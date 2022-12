Les juges se saisissent d’une affaire électorale qui pourrait remodeler le vote

WASHINGTON (AP) – La Cour suprême se saisit d’une affaire susceptible de remodeler fondamentalement les élections au Congrès et à la présidence.

Les juges entendent des arguments mercredi sur le pouvoir des tribunaux d’État d’annuler les districts du Congrès désignés par la législature parce qu’ils violent les constitutions des États.

Les républicains de Caroline du Nord qui portent l’affaire devant la Haute Cour soutiennent qu’une disposition de la Constitution américaine connue sous le nom de clause électorale donne aux législateurs des États un contrôle pratiquement total sur «les heures, les lieux et la manière» des élections au Congrès, y compris le redécoupage et les coupes. tribunaux d’État du processus.

Les républicains avancent un concept appelé théorie de la législature indépendante, jamais adopté auparavant par la Cour suprême mais cité avec approbation par quatre juges conservateurs.

Une décision large pourrait menacer des centaines de lois électorales, exiger des règles distinctes pour les élections fédérales et étatiques sur le même bulletin de vote et conduire à de nouveaux efforts pour redessiner les circonscriptions du Congrès afin de maximiser l’avantage partisan.

La décision du tribunal dans l’affaire de la Caroline du Nord pourrait également suggérer comment les juges traiteraient une autre partie de la Constitution – non en cause dans l’affaire actuelle – qui donne aux législatures le pouvoir de décider comment les électeurs présidentiels sont nommés. Cette disposition, la clause des électeurs, était au cœur des efforts visant à tenter de renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 dans plusieurs États étroitement contestés.

La Cour suprême de l’État de Caroline du Nord a invalidé les districts désignés par les républicains qui contrôlent la législature parce qu’ils favorisaient fortement les républicains dans cet État hautement compétitif. La carte dessinée par le tribunal utilisée lors des élections du mois dernier pour le Congrès a produit une répartition 7-7 entre les démocrates et les républicains.

La Caroline du Nord fait partie des six États de ces dernières années dans lesquels les tribunaux d’État ont statué qu’un redécoupage trop partisan pour le Congrès violait leurs constitutions d’État. Les autres sont la Floride, le Maryland, New York, l’Ohio et la Pennsylvanie.

Les tribunaux d’État sont devenus le seul forum juridique pour contester les cartes partisanes du Congrès depuis que la Cour suprême a statué en 2019 que ces poursuites ne pouvaient être intentées devant un tribunal fédéral.

Le juge en chef John Roberts, écrivant pour le tribunal et rejoint par quatre autres juges conservateurs, a noté que les tribunaux des États restaient ouverts. “Les dispositions des lois et des constitutions des États peuvent fournir des normes et des orientations à appliquer par les tribunaux des États”, a écrit Roberts, dans une opinion rejointe par les juges Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Clarence Thomas.

Mais Alito, Gorsuch et Thomas ont écrit en mars qu’ils auraient autorisé l’utilisation de la carte dessinée par les républicains cette année. Alito a écrit pour les trois juges qu ‘«il doit y avoir une certaine limite au pouvoir des tribunaux des États d’annuler les mesures prises par les législatures des États lorsqu’elles prescrivent des règles pour la conduite des élections fédérales. Je pense qu’il est probable que les requérants réussiraient à démontrer que la Cour suprême de Caroline du Nord a dépassé ces limites.

Kavanaugh a écrit séparément sur la nécessité pour les tribunaux fédéraux de surveiller les actions des tribunaux d’État en ce qui concerne les élections fédérales, citant une opinion de trois conservateurs dans l’affaire Bush contre Gore qui a réglé l’élection présidentielle de 2000. Thomas était l’un des trois juges sur cette opinion de 22 ans, mais le tribunal a tranché l’affaire pour d’autres motifs.

En Caroline du Nord, les législateurs républicains n’auront pas à attendre la décision du tribunal pour produire une nouvelle carte du Congrès qui devrait avoir plus de districts républicains.

Même si les démocrates ont remporté la moitié des 14 sièges au Congrès de l’État, les républicains ont pris le contrôle de la Cour suprême de l’État. Deux juges républicains nouvellement élus leur donnent un avantage de 5 contre 2, ce qui rend plus probable qu’improbable que le tribunal maintienne une carte avec plus de districts républicains.

Mark Sherman, l’Associated Press