormir sur un matelas à même le sol près de Kanzari.

Il est resté sans nourriture pendant plus de trois semaines, souffre d’une fatigue extrême, de problèmes d’estomac et d’insomnie, mais a déclaré qu’il poursuivrait sa grève jusqu’à nouvel ordre. Comme Kanzari, il a été hospitalisé et envoyé aux soins intensifs jeudi soir. Il souffre d’un grave dysfonctionnement rénal, a déclaré Benbelhassen.

Il a deux enfants qui, selon lui, regardent sa grève “avec beaucoup d’anxiété”, a-t-il déclaré avant son hospitalisation. Mais la solidarité de ses collègues juges – à la fois ceux qui sont engagés dans la grève de la faim et ceux qui offrent d’autres formes de soutien – l’ont maintenu motivé.