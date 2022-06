Les juges semblent prêts à entendre le cas des élections pressé par le GOP

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême semble sur le point de prendre en charge une nouvelle affaire électorale pressée par les républicains qui pourrait accroître le pouvoir des législateurs des États sur les courses au Congrès et à la présidence, ainsi que sur le redécoupage, et exclure les tribunaux des États de l’équation .

Le problème s’est posé à plusieurs reprises dans des cas de Caroline du Nord et de Pennsylvanie, où les majorités démocrates des plus hauts tribunaux des États ont invoqué les protections de vote dans leurs constitutions d’État pour contrecarrer les plans des législatures dominées par les républicains.

Déjà, quatre juges conservateurs de la Cour suprême ont fait part de leur intérêt à décider si les tribunaux des États, constatant des violations de la constitution de leur État, peuvent ordonner des modifications des élections fédérales et le remaniement une fois par décennie des districts du Congrès. La Cour suprême n’a jamais invoqué ce que l’on appelle la doctrine de la législature indépendante de l’État, bien que trois juges l’aient avancée dans l’affaire Bush c. Gore qui a réglé l’élection présidentielle de 2000.

« Le problème est presque certain de continuer à se poser jusqu’à ce que la Cour le résolve définitivement », a écrit le juge Brett Kavanaugh en mars.

Il suffit que quatre des neuf juges acceptent d’entendre une affaire. Une majorité de cinq est nécessaire pour une éventuelle décision.

De nombreux experts en droit électoral sont alarmés par la perspective que les juges pourraient chercher à réduire les pouvoirs des tribunaux d’État sur les élections.

«Une décision approuvant une lecture forte ou musclée de la théorie de la législature indépendante des États donnerait potentiellement aux législatures des États encore plus de pouvoir pour restreindre les droits de vote et ouvrirait la voie à des litiges pour renverser les résultats des élections exprimant la volonté du peuple.» a écrit le professeur de droit Richard Hasen dans un e-mail.

Mais si les juges doivent s’impliquer, a déclaré Hasen, « il est logique que la Cour le fasse en dehors du contexte d’une élection ayant des implications nationales ».

Le tribunal pourrait dire dès mardi, ou peut-être la semaine suivante, s’il entendra un appel déposé par les républicains de Caroline du Nord. L’appel conteste une décision d’un tribunal d’État qui a rejeté les districts du Congrès tirés par l’Assemblée générale qui ont fait des candidats du GOP des vainqueurs probables dans 10 des 14 districts du Congrès de l’État.

La Cour suprême de Caroline du Nord a jugé que les frontières violaient les dispositions de la constitution de l’État protégeant les élections libres et les libertés d’expression et d’association en handicapant les électeurs qui soutiennent les démocrates.

La nouvelle carte qui a finalement émergé et est utilisée cette année donne aux démocrates une bonne chance de remporter six sièges, et peut-être un septième dans un nouveau district à tirage au sort.

Le plus haut tribunal de Pennsylvanie a également sélectionné une carte qui, selon les républicains, conduira probablement à l’élection de plus de démocrates, alors que les deux partis se battent pour le contrôle de la Chambre des États-Unis lors des élections de mi-mandat en novembre. Un appel de la Pennsylvanie est également en attente, si le tribunal, pour une raison quelconque, passe sur l’affaire de la Caroline du Nord.

À l’échelle nationale, les partis se sont battus pour un tirage au sort dans le redécoupage, ce qui laisse les républicains en bonne position pour prendre le contrôle de la Chambre même s’ils arrivent juste à côté de remporter la majorité des voix nationales.

Si le GOP réussit bien en novembre, le parti pourrait également remporter des sièges dans les cours suprêmes des États, y compris en Caroline du Nord, ce qui pourrait permettre de dessiner des cartes plus inclinées que les tribunaux précédents ont rejetées. Deux sièges de tribunal détenus par les démocrates de Caroline du Nord sont sur le bulletin de vote cette année et les républicains n’ont besoin d’en gagner qu’un pour prendre le contrôle du tribunal pour la première fois depuis 2017.

Dans leur appel devant la Haute Cour du pays, les républicains de Caroline du Nord ont écrit qu’il était temps que la Cour suprême se prononce sur la clause électorale de la Constitution américaine, qui donne à la législature de chaque État la responsabilité de déterminer « les heures, les lieux et la manière ». de tenir des élections au Congrès.

« Les juges militants et les plaignants alliés ont prouvé à maintes reprises qu’ils pensaient que les tribunaux des États avaient le dernier mot sur les cartes du Congrès, quoi que dise la Constitution américaine », a déclaré le chef du Sénat de Caroline du Nord, Phil Berger, lors du dépôt de l’appel en mars.

La Cour suprême ne modifie généralement pas les décisions des tribunaux d’État qui sont ancrées dans la loi de l’État.

Mais quatre juges de la Cour suprême – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Kavanaugh – ont déclaré que le tribunal devrait intervenir pour décider si les tribunaux des États avaient indûment pris les pouvoirs conférés par la Constitution américaine aux législateurs des États.

C’est l’argument que Thomas et deux autres juges conservateurs ont avancé dans Bush c. Gore, bien que cette affaire ait été tranchée sur d’autres motifs.

Si le tribunal se saisit de l’affaire de la Caroline du Nord et statue en faveur du GOP, les républicains de la Caroline du Nord pourraient dessiner de nouvelles cartes pour les élections de 2024 sans craindre que la Cour suprême de l’État ne les annule.

Les défenseurs de l’implication des tribunaux d’État soutiennent que les législateurs des États auraient également le pouvoir d’adopter des dispositions qui supprimeraient le vote, sous réserve uniquement d’une contestation devant les tribunaux fédéraux. Déléguer le pouvoir aux commissions électorales et aux secrétaires d’État de gérer les élections fédérales en cas d’urgence pourrait également être légalement remis en question, ont déclaré certains universitaires.

« Son adoption changerait radicalement nos élections », ont écrit Ethan Herenstein et Tom Wolf, tous deux du Brennan Center’s Democracy Program à la New York University Law School, au début du mois.

Robertson a rapporté de Raleigh, en Caroline du Nord.

Mark Sherman et Gary D. Robertson, Associated Press